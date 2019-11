Resultado Sport x Santos no Brasileirão Série A 2015 (1-1)

20:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (6). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

20:25 Com o resultado desta noite, o Sport chega ao nono jogo sem vitória. Equipe rubro-negra fica na décima colocação, com 33 pontos. Já o Santos fica em oitavo, com 34 pontos.

49’ Fim de jogo! Sport e Santos ficam no empate por 1 a 1.

45’ Marlone cobra a falta e a bola vai para linha de fundo.

44’ Régis acerta grande passe para Hernane Brocador, que avança pelo meio e acaba sofrendo falta.

38’ Última modificação no Santos: Sai: Gabriel. Entra: Leandro.

38’ Última modificação no Sport: Sai: Diego Souza. Entra: Hernane Brocador.

35’ Perdeu! Ricardo Oliveira recebe livre na entrada da área, após falha de Renê, e chuta para grande defesa de Danilo Fernandes. No rebote, Gabriel manda para longe.

33’ Modificação no Santos: Sai: Marquinhos Gabriel. Entra: Neto Berola.

32’ Alteração no Santos: Sai: Rafael Longuine. Entra: Serginho.

31’ Uuuhhh! Régis acerta um lindo passe e deixa André na cara do gol. O atacante leonino chuta de primeira e acerta o travessão.

28’ Diego Souza cobra falta jogando no meio da área e o goleiro paulista sai muito bem para ficar com a bola.

24’ Rafael Longuine avança pelo meio, limpa a marcação e chuta forte para fora.

23’ Uuuhhh! Escanteio é cobrado, a defesa afasta para a frente da área e Régis chuta muito forte de primeira. Thiago Maia desvia de cabeça para fora e salva o time paulista.

22’ Uuuhhh! Régis faz boa jogada pelo meio e manda para André, que ajeita bem e chuta buscando o canto esquerdo. A bola pega na marcação e vai para escanteio.

19’ Diego Souza acerta grande lançamento para Renê, que vai até a linha de fundo e cruza em cima da marcação. Escanteio para o Leão.

14’ Renê recebe bom passe de Diego Souza, avança pela esquerda e cruza para Marlone finalizar para fora.

12’ Uuuhhh! Gabriel faz grande jogada, deixando a marcação para trás, e chuta com muito perigo.

10’ Régis recebe de Rithely e cruza buscando André, mas a defesa do Santos consegue desviar.

8’ Uuuhhh! Em jogada ensaiada, Rafael Longuine cabeceia na entrada da pequena área e o lateral Ferrugem salva o gol santista.

3’ Marlone arrisca da intermediária e o goleiro Vanderlei faz defesa tranquila.

3’ Ferrugem acerta grande passe pela direita, Samuel avança e cruza rasteiro. A bola pega na defesa e vai para escanteio.

0’ Amarelo! Matheus Ferraz entra da maneira ríspida em Marquinhos Gabriel e recebe o primeiro cartão do jogo.

0’ Começa o segundo tempo!

19:33 Santos continua com a mesma formação.

19:32 Sport volta para o segundo tempo com uma alteração. Samuel na vaga de Maikon Leite.

19:20 Gustavo Henrique, zagueiro do Santos: “Aqui é muito difícil de jogar. Estamos buscando manter a posse de bola, conseguimos sair na frente, mas sofremos um gol. Agora é descansar e buscar a vitória no segundo tempo”.

19:18 André, atacante do Sport: “Foi bom esse gol. Estava já incomodado com esse jejum e o gol chegou no momento certo. Agora, é ter tranquilidade para fazer mais no segundo tempo e conseguir sair de campo com a vitória”.

45’ Fim do primeiro tempo!

43’ Sport domina o confronto depois da entrada de Régis. Santos não consegue chegar ao ataque.

39’ Régis acerta lindo lançamento para Maikon Leite, que toca muito forte na bola e facilidade a chega da marcação.

37’ Diego Souza recebe na entrada da área e chuta buscando o canto direito, mas a bola acaba indo para fora.

33’ André acerta lindo passe para acionar Maikon Leite, mas a defesa santista mostra atenção e corta bem.

30’ Santos fecha a marcação na entrada da área e o Sport começa uma pressão na busca pela virada.

27’ GOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Marlone acerta lindo passe pelo meio e André sai na cara do gol. Com tranquilidade, o atacante tira qualquer oportunidade de defesa do goleiro santista.

26’ Uuuhhh! Rafael Longuine recebe com facilidade pela esquerda e bate com muito perigo. Quase o segundo gol.

24’ Alteração no Sport: Sai: Wendel. Entra: Régis.

22’ Eduardo Baptista chamou o meia-atacante Régis, que deve entrar dentro de instantes.

20’ GOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Após cobrança de escanteio, a bola é desviada de cabeça e Danilo Fernandes faz defesa com pé. Livre na frente da pequena área, Ricardo Oliveira pega o rebote e manda para o fundo da rede.

