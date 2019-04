Resultado Corinthians x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2015 (1-1)

Esperamos vocês nas próximas transmissões em tempo real minuto a minuto. Novamente, a VAVEL Brasil agradece sua presença e nos vemos na próxima. Até lá.

Renato Augusto: "Faltou aproveitar o erro deles. Esses jogos, é um erro e aproveitar. Mas sair atrás, empatar e quase virar, deixou a torcida feliz pelo empenho."

Thiago: "Bom resultado. Tivemos a chance de vencer, mas jogar aqui é difícil, mas saímos com um sabor de derrota, já que estava na frente."

Danilo: "Sabíamos desse jogo difícil. Eles jogam espelhados e conseguimos ainda empatar. Mas no final merecíamos coisa melhor."

95' Fim de papo em Itaquera. Tudo igual na partida e o Timão mantém boa vantagem.

94' THIAGO! Bate rebate na área e o goleiro se estica todo para tirar o perigo.

93' Pressão total e a torcida vem junto.

92' Corinthians aperta em busca do gol da virada. Tensão até o fim.

91' AMARELO, THIAGO. Por cera.

90' Renato arranca bem pelo meio, mas o passe final sai forte demais para Vágner Love.

89' Mais quatro minutos.

88' A neblina aperta para acompanhar os minutos finais de jogo.

87' Público presente em Itaquera: 30.126 pessoas.

86' Grêmio tenta apertar no finalzinho.

85' Reta final de um grande jogo em Itaquera.

84' DOUGLAS, PEEEEEEEEEEERDEU! Jogada pela direita, a bola é mal rebatida pela zaga, sobra na marca do pênalti pro meia que isolou!

83' Rildo e Danilo tabelam, mas a bola final sai forte demais.

82' Love cai na área, reclamam pênalti, mas o jogo segue.

81' DUPLA MUDANÇA: Vitinho e Yuri Mamute entram e saem Pedro Rocha e Bobô.

80' Tricolor cadencia o jogo, mas o jogo está parado com Bobô sentindo no gramado.

79' Renato tenta acionar Love, mas o atacante não lê a jogada.

78' Corinthians ataca mais e se encontrou com Rildo na esquerda.

77' Renato Augusto arrisca de fora e Thiago pega firme.

76' Grande chance do Grêmio, mas Dracena intercepta o passe na hora H.

75' Contra ataque gigante com Edílson, mas a zaga tirou e livrou o perigo.

74' MUDA O TIMÃO: Marciel dá a vaga para Danilo.

73' THIAAAAAAAAGO! Rildo, na velocidade, ganha da defesa, fica livre, manda um tiro e o goleiro toca na bola, explode na trave e salva o tricolor.

72' Na batida, ninguém aproveitou e a zaga tira.

71' No embalo da Fiel, o Timão busca a virada. Tem boa falta da direita. Jádson na bola.

70' BRESSAN, AMARELO. Carrinho forte em Edílson.

69' Jádson recebe, arrisca de fora e bola passa por cima.

68' É outro segundo tempo. Rildo entrou e melhorou o time.

67' O MEIO APARECEU! Jádson recebeu, lançou Renato Augusto que subiu e cabeceio milimétrico no cantinho do goleiro. Explode a Arena.

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RENATO AUGUSTO, DO TIMÃO!

65' Corinthians aperta e Grêmio é todo defesa.

64' As arquibancadas não param. Timão atrás no placar.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MAS IMPEDIDO. Falta batida, um enrosco total e jogo parado.

62' Grêmio tem falta lateral. Ótima chance de bola na área.

61' MUDA O CORINTHIANS: Malcom dá lugar à Rildo.

60' Com esse resultado, a diferença fica em apenas dois pontos para o Galo, vice, e três para o Grêmio, terceiro.

59' Corinthians não se acha e erra muito. Fiel incentiva.

58' LEI DO EX PRA POR FOGO NO CAMPEONATO. Saída errada do Edílson, Pedro Rocha rolou pra Douglas, que acionou Marcelo Oliveira, que chutou cruzado e Bobô fechou no segundo pau.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BOBÔ, DO GRÊMIO.

56' Criação corinthiana lenta demais. Jádson e Renato sozinhos no meio.

55' Fiel sente a dificuldade e grita pelo Corinthians.

54' Grêmio se fecha muito bem e tira os espaços do ataque alvinegro.

