Com boa atuação do estreante Rogério, São Paulo vence Internacional e volta ao G-4

PARTIDA VÁLIDA PELA 23ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015, REALIZADA SÁBADO (5) NO ESTÁDIO DO MORUMBI, EM SÃO PAULO.

São Paulo e Internacional se enfrentaram neste sábado (5), no Morumbi, em jogo válido pela 23º rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu o Colorado por 2 a 0, com gols do estreante Rogério e Michel Bastos.

Com a vitória, o clube paulista voltou a entrar no G-4 da competição, ocupando a quarta posição. A equipe gaúcha continua na parte intermediária da tabela, no 11º lugar.

Os dois times entram em campo novamente na próxima quarta-feira (9). O São Paulo faz clássico com o Santos, às 22h, na Vila Belmiro. Já o Inter recebe o Palmeiras, às 19h30, no Beira Rio.

São Paulo pressiona, mas times não saem do 0 a 0

O São Paulo entrou em campo com muitos desfalques, 11 ao total. Mas o Tricolor também tinha o jogador Rogério fazendo sua estreia. E logo aos 4 minutos de jogo, o atacante já mostrou para que veio. Ele recebeu na esquerda, fez finta em cima de Nilton e chutou em curva, de pé direito. O lance parou em Muriel, que fez difícil defesa e espalmou a bola para escanteio.

O clube paulista foi mais perigoso. A equipe gaúcha não foi muito ousada e esperava o contra-ataque. Com 50% de posse de bola para os dois lados. Os dois times abusavam dos lançamentos e a bola praticamente não parava no meio de campo

Aos 18, Rogério teve outra oportunidade de marcar. O São Paulo armou um contra-ataque com o jogador, pela esquerda, que deu um corte no zagueiro e mandou para o meio da área. Depois do bate-rebate, Bruno mandou novamente para a área, e Rogério, sozinho, pegou mal na bola e perdeu a chance.

O lance mais perigoso do Inter na etapa inicial aconteceu quando o relógio marcava 38 minutos. Paulão cobrou falta no campo de defesa e lançou para Valdívia. A zaga do São Paulo não acompanhou, e o meia chutou cruzado para a grande defesa de Renan Ribeiro. Tudo igual no primeiro tempo: 0 a 0.

Tricolor faz dois gols e garante vitória

A etapa final começou como no tempo anterior. Logo aos 3 minutos, Rogério teve a oportunidade de marcar o primeiro gol do jogo na estreia com a camisa do São Paulo. Dessa vez, ele não desperdiçou. Ganso fez ótima jogada pelo meio, tocou para Wilder na ponta direita, que cruzou para o atacante mandar a bola na rede.

Após o tento, o Tricolor passou a dominar o jogo. O clube paulista encontrava muitos espaços na defesa do Inter. O Colorado tentou adiantar a marcação para roubar a bola do São Paulo, mas não adiantou.

Aos 26, Michel Bastos fez o segundo gol dos donos da casa, após passe de Ganso, de dentro da área. Um minuto depois, o nome do jogo foi substituído: Rogério saiu muito aplaudido do gramado do Morumbi.

O Inter não esboçou reação, e não sabia como chegar no gol do Tricolor. Só restou ao clube paulista tocar a bola esperando o jogo acabar. Placar final: 2 a 0 São Paulo.