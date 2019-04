Osorio comemora vitória do São Paulo diante do Inter e exalta força coletiva da equipe

Depois da vitória do São Paulo diante do Internacional, por 2 a 0, neste sábado (5), no Morumbi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador colombiano Juan Carlos Osorio comemorou o resultado e a atuação do time, até pelos 12 jogadores que desfalcaram o time e revelando que a estrategia adotada foi um sucesso.

"É de minha responsabilidade a busca de soluções. Hoje estávamos em condições extremas, doze desfalques são demais pra qualquer time. Coletivamente, a estrategia deu certo, dominamos o jogo. Tivemos atuações individuais muito boas, como nos casos do Wilder, Rogério e do Ricardo [Centurión], mas não quero ser injusto com os outros", avaliou o treinador do São Paulo.

Com a vitória sobre os gaúchos, o Tricolor ascendeu para o G-4 na tabela de classificação e o elenco do time foi muito elogiado pelo treinador, que considera o sucesso como uma força do elenco. "Acredito que o nosso time mostrou uma força coletiva, um espírito de competir nos jogos, jogar sem temor, jogar para ganhar. Ganhamos de forma justa contra um bom time com bons jogadores", salientou.

Por fim, Osorio elogiou o nome da noite: Rogério. O atacante fez a sua estreia no São Paulo e logo marcou o seu primeiro gol, além de dar muito trabalho para a defesa do Internacional. "Ainda não conheço o Rogério muito bem, mas ele parece ser um jogador de time, muito tranquilo, calmo, boa gente. Creio que por ser uma novidade, acabou indo muito bem, juntamente com os outros atacantes que marcaram a saída do Inter", concluiu.

Agora no G-4, Osorio vai preparar o São Paulo da melhor maneira para o clássico diante do Santos, na próxima quarta-feira (9), na Vila Beomiro, às 22h. Para esse duelo, o treinador colombiano terá ao menos três nomes de volta: Thiago Mendes, Wesley e Alexandre Pato retornam de suspensão e estarão à disposição do treinador.