53' Malcom cruza fechado demais e Thiago pega com algumas dificuldades.

52' A zaga afasta e, no contra ataque, Renato Augusto perde boa chance.

51' Pedro Rocha tenta o cruzamento mas Edílson trava e joga pra escanteio.

50' Jádson arrisca de fora, pega em Bressan e sobra fácil para Thiago.

49' Bobô, de frente, livre, perde boa chance pro tricolor.

48' Edílson se equivoca e lança muito mal pra Malcom.

47' Renato Augusto dá instruções aos companheiros pedindo mais movimentação dos meias.

46' QUE SUSTO! Pedrada de fora de Wallace, a bola passou à esquerda do Cássio.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar na Arena Corinthians.

Equipes retornam ao gramado. Vai começar a segunda etapa.

Pedro Rocha: "Estamos imprimindo nosso ritmo, coisa que o Roger pediu. O jogo está bom, lá e cá, mas é voltar do intervalo mais atento."

Fala, Renato: "A marcação forte, com dois volantes, protegem bem e tira o espaço. Temos de manter o mesmo ritmo pra marcar o gol."

47' Explode na barreira e termina o primeiro tempo na Arena Corinthians.

47' Lance final. Douglas e Galhardo na bola.

46' Dracena faz falta infantil e vem chute frontal muito perigosa pra Cássio.

45' Renato cruza, Bressan desvia e Thiago fica com a sobra.

44' Mais dois minutos de acréscimos.

43' Edinho arrisca de longe e manda sem nenhum perigo.

42' Jádson, de frente pro gol, buscou o passe pra Love, mas o atacante não esperava.

41' Jogo cai um pouco de ritmo. Fica mais lento e com mais erros.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' MUDA O TRICOLOR: Thiery entra e sai Geromel.

38' Jogo parado com Geromel caído no gramado. Não dá mais pra ele.

37' Malcom cruza nas mãos de Thiago.

36' Renato arrisca de fora, mas manda alto demais.

35' Edílson salva bom ataque gremista em um carrinho limpo.

34' Edinho cruza e isola. Posse alvinegra.

33' Grêmio é mais tranquilo e com maior poder de ataque nas pontas.

32' Bate rebate na área tricolor, mas ninguém aproveita.

31' Corinthians erra passes demais e perde o ritmo do ataque.

30' MARCELO OLIVEIRA, PRA FOOOOORA! Tabela na esquerda, cruzamento pra trás e o lateral perdeu. Mas estava impedido.

29' Grêmio toca a bola e usa as laterais como ponto forte.

28' Neblina é tanta que quase não se vê a bola no gramado.

27' Renato arrisca de fora, Bressan divide e afasta de qualquer maneira.

26' Na batida, Marcelo Oliveira cabeceia totalmente sem direção.

25' Cruzamento da direita, ninguém tirou e Edílson fez o corte no segundo pau. Escanteio.

24' Grêmio melhora seu jogo e tem muito mais sabedoria do que fazer com a bola.

23' Marciel arrisca de fora e a bola passa perto.

22' Malcom cruza muito alto e Thiago sai soberano pra segurar firme.

21' AMARELO, EDINHO. Pegada fora da bola em Renato Augusto.

20' Felipe cabeceia e a bola sobe demais.

19' SAAAAALVA, GALHARDO! Linda jogada pela direita, Marciel deu de cavadinha pra Malcom, que chutou travado. Escanteio.

18' A chuva toma conta de Itaquera.

17' Linda jogada individual de Renato Augusto, mas o passe final é travado pelo Geromel. Thiago fica com a sobra.

16' MUDA O TIMÃO: Sai Arana e entra Yago.

15' Galhardo arrisca de fora e isola.

14' Corinthians segue com a menos e não dará mais para o jovem lateral.

13' Arana sente e fica fora do gramado recebendo atendimento.

12' A Fiel tenta o incentivo para reanimar a equipe.

11' PRA FOOOORA, PEDRO ROCHA! Lançamento longo, Edílson falha e o jovem chuta cruzado, forte, mas a bola passa raspando.

10' Jádson arranca pelo meio, dá pra Malcom, mas o jovem não alcança.

9' Grêmio sente, neste começo, as faltas de Luan e Maicon. A saída de bola é fraca.

8' Jádson levanta na área e Thiago tira com um soco.

7' Grêmio se fecha em seu campo e busca um erro pra explorar o contra ataque.

