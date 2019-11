Jogo Palmeiras x Corinthians  no Brasileirão Série A 2015 (3-3)

Muito Obrigado a quem assistiu nossa transmissão, presenciamos um dos melhores jogos do campeonato, Boa noite a todos e lembre-se que minuto a minuto é na VAVEL BRASIL.

93' E acabaaaa o Derby, 3 a 3 foi o placar final

91' SAAAALVA CASSIOOO, Leandro Almeida acerta um lindo cabeceio e Cassio salva o que seria o gol da vitória alviverde

90' A zaga afasta com facilidade

90' Escanteio para o Palmeiras

87' Corinthians administra a posse de bola, enquanto Palmeiras tenta fazer o gol da vitória

85' Cartão amarelo para João Paulo, por falta em Fagner

82' Allione faz boa jogada pela esquerda, cruza, Cristaldo ajeita para Gabriel Jesus que não consegue acertar o chute.

81' Sai Dudu , Entra Allione

80' CORREÇÃO, o gol foi dado para o Vagner Love

78' GOOOOOOOOOOOOL É DO CORINTHIANS, FELIPE É O NOME DELE, DE CABEÇA DEIXA TUDO IGUAL POR AQUI.

78' Cartão para Leandro Almeida, por carrinho na lateral esquerda

77' Dudu recebe cartão por reclamação

75' FERNANDO PRAAAASS, após bate rabate na grande área, a bola sobra livre para Cristian, que chuta para a linda defesa do goleiro Prass

73' UUUUUUUUUUUUUUUUH, João Paulo cruza rasteiro, e Zé Roberto perde gol cara a cara

72' Posse de bola está 50% para cada lado, o que mostra bastante do segunto tempo do jogo

70' Entra João Paulo, Sai Robinho

70' Entra Cristaldo, Sai Alecsandro

67' Sai Malcom, Entra Rildo

65' Robinho cruza na área, ataque do Palmeiras consegue o desvio mas a bola fica tranquila para o goleiro Cassio.

64' Palmeiras tenta mas não consegue achar espaço na defesa alvi-negra, o mesmo acontece com o Corinthians

61' Dudu cobra e a bola para na barreira.

60' FALTA PERIGOSISSIMA, na entrada da área Gil derruba Jesus e recebe cartão amarelo

59' NA TERCEIRA, depois de três chances, Zé Roberto cruza alto e Vitor Hugo pula mais que todo mundo e cabeceia por cima do gol.

58' Zé Roberto cobra escanteio, e zaga do Corinthians manda novamente para linha de fundo

56' Corinthians pressiona a saída de bola do Palmeiras.

55' QUASEEEEE, cruzamento para a área do Corinthians, Gabriel Jesus testa a bola, Cássio defende em dois tempos.

52' O LOOOOUCOOO, Gabriel Jesus dá lindo lençol e levanta a torcida

50' Jogo está mais parado do que na primeira etapa, Corinthians toca a bola e Palmeiras espera erro para contra atacar

48' Palmeiras acha espaço na defesa adversária, Dudu cruza, mas Felipe de carrinho salva o Corinthians

47' Corinthians tenta valorizar o posse de bola para furar a defesa alviverde

45' Entra Cristian, Sai Marciel

45' rola a bola para o segundo tempo do Dérby

48' Acabaaaaaaaa o primeiro tempo

46' Recomeça o jogo

44' Gabriel Jesus sai cara a cara com Cássio, goleiro ganha a dividia e tira o perigo, porém os dois jogadores estão caídos no gramado.

42' QUAAAAAASE O GOL DE EMPATE DO CORINTHIANS, Bola lançada na pequena área, Renato Augusto disperdiça chance impressionante aqui na Allianz Parque

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO PALMEIRAS, DUDU É O NOME DELE, APROVEITANDO SOBRA DE BOLA NA ÁREA

40' Dudu corre em alta velocidade, finaliza de fora da área e Cássio salva o que seria o terceiro gol do verdão

37' CORREÇÃO, o gol foi dado contra do Amaral

36' Jadson cobra falta, ataque do alvinegro desvia de cabeça, mas Fernando Prass defende, porém Love está ali para colocar pra dentro da meta do verdão

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO CORINTHIANS, É DELEEE VAGNER LOVE

35' QUAAAASE GOLAÇO DO CORINTHIANS, Renato Augusto passa por 3 marcadores, fica cara a cara com Prass, que faz brilhante defesa.

