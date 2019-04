Roger valoriza paciência do Grêmio na vitória sobre Goiás e já mira duelo contra Corinthians

Só no Campeonato Brasileiro, são seis partidas consecutivas sem derrota. Levando em conta também a Copa do Brasil, esse número sobe para oito. A boa fase do Grêmio foi colocada à prova mais uma vez neste domingo (9), quando a equipe gaúcho recebeu o Goiás na Arena. Apesar do susto de sair atrás no placar, o Tricolor teve paciência e conseguiu aproveitar o fato de o Esmeraldino ter um jogador a menos em campo para construir a virada, por 2 a 1.

Paciência. Virtude que o técnico Roger Machado enalteceu em seus comandados no suado triunfo em cima dos goianos. Na visão do treinador, sua equipe teve tranquilidade diante da situação adversa, mantendo o padrão de jogo e não recorrendo à individualidade.

"É natural em uma situação como essa, que o individualmente em alguns momentos os jogadores acreditem que têm a fórmula mágica para resolver dentro de sua característica. Aí, deixa de ser coletivo e passa a ser individual. O mais importante é o lastro do treino e eles saberem que não precisamos sair do nosso modelo de jogo e todos quererem atacar. Tem que ter paciência para usar nosso princípio de jogo. O Goiás, mesmo com um a menos, estava perigoso. O mais importante para mim, é que mantivemos a paciência, mesmo com um jogador a mais, tendo saído atrás do marcador", avaliou.

De acordo com o comandante, os três pontos passaram pela amplitude apresentada pela equipe, sobretudo na segunda etapa.

"E pedia para a gente manter a amplitude do nosso jogo. A gente estava com o jogo muito curto no centro, e a bola batia no lateral deles e voltava. Estávamos com o posicionamento errado. Eu tenho que dar amplitude, mas com um passo ou dois atrás. Era preciso fazer a amplitude maior para essa bola ter margem de acerto maior. Assim, a bola para o Everton entrou, mas entrou justo. Ele estava tentando trazer para dentro para tentar achar alguém. Eu falei: vai para o fundo, porque o marcador já identificou que tu vais para dentro. São situações que a gente acertou", afirmou.

Já projetando o próximo compromisso do Mosqueteiro, contra o Corinthians, na quarta-feira (9), na Arena Itaquerão, Roger avisou de antemão que a equipe terá que fazer um "jogo perfeito".

"Defender bem, mas não se submeter apenas ao sistema defensivo. Saber que a gente vai ter que construir nossa vitória e ser cirúrgico e preciso para conseguir trazer pontos importantes nesse jogo contra o Corinthians. Temos que ajustar conversando. Hoje no vestiário, Rogerio [Dias, preparador físico] já me disse que não vou tê-los no campo. Tem que ser no papo. Temos que fazer jogo perfeito. Ou quase perfeito".

Ainda sobre o embate com os corintianos, o técnico minimizou a distância de seis pontos em relação ao atual líder do certame, mas sem deixar de valorizar a vantagem edificada pelos paulistas.

"Eu imagino o Corinthians pensando da mesma forma que nós pensamos em relação ao time que está em quinto lugar na tabela. Temos seis pontos de diferença e eles também têm uma vantagem importante. Mas nós vamos enfrentá-los e eles também vão enfrentar outras equipes que postulam coisas na competição", finalizou.