6' Edílson ia dando um lançamento primoroso pra Love, mas Geromel salvou.

5' A zaga afasta o perigo de uma vez.

4' Marciel arrisca de fora, após escorregão de Wallace. A bola desvia e sai em escanteio.

3' Jogo começa truncado e com muita marcação.

2' A zaga afastou e na sequência, Marciel faz linda jogada, levantando a Fiel.

1' Bobô tenta cruzamento, Felipe tira mal e o Grêmio tem escanteio.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola na Arena Corinthians. É a liderança em jogo.

A bola vai rolar! Tudo pronto no jogão.

Andre Luiz de Freitas Castro (GO), Alessandro Rocha de Matos (BA) e Kleber Lucio Gil (SC) são os responsáveis pelo apito no jogo da rodada.

Grêmio com o uniforme tradicional: camisa tricolor em azul, preto e branco, calção branco e meias azuis.

Corinthians com seu novo uniforme I: camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas. Uniforme referente ao título mundial em 2000.

Fiel em festa e equipes no gramado. Vamos ao Hino Nacional do Brasil.

Equipes na boca do túnel de acesso para o gramado. O protocolo vai começar.

A pressão aumentou, para ambas as equipes, já que o Galo venceu o Avaí e diminuiu a vantagem para apenas 2 pontos.

Em instantes, as equipes sobem ao gramado com o apoio irrestrito da Fiel. A torcida tricolor também está presente.

Noite com temperatura amena e de ótima prática esportiva. As equipes terminaram o processo de aquecimento.

Tricolor definido: Thiago; Galhardo, Geromel, Bressan, Marcelo Oliveira; Wallace, Edinho, Giuliano, Douglas; Pedro Rocha, Bobô. Téc: Roger.

Corinthians escalado: Cássio; Edilson, Edu Dracena, Felipe, Arana; Ralf; Jadson, Marciel, Renato Augusto, Malcom; Love. Téc: Tite

Tite é outro que tem história nos dois lados. Em 2003, iniciando nos grandes clubes, levou o tricolor ao seu último título, exatamente contra o Corinthians, no Morumbi, levantando a Copa do Brasil.

O Grêmio tem três jogadores conhecidos pela Fiel. Marcelo Oliveira e o atacante Bobô saíram do terrão alvinegro e Douglas teve passagem marcante, ganhando tudo com o time paulista.

Mesmo empatando no Allianz Parque, o Timão saiu com o gosto da vitória, já que correu atrás do marcador por três vezes, saindo com um 3 a 3, num dos melhores jogos do ano, ante seu arquirrival Palmeiras.

O Grêmio vem embalado após virada na raça contra o Goiás, no sul. Mesmo com um a mais, precisou batalhar muito pra vencer.

Assim como o rival, Tite tem desfalques. A zaga será quase remontada, com as saídas de Fagner, Felipe e Uendel. Bruno Henrique e Elias também estão ausentes no meio campo.

O tricolor vem cheio de desfalques. Marcelo Grohe, Luan, Erazo estão fora por convocações. Maicon e Fernandinho, fora por lesões.

25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Mesmo com o problema do horário, a expectativa da diretoria é de 30 mil pessoas, mantendo uma das melhores médias de público do campeonato.

Corinthianos e Gremistas irão a campo na noite desta quarta-feira (9) para definir muitos rumos dentro do Campeonato Brasileiro. Na Arena Corinthians, o líder com 50 pontos receberá o terceiro colocado - 44 pontos -, que diminuiu a diferença de pontos na última rodada para 6.

O confronto pode definir o objetivo das duas equipes na competição: se teremos, ou não, disputa por título até a última rodada, se o Grêmio é, ou não é postulante ao título brasileiro, entre outras teses. Por traz disso tudo, ainda vem o Atlético MG, vice-líder com 45 pontos que assistirá o duelo nesta noite, às 22h no horário de Brasília.

Após o empate no clássico contra o Corinthians, e com a vitória Gremista em cima do Goiás, a diferença entre o primeiro e terceiro colocado na tabela caiu para 6 pontos - dando esperança não só para os gremistas, mas também para os atleticanos -.

É por esses motivos que Corinthians e Grêmio farão um duelo que gera grande expectativa entre os espectadores e protagonizadores do evento.