34' Vagner Love arrisca de fora da área, porém sem perigo para a meta do Fernando Prass.

33' Palmeiras troca passes na lateral esquerda, mas Gabriel Jesus erra o cruzamento

31' Em contra ataque veloz, robinho rola para Lucas que chuta forte de fora da área, a bola passa perto do poste do goleiro Cassio.

30' Zé Roberto pega de primeira o cruzamento de Lucas e isola a bola

30' Dudu briga pela bola e consegue escanteio para o verdão

29' Jogo muito movimentado até aqui, digno de Derby!

28' Jadson cobra, e Fernando Prass sai do gol e soca a bola para longe de sua meta.

27' Robinho recebe cartão amarelo por falta no campo de defesa

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAAAAS, É DELE, ROBIIIINHO, DE CABEÇA DEIXA O VERDÃO NA FRENTE DE NOVO.

24' Após Malcom ganhar disputa no ataque, toca para Guilherme Arana que fica cara a cara com Fernando Prass e não disperdiça.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO CORINTHIAAAANS, GUILHERME ARANA É O NOME DELE, TUDO IGUAL POR AQUI.

22' Cartão Amarelo para Gabriel Jesus, por falta em Fagner

20' Palmeiras mantém a pressão e ganha lateral, Lucas cobra para dentro da área, Alecsandro desvia mas o juiz marca falta do ataque palestrino

18' Lucas tenta cruzar, a bola desvia na zaga Corinthiana e encobre o goleiro Cassio.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO PALMEIRAAAAAAAAAAAAS, LUCAS É O NOME DELE

16' Lucas recebe cartão amarelo depois de árbitro confirmar a vantagem para o Corinthians

16' Marcelo Oliveira é advertido pelo árbitro, aparentemente por conta de reclamação.

16' Jogo começa a ficar mais truncado no meio campo

14' Falta para o Palmeiras, Fagner para contra ataque com falta em cima de Gabriel Jesus, e é advertido com cartão amarelo

13' Fagner cobra lateral na área, Love desvia mas zaga afasta.

12' Escanteio para o Palmeiras, Robinho cruza mas zaga do Corinthians tira

10' Palmeiras marca saída de bola do Corinthians, que por sua vez se aproveita dos contra ataques

8' Belo toque de bola do verdão na lateral direita, Gabriel Jesus cruza mas a zaga afasta.

7' Jogo começa com o Palmeiras indo para cima do Corinthians, o que já era esperado por jogar em casa.

6' Lucas é lançado, cruza, e o zagueiro do Corinthians quase marca contra, mas Cassio estava na bola.

4' Dudu tenta jogada individual, passa por dois mas Gil chega bem na cobertura.

3' Falta para o Palmeiras na lateral esquerda, em cima de Dudu/

3' Jadson cobra a falta e a bola vai direto para a linha de fundo, tiro de meta para o Palmeiras.

2' Falta para o Corinthians. Arouca da carrinho e juiz interpreta que foi muito forte e marca a falta perigosa para o Alvi Negro

1' Lucas erra passe e sede lateral ao Corinthians.

E COMEÇA O DERBY!! bola rolando!!

Equipes já estão em campo, logo mais irá se iniciar o clássico!

Já o Corinthians, se levar os 3 pontos irá se isolar ainda mais na liderança, com 7 pontos a frente do segundo colocado, Atlético-MG

Caso venca, o verdão irá ficar com 37 pontos, mesma pontuação do Atlético-PR, porém vence nos saldos de gols, então assumiria a quinta colocação do campeonato.

Hoje nos encontramos em um dos maiores clássicos do Brasil, Palmeiras e Corinthians disputam os 3 pontos nesta tarde, o timão é dito como favorito para a partida, já que está isolado na liderança do campeonato, mas o Palmeiras detém a marca de não ter perdido nenhum clássico nesse brasileirão, e joga com o apoio desua torcida hoje.

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL BRASIL, estamos a poucas horas do início de mais um grande jogo, Palmeiras e Corinthians logo irão protagonizar mais um episódio do famoso Derby, acompanhe tudo minuto a minuto aqui na VAVEL.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Palmeiras x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!