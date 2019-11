Resultado de Brasil x Estados Unidos  no amistoso internacional (4-1)

Obrigado a todos que acompanharam a vitória do Brasil diante dos EUA com a VAVEL Brasil. Curta a nossa página no facebook e siga o nosso twitter.

Hulk, Rafinha e Neymar, duas vezes, marcaram os gols do Brasil. Danny Williams descontou para os yankees.

No dia 10 de outubro, os Estados Unidos encaram o México. O vencedor deste 'playoff' terá o direito de disputar a Copa das Confederações de 2017.

O próximo jogo do Brasil será contra o Chile, fora de casa, no dia 8 de outubro. Primeiro rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

91' Fim de jogo! Brasil vence os Estados Unidos por 4 a 1

90' Danny Williams soltou a bomba de fora da área, com muito efeito. Marcelo Grohe aceitou.

90' GOOOOOOOOOOOLLLL DOS ESTADOS UNIDOS!

89' Algumas vaias no Gillette Stadium.

88' Tentativa de transição veloz, mas Elias errou a enfiada de bola.

86' Falha da defesa dos EUA. Firmino tentou o chute, mas Guzan defendeu.

83' Jogada bem trabalhada. Spector cruzou e Mix chutou rasteiro. Marcelo Grohe defendeu.

79' Neymar cobrou com categoria. Mas foi na rede pelo lado de fora.

79' Alvarado derruba Lucas Moura próximo a área. Falta perigosa.

78' Substituição: Sai Bradley e entra Jóhannsson.

77' Neymar, com os dois gols, já anotou 46 gols em 67 jogos pela seleção brasileira.

75' O ritmo da partida caiu um pouco.

71' Substituição: Sai Cameron, entra Jonathan Spector.

71' Substituição: Sai Jones, entra Mix.

69' Firmino escorou para Rafinha que chutou rasteiro, a bola tirou tinta da trave.

67' Neymar entrou com facilidade na área, trouxe para o pé direito, atrasou a finalização e bateu no cantinho.

66' Virou passeio!

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL NEYMAR!

64' Substituição: Sai Luiz Gustavo, entra Fernandinho.

64' Rafinha recebeu bom passe, tirou o Ream da jogada e chutou na saída do goleiro.

64' GOOOOOOOOOOOOLLL RAFINHA!!

63' Substituição: Lucas Lima e Doulgas Costa deixam o gramado. Lucas Moura e Rafinha entram.

60' Bradley cobra escanteio, a defesa do Brasil afasta. Douglas Costa arrnaca em contra-ataque, mas erra o passe. Recuperação norte-americana.

56' Substituição: sai Altidore, entra Morris, atacante da Universidade de Stamford.

54' Danny Williams derrubou Lucas Lima e também recebeu cartão amarelo.

53' David Luiz cobrou a falta e mandou por cima da meta.

52' Douglas Costa coloca na frente, ganha na velocidade, mas é derrubado por Orozco. O zagueiro recebeu cartão amarelo.

50' Neymar chutou forte no canto direito do goleiro, Guzan acertou o canto, quase defendeu, mas a bola entrou.

50' GOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BRASIL! NEYMAR!

49' Pênalti para o Brasil. Cameron derrubou Neymar na grande área.

45' Começa o segundo tempo.

​Intervalo: Substituição: Sai Zardes, entra Wood

Intervalo: Substituição: Saem Willian e Hulk. Entram Neymar e Firmino.

Análise: Brasil não foi brilhante. Mas foi eficiente na melhor oportunidade. Estados Unidos foram passivos quanto a marcação e tiveram dificuldades no ataque.

Intervalo: Equipes voltam para o segundo tempo.

Intervalo: Estatísticas - Chutes: BRA 6 x 2 EUA; Posse: BRA 54% x 46% EUA; Faltas: BRA 6 x 3 EUA.

45+2' Fim do primeiro tempo. Brasil vence por 1 a 0, gol de Hulk.