Uma vitória Corintiana elevaria a distância dos paulistas em relação ao vice-líder Atlético MG em 8 pontos - caso os mineiros percam o duelo contra o Avaí -. E 9 pontos sobre o Grêmio, adversário desta noite.

Com elogios ao técnico adversário, Tite prepara time para o confronto direto

No primeiro turno, o Corinthians perdeu para o Grêmio do recém chegado Roger Machado. Era o segundo jogo do técnico gremista na casamata e acabou vencendo o jogo contra o 'criador' Tite por 3 a 1.

Agora, o Timão está invicto há 15 jogos, e é líder do Campeonato. O confronto que pode definir muitos objetivos na competição gerou elogios do comandante corintiano à sua 'criatura',

Roger Machado: "Sou suspeito pra falar do Roger. Foi meu atleta e tinha funções táticas bem definidas. Cresceu e se preparou muito. Mas não muda a importância de conquistarmos a vitória neste jogo. Uma vitória nos distancia, um empate mantém a diferença e uma derrota faz o time deles se aproximar", afirmou o sempre categórico Tite.

Foi sob forte chuva no treino desta terça-feira (8), Tite teve que armar o time para o jogo deste noite. Contando com as ausências do zagueiro Gil e do lateral direito, Fagner - dois dos principais jogadores defensivos da equipe -.

Para o seu lugar, Tite confirmou Edílson e Edu Dracena, não mudando a característica da equipe, e dos jogadores. O treinador também não pode contar com os lesionados Bruno Henrique e o lateral esquerdo Uendel. Sobre os desfalques, o treinador afirma:

"É um desafio mudar. Se pedir para o Edílson passar a quantidade de vezes do Fagner, o errado sou eu. Mas vou ganhar qualidade no passe e a bola parada de média distância. Ainda mais com essa chuva. É a característica do jogador, e o próprio Grêmio sabe, porque ele jogou lá. Vai ter bola parada de média distância", disse.

'Discípulo' de Tite, Roger Machado espera partida perfeita para ganhar do líder fora de casa

Os gremistas comandados por Roger Machado - técnico revelação do campeonato - começaram a competição em baixa, com perspectivas pequenas dentro da tabela. Mas, a chegada do técnico levou o elenco a outro patamar.

Agora, a 6 pontos do líder e na terceira posição da tabela com 44 pontos, os embalados gaúchos - sem perder há oito jogos - querem diminuir a vantagem paulista e dar outros rumos ao campeonato.

Uma vitória deixaria o clube à apenas 3 pontos do líder, gerando perspectiva de título. Caso perca, a distância ficaria quase irreversível, e o time teria de se contentar com o G-4 - que também não é pouca coisa.

O técnico gremista quer usar como base, a partida contra o Atlético MG que o tricolor gaúcho venceu por 2 a 0, calando o Mineirão.

O jogo foi o trampolim para a boa sequência que dura até hoje na competição. A partida 'perfeita' citada por Roger em entrevista após a vitória contra o Goiás tem de ser executada nesta noite. O técnico sobre como deseja fazer o jogo rolar diante do Corinthians:

"Defender bem, mas não se submeter apenas ao sistema defensivo. Saber que a gente vai ter que construir nossa vitória e ser cirúrgico e preciso para conseguir trazer pontos importantes nesse jogo contra o Corinthians. Temos que ajustar conversando. Hoje no vestiário, Rogério [Dias, preparador físico] já me disse que não vou tê-los no campo. Tem que ser no papo. Temos que fazer jogo perfeito. Ou quase perfeito", disse.

Mesmo com os desfalques do goleiro Marcelo Grohe, o atacante Luan e o zagueiro Erazo nas seleções; o meia Fernandinho e o volante Maicon, também estão fora por lesão.

O Tricolor gaúcho acredita na força do grupo e almeja a vitória para mudar seus planos dentro do campeonato e travar uma 'perseguição' ao líder, que pode diminuir a distância nesta noite. Como diz Roger, desfalques não podem ser tratados como fatos negativos, e sim, como "oportunidades".

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Grêmio, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Um dos melhores do campeonato, vem sendo referência e o motor do time, com dinâmica, passes, assistências e muita liderança em campo.

FIQUE DE OLHO: Douglas, meia. Conhecedor da torcida alvinegra, o canhoto meia é o responsável pela criação, bola parada e armação das jogadas gaúchas. Com ótimos passes e bom chute de fora, pode decidir uma partida.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 50 23 3º Grêmio 44 23

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

