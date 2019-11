Fred-dependência: Flu sofre com ausência do camisa 9 e aproveitamento de G-4 vira de Z-4

Fred é o principal jogador do Fluminense há algum tempo. Ele é mais que apenas o centroavante da equipe. É o capitão, é o artilheiro, é aquele jogador que cobra de todos quando vê alguém parado em campo. O que se vê no Fluminense atual, sem Fred (ausente por lesão na coxa nos últimos jogos), é exatamente o oposto do que quando tem o camisa 9 em campo. Uma equipe mole, perdida em campo, desorganizada, com dificuldades de fazer gols.

Explicarei melhor o cenário do Fluminense com e sem Fred. De 23 rodadas do Campeonato Brasileiro até o momento, Fred jogou 15. Das 15 partidas em que esteve em campo, foram oito vitórias, três empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 60% que colocaria o tricolor em quarto lugar. Já sem ele, foram duas vitórias e seis derrotas em oito jogos, um aproveitamento de 25% dos pontos. Aproveitamento melhor que apenas do Vasco, lanterna do campeonato, com 18,8%.

Mas não se trata só do resultado da equipe quando Fred está ou não em campo. Se trata também dos números de gols marcados pela equipe. Com Fred em 15 jogos, foram 19 gols marcados, sendo seis do artilheiro. Sem ele em oito jogos, apenas seis. Menos que um gol por jogo.

Com Fred Sem Fred 16 Jogos 8 8 Vitórias 2 3 Empates 0 5 Derrotas 6 27 Pontos 6 60% Aproveitamento (%) 25% 19 Gols 6

Fred chegou ao Fluminense em 2009. Foi "o cara" daquele time que escapou do rebaixamento dado como quase certo no mesmo ano. Em 2011 foi o artilheiro da equipe no ano, e em 2012 e 2014, além de artilheiro da equipe foi também artilheiro do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense precisa ter um cuidado especial com Fred devido as suas lesões. Em 2013, uma lesão na coxa tirou o artilheiro da temporada ainda em agosto. Justamente neste mês, dois anos depois, Fred se lesionou e desfalcou o tricolor nos últimos jogos. Foi só ele sair que a equipe começou a descer na tabela do Brasileirão. O cenário atual lembra muito o de 2013. A equipe começou o campeonato na parte de cima brigando pelas primeiras posições e G-4, mas Fred se lesionou e o rendimento caiu. A demissão de Abel e a chegada de Luxemburgo contribuiu para uma sequência de derrotas, é verdade, mas o time sentiu até o fim do ano a ausência do artilheiro.

O Fluminense não sabe como substituir essa falta que o capitão faz e acaba se perdendo em campo. Exemplo disso é a queda de rendimento da equipe atualmente. Com chances de G-4 (apenas 6%), agora o Fluminense tem também chances de rebaixamento (2%). São quatro derrotas em quatro jogos no segundo turno. Apesar de estar cinco pontos do G-4, está a oito da zona do rebaixamento. E agora, o Tricolor joga duas partidas fora de casa. Em caso de duas derrotas - ou dois tropeços - dependendo dos outros resultados a aproximação com a parte de baixo da tabela pode ser maior e começar a virar um pesadelo.

Entretanto, para alívio dos tricolores, a lesão de Fred este ano não é séria como aquela em 2013. Fred volta, talvez, nesta quarta-feira (9), contra o Coritiba. O camisa 9 viajará com a delegação para Curitiba e depois Recife, onde enfrenta o Sport, domingo (13), na Arena Pernambuco. Caso não retorne contra o Coxa, o retorno é dado como certo no domingo contra o Leão. Mas, todo cuidado é pouco. Não podem antecipar seu retorno pela fase atual e prejudicar não só o atleta - como no jogo contra o Joinville onde só ficou sete minutos em campo - mas como o resto do ano do Fluminense, que ainda tem a Copa do Brasil pela frente. Perder o camisa 9 até o fim da temporada é algo que nenhum tricolor e ninguém em Laranjeiras quer. Em todo o caso, a equipe tricolor precisa saber lidar com a ausência do atacante. O aproveitamento sem ele não é nada bom, e isso é preocupante. Não é a primeira vez que isso acontece. É necessário vencer logo, mesmo que sem Fred, para voltar a sonhar no alto da tabela. Ficar nessa "Fred-dependência" é perigoso, e num campeonato muito equilibrado onde o nono colocado tem chances de Libertadores e rebaixamento é arriscado depender apenas de um jogador só. É preciso mais. Estão brincando com fogo.