45' Marcelo recuperou a bola, tentou fazer uma linda jogada, mas Guzan saiu da meta e mergulhou para encaixar.

44' Mais dois minutos de acréscimo.

43' Seleção brasileira segue trocando passes. Os yankees só cercam, esperando algum movimento mais agudo dos adversários.

41' Após cobrança de escanteio, a bola ficou para Willian que chutou de fora da área, para fora.

41' Marcelo bateu cruzado, com força, Guzan espalmou.

41' A torcida norte-americana tenta entoar alguns cantos, mas os gritos brasileiros são maiores.

39' A bola não chega com qualidade ao ataque dos EUA. Brasil recupera facilmente.

36' Substituição: Sai Bedoya e entra Williams.

35' Falta para o EUA. Bradley cobra mal e a bola passa por todo mundo.

34' Pela direita, Fabinho driblou Ream e chutou prensado, Orozco afastou o perigo.

33' Após mais de um minuto com a bola nos pés, o Brasil desperdiça a bola. Tiro de meta para Guzan.

32' Neste momento da partida, a seleção dos EUA tem dificuldades de roubar a bola. Brasil vira o jogo, trabalha a bola.

31' Brasil acelera. Boa movimentação de Lucas Lima e Willian. Cruzamento do jogador do Santos foi afastado pelo defensor norte-americano.

29' Luiz Gustavo vem buscar a bola entre os zagueiros.

27' Primeiro arremate dos EUA. Bradley invade a área e bate fraco. Grohe defende.

25' Douglas Costa fez boa jogada pela esquerda, meteu em baixo das pernas do zagueiro e chutou rasteiro. Guzan encaixou.

24' Muitos lances precipitados de ambas as seleções.

22' Substituição: Não deu para o zagueiro. Miranda sai e Marquinhos entra.

21' Douglas Costa já está de volta a campo. O meia recebeu na frente, dividiu com o goleiro, mas o impedimento foi marcado.

19' Seleção canarinho consegue entrar fácil na zona ofensiva. Marcação dos EUA é ineficiente.

18' Enquanto o Brasil troca passes no campo defensivo, os EUA só fazem a sombra.

16' Douglas Costa está com um sangramento na boca. Recebe atendimento. Miranda está de volta ao campo.

15' Miranda cai no gramado com a mão no joelho direito.

14' Estados Unidos seguem com a posse da bola. As opções pelas jogadas laterais são constantes. A defesa brasileira está bem postada.

11' Quase EUA! Cruzamento de Bedoya, Altidore chutou prensado e Marcelo Grohe defendeu.

10' Brasil apressa o jogo, mas erra o passe.

10' Orozco derruba Lucas Lima na faixa central do gramado.

8' Willian cruzou, a bola pegou na trave. No rebote, Hulk dominou, driblou Yedlin e soltou a bomba. Sem chances para Guzan.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BRASIL!

7' Luiz Gustavo sentiu um problema físico, mas já está de pé.

6' Lançamento de Jones para Altidore e Grohe sai da meta para defender.

6' Brasil adianta a marcação. Defesa dos EUA troca passes.

5' O primeiro chute da partida é do Brasil! Marcelo arrisca de fora da área e manda por cima do gol.

3' Seleção estadunidense trabalha a bola no campo de ataque.

1' Os EUA jogam completamente de azul, o Brasil de camisas amarelas e shots brancos.

0' Começou! Bola rolando para Brasil e Estados Unidos. Amistoso Internacional.

21:40 Ao som de AC/DC os jogadores dos EUA fazem a última corrente.

21:39 Miranda, o capitão brasileiro, e Bradley trocam flamulas.

21:38 "No intervalo a gente vai começar a fazer mudanças para dar oportunidades aos demais", disse Dunga.

21:37 Hino dos Estados Unidos no Gillette Stadium

21:36 Bradley recebendo a camisa comemorativa.

21:34 Hino nacional brasileiro.

