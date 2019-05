Peter garante permanência de Enderson e reclama da arbitragem: "Ninguém aguenta mais"

O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, não ficou satisfeito com a atuação de sua equipe na derrota para o Flamengo, neste domingo (6), no Maracanã. Mas não foi só a derrota com a má atuação que irritou o mandatário: a arbitragem voltou a ser alvo de críticas de Peter.

"Sinceramente, ninguém aguenta mais a arbitragem do jeito que está. Hoje mudou o jogo, contra o Corinthians mudou o jogo ao anular o gol, contra a Chapecoense esperaram dois minutos e chegou a informação no ponto eletrônico aí anularam o gol", reclamou.

O presidente cobrou mais transparências dos árbitros, lembrou do gol anulado contra o Corinthians e criticou o erro do árbitro que não viu a mão do zagueiro Wallace no lance do primeiro gol do rubro-negro.

"A arbitragem, como em qualquer profissão, tem gente boa e gente ruim. Naquele gol contra o Corinthians, só se o bandeira estivesse olhando para a lua para não ver que o gol foi legal. Hoje não tem como não ver, o cara jogou voleibol dentro da área. Se o árbitro pudesse falar, contribuiria muito para ter transparência. Não é possível que tenha tantas jogadas iguais com interpretações diferentes, você começa a se questionar. Isso causa prejuízo enorme ao clube. Eu estou me matando para pagar as dívidas, aderindo à lei de responsabilidade, e cadê a responsabilidadde de quem está no comando do apito? Precisamos transformar a arbitragem em um mar de transparência", cobrou.

Quanto a permanência do técnico Enderson Moreira, o dirigente garantiu que ele continuará no cargo. Depois do clássico, houve uma reunião no vestiário do Maracanã e nova conversa deve acontecer na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (7), pela manhã. O time perdeu oito dos últimos dez jogos sob o comando do treinador.

"Só estava fazendo uma avaliação normal de jogo, de momento... Não tem nenhuma proposta de mudança, nada disso. Foi uma reunião olhando mais para frente, pois vamos ter uma sequência jogando quarta e domingo, viajando com muita intensidade, e há uma preocupação com o elenco para enfrentar essa maratona. Eu, Enderson, Mário, Fernando e os jogadores, todo mundo está chateado e querendo dar a volta por cima para buscar a vaga Libertadores", disse.

Com a derrota, o Fluminense continua com os 33 pontos e caiu para a nona colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, viaja para Curitiba onde enfrentará o Coritiba, quarta-feira, às 22h.