19’ Uuuhhh! Ricardo Oliveira faz jogada de velocidade, deixa a marcação para trás e bate na entrada da área. Danilo Fernandes tocou e mandou escanteio.

18’ Jogo equilibrado neste momento. Sport busca mais o ataque, mas erra muitos passes na ligação do meio para o ataque.

15’ Marlone vai até a linha de fundo e tenta cruzar, mas acaba mandando direto para fora.

14’ Ricardo Oliveira recebe de Marquinhos Gabriel, vai até a entrada da área e chuta fraco para fora.

9’ Rafael Longuine faz boa tabela com Gabriel e chuta para defesa tranquila de Danilo Fernandes.

7’ Diego Souza faz grande jogada pelo meio, tenta tabela com André e acaba sendo desarmado.

4’ Maikon Leite aciona Ferrugem, que entra na área e cruza para a marca do pênalti, no entanto, a zaga santista afasta bem.

3’ Marlone recebe de Renê, mas marcação chega firme e a bola sai pela linha lateral.

1’ Wendel avança pela esquerda e cruza, mas a defesa santista afasta o perigo.

0’ Começa! Bola rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport x Santos.

18:28 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola começa rolar na Ilha do Retiro.

18:25 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

18:23 Sport e Santos estão no gramado da Ilha do Retiro.

18:18 O trio de arbitragem para este confronto vem de Minas Gerais. Emerson de Almeida Ferreira será o responsável por comandar os 90 minutos. O mesmo será auxiliado por Pablo Almeida da Costa e Celso Luiz da Silva.

18:08 Torcedores do Santos estão presente em bom número na Ilha do Retiro, mas estão longe de lotar o espaço destinado.

18:05 Jogadores do Sport fazendo o aquecimento nos vestiários da Ilha do Retiro. Na imagem, o capital do time, o zagueiro Durval.

18:00 Público fraco neste momento na Ilha do Retiro.

17:52 Goleiros do Sport (Magrão e Danilo Fernandes) fazem o trabalho de aquecimento no gramado, enquanto jogadores ficam nos vestiários.

17:50 Jogadores do Santos estão no gramado da Ilha do Retiro fazendo o trabalho de aquecimento.

17:43 O técnico Dorival Júnior terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Vladimir; Daniel Guedes, Werley, Paulo Ricardo, Serginho, Léo Cittadini, Neto Berola, Leandro e Nilson.

17:42 O banco do Sport será formado por: Magrão; Ewerton Páscoa, Rodrigo Mancha, Danilo, Matheus Galdezani, Neto Moura, Samuel Xavier, Régis, Samuel, Hernane Brocador e Élber.

17:39 O Sport também está definido. Os pernambucanos vão atuar com: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Maikon Leite, Diego Souza e Marlone; André.

17:34 O time paulista vai entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Rafael Longuine e Marquinhos Gabriel; Gabriel e Ricardo Oliveira.

17:33 Escalado! O Santos está definido pelo técnico Dorival Júnior para este confronto.

17:30 Santos tem um desfalque de suma importância neste confronto. O meia-atacante Lucas Lima não poderá atuar, pois está na Seleção Brasileira.

17:25 Sport vai atuar nesta partida com o uniforme vermelho e preto, que é alusivo aos 110 anos do clube. O mesmo tem as listras na vertical.

17:22 Na quinta-feira (3), O Santos bateu a Chapecoense, na Vila Belmiro. O alvinegro paulistas mostrou forças e venceu o Verdão do Oeste por 3 a 1, pulando para a 8ª posição, somando 33 pontos, um a mais que os nordestinos.

17:20 Na última quarta-feira (2), fora de casa, os pernambucanos ficaram no empate sem gols diante do Coritiba. A igualdade os deixou na 10ª colocação, com 32 pontos, ficando a seis do G-4.

17:15 Pré-jogo: Sport visa acabar com jejum sem vitórias diante de motivado Santos.

17:10 Bilheterias destinada para os sócios rubro-negros com movimento fraco neste momento. Ilha do Retiro não deve receber um grande público nesta noite.

17:05 Jogadores do Sport na preleção com o técnico Eduardo Baptista nos vestiários da Ilha do Retiro.

17:00 Na Ilha! A delegação do Santos também chegou no palco do confronto. Expectativa agora é para a divulgação das duas escalações.

16:50 O Sport está chegando neste momento no estádio da Ilha do Retiro.

O estádio da Ilha do Retiro será o palco da partida entre Sport x Santos, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Sport x Santos: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é fundamental para o time rubro-negro. Principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguir uma vitória nesta noite.

FIQUE DE OLHO Sport x Santos: Ricardo Oliveira, atacante do Santos, é a principal referência do time alvinegro, que conta, como e costume, com vários garotos em seu elenco. O jogador, com um poderio de finalização enorme, pode ser fundamental neste confronto.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 10º Sport 32 22 8º Santos 33 22

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Santos válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!