21:33 Michael Bradley está completando 100 jogos com a seleção dos Estados Unidos. O capitão recebeu uma camisa comemorativa.

21:31 Seleções em campo. Vamos para a cerimonia com os hinos nacionais e os cumprimentos entre os jogadores.

21:24 A seleção dos Estados Unidos disputará uma partida contra o México, no dia 10 de outubro. O vencedor terá direito a disputar a Copa das Confederações de 2017. Os EUA venceram a Copa Ouro de 2013 e o México foi o campeão deste ano.

21:18 Atletas brasileiros entram no gramado para começar o aquecimento.

21:13 Jogadores dos EUA já no trabalho de aquecimento. Torcedores começam a ocupar seus lugares nas arquibancadas.

20:55 Marcelo Grohe mantido na meta brasileira. Fabinho e Elias são as novidades na linha. Nos Estados Unidos, Guzan segue titular. Klinsmann armou um 4-2-3-1, com Yedlin, lateral de ofício, e Zardes caindo pelos lados do campo. O capitão Bradley é o homem da armação.

20:45 Seleção dos Estados Unidos também escalada!

20:41 Seleção Brasileira escalada para o jogo de logo mais: Marcelo Grohe; Fabinho, Miranda, David Luiz, Marcelo; Elias, Luiz Gustavo; Willian, Lucas Lima, Douglas Costa; Hulk.

20:39 Os torcedores começam a entrar no Gillette Stadium. O pontapé está marcado para às 21h40, horário de Brasília.

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 começam em outubro. O Brasil encara o Chile, fora de casa, na primeira rodada. Quatro seleções garante vaga direta para a Copa, o quinto colocado disputará a repescagem.

A Concacaf já iniciou a sua eliminatória, que dá três vagas diretas mais uma para a repescagem do Mundial da Rússia em 2018. Os Estados Unidos só entram na quarta fase, com inicio em novembro. Estão no grupo C, ao lado de Trinidad e Tobago. Completará o grupo, os vencedores dos confrontos entre São Vicente e Granadinas x Aruba e Antigua e Barbuda x Guatemala. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para a fase final, com seis seleções.

Neymar está suspenso dos próximos dois jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo, após punição recebida na Copa América. Assim, o técnico Dunga está mantendo o camisa 10 no banco para testar a formação sem o astro. O comandante falou: “Nossa ideia é usar por mais tempo, mas temos que pensar nas Eliminatórias. Precisamos dar oportunidade aos jogadores, solidificar a forma de jogar e buscar novamente alguns aspectos que trabalhamos nos treinamentos. Temos que ir nos preparando para esses dois jogos, mas também pensando no futuro.”

O Gillette Stadium receberá as duas seleções para o confronto. O estádio é a casa do New England Patriots na NFL e do New England Revolution na MLS. A capacidade total é de 68,756, mas reduzido para alguns jogos do ‘soccer’. Os jogadores brasileiros reclamaram do gramado do local.

“Não (é bom). Aqui é um tapete que eles colocam na semana do jogo em cima da grama artificial. Dificulta porque é fofo. A bola não rola bem. Já jogamos em campos piores”, comentou o zagueiro David Luiz.

“Não estamos acostumados a atuar com esse gramado. Tem essa particularidade desse gramado, a bola não quica muito, então tem que estar bem atento. A bola bate e morre, uma situação que seria normal ela dar uma quicada e subir, ela não sobe”, disse o goleiro do Grêmio Marcelo Grohe.

Kaká foi poupado do treinamento desta segunda-feira (7), mas é opção para enfrentar os Estados Unidos. O meio-campista do Orlando City sentiu um problema muscular. Kaká ficará no banco de reservas e deverá entrar durante o jogo.

Brasil x Estados Unidos tempo real amistoso

Fique de olho – Josy Altidore: O atacante de 25 anos retornou a boa fase após voltar a Major League Soccer. Após rodar a Europa, Altidore desembarcou em Toronto. Na MLS, disputou 19 jogos e marcou 10 gols. Nas últimas três partidas, anotou incríveis cinco gols. O jogador pode levar o Toronto para os playoffs pela primeira vez na história.

Fique de olho - Douglas Costa: O brasileiro marcado pelo pênalti perdido na Copa América deixou o Shakhtar Donetsk e assinou com o Bayern de Minique. Nesta temporada, o jogador atuou em cinco partidas oficias e marcou um gol. Além disso, o ponta vem encantando os torcedores e a comissão técnica do clube bávaro, com dribles e assistências.

Jürgen Klinsmann chamou mais três jogadores para compor o elenco que enfrentará o Brasil. O alemão chamou o meia Michael Bradley, do Toronto FC, o goleiro Johnson, do Chicago Fire, e o atacante Jordan Morris, da Universidade de Stanford. Por outro lado, Belser e Yarbrough receberam a liberação para se reapresentarem as suas respectivas equipes. Dempsey, por outro lado, não foi chamado pois ainda aprimora a forma física e retornou a pouco tempo para o Seattle Sounders.

O jogador Jermaine Jones atua no Gillette Stadium, palco do amistoso de logo mais. O volante do New England Revolution falou da vida na região: “Desde que eu cheguei aqui, todo mundo tem sido bom para mim. Foi difícil não poder ajudar a equipe na Copa Ouro. É triste para sentar e você não pode ajudar os caras e você tem que assistir ao jogo onde você quer estar. Agora estou de volta, eu estou feliz por estar em torno dos meninos e ajudando a equipe.”

Brasil e Estados Unidos

O técnico Dunga falou em entrevista pré-jogo sobre alguns resultados recentes dos norte-americanos e também da forma de jogo dos adversários: “Se observarmos o retrospecto dos Estados Unidos, eles ganharam de grandes seleções recentemente ( Alemanha 2 a 1 e Holanda 4 a 3). Se ele repetirem isso será um grande teste. Para uns foi surpresa, mas para outros não. A forma de jogar compacta, de marcação. Eles têm paciência de esperar o adversário errar para fazer o contra-ataque.”

Sobre a mudança de capitão na seleção, Dunga comentou: “Foi algo espontâneo. Respeito, hierarquia, admiração. O Neymar era o capitão. O Miranda deu uma lição de humildade, respeito. Com a faixa ou sem a faixa, ele será um líder. Totalmente desprovido de vaidade. Isso me agradou e não é surpresa em se tratando do Miranda.”

O último encontro entre as seleções aconteceu em 30 de maio de 2012. O Brasil venceu por 4 a 1, em amistoso realizado no FedExField. Neymar, Thiago Silva, Marcelo e Alexandre Pato anotaram os gols do Brasil. Herculez Gomez descontou para os EUA.

Em 18 jogos disputados entre os selecionados, o Brasil venceu 17 vezes. Já os estadunidenses só levaram a melhor em uma oportunidade. Isso aconteceu em 10 de fevereiro de 1998, em jogo válido pela Copa Ouro daquele ano.

Assim como o Brasil, os Estados Unidos também decepcionaram. Na Copa Ouro, em casa, acabaram no quarto lugar. Perdendo para a Jamaica na semifinal e para o Panamá na disputa do terceiro lugar, nos pênaltis. Na sexta-feira (4), os yankees venceram o Peru por 2 a 1, gos marcados por Jozy Altidore.

A última competição oficial disputada pelo Brasil foi a Copa América, no Chile. A seleção acabou caindo ainda nas quartas de finais, para o Paraguai, nos pênaltis. No sábado (5), o Brasil entrou em campo pela primeira vez após a eliminação na competição continental. Enfrentou a Costa Rica em New Jersey e venceu por 1 a 0, gol anotado por Hulk.

Minuto a minuto de Brasil x Estados Unidos em tempo real

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Estados Unidos. Amistoso Internacional da Seleção Brasileira em 2015! Acompanhe todo os lances, e em tempo real na VAVEL Brasil. Fique conosco!