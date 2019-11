Resultado Coritiba x Fluminense no Brasileirão Série A 2015 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Coritiba e Fluminense. Até a próxima!

Com gols de Henrique e Marcos Jr, um em cada tempo, Coritiba e Fluminense ficam no empate em 1 a 1 no Couto Pereira.

50' Fim de jogo!

48' Marcos Aurélio manda uma bomba da entrada da área e erra o alvo.

46' Victor Oliveira cai sentindo caimbras.

44' Vamos até 49

42' Coxa pressiona o Flu, que fica no campo de defesa.

40' Após bola levantada, Antônio Carlos fura, mas Wellington Silva corta

38' Marco Aurélio cobra falta e Cavalieri defende.

37' Substituição no Fluminense! Sai: Gustavo Scarpa; Entra: Edson.

35' Falta de Scarpa em cima de João Paulo.

34' Henrique recebe na entrada da área e manda por cima

33' Substituição no Coritiba! Sai: Lucas Claro; Entra: Marcos Aurélio.

32' Osvaldo tenta contra-ataque e para após ser puxado por Luccas Claro. Juiz nada marca

30' Substituição no Fluminense! Sai: Gerson; Entra: Osvaldo.

28' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Vinícius.

26' Após cobrança de escanteio, Cavalieri tira com um soco.

24' Lúcio Flávio arrisca de longe e Cavalieri defende.

22' Wellington Silva cruza na medida para Michael, que desvia de cabeça e a bola passa raspando.

21' Lúcio Flávio cobra escanteio e Gerson afasta.

19' Michael finaliza por cima do gol, mas o atacante estava impedido

18' Evandro coloca a mão na bola e juiz marca

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Marcos Jr! Em boa jogada individual, o atacante limpa o zagueiro, joga no canto do goleiro e deixa tudo igual!

11' Cartão amarelo para Gustavo Scarpa! (Fluminense)

9' Substituição no Coritiba! Sai: Thiago Galhardo; Entra: Evandro.

9' Coritiba valoriza a posse de bola nesse momento.

7' Cartão amarelo para Douglas! (Fluminense)

6' Gerson recebe bom lançamento, ganha de Luccas Claro e chuta. Wilson defende.

5' Galhardo cobra falta e manda mal.

4' 2º tempo comeloçou movimentado!

2' UUH! Jean solta a bomba e bola explode no travessão!

1' Gerson é derrubado e Flu tem uma falta boa para cobrar.

0' Começa o segundo tempo!

Com gol de Henrique, o Coritiba vai vencendo o Fluminense por 1 a 0. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

49' Final do primeiro tempo!

48' Scarpa tabela com Gerson, mas o camisa 40 deixa a bola escapar pela linha de fundo.

47' Marcos Jr cruza para Michael, que toca fraco de cabeça para o gol.

45' Vamos até 49'

44' Cartão amarelo para Gerson! (Fluminense)

42' Cartão amarelo para Gum! (Fluminense)

40' Scarpa cruza da ponta esquerda e manda pra fora.

37' Galhardo volta a sentir as costas e sai de maca.

36' Jean levanta na área para Michael, mas a bola fica fácil com o goleiro.

34' Tudo bem com o lateral do Flu. Bola volta a rolar.

32' W. Silva sente dores na coxa esquerda e é atendido

31' Fluminense parece ter sentido o gol. Não conseguiu chegar mais ao ataque.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!! HENRIQUE!! Gum cede lateral, que é rapidamente cobrado por Carlinhos. Henrique aproveita bem o cruzamento e abre o placar no Couto Pereira!!

27' Ruy cobra falta e manda a bola no travessão!

26' V. Oliveira faz falta dura em T. Galhardo na lateral direira. Vem bola na área do Flu.

24' Mesmo jogando em casa, o Coritiba ainda não finalizou no gol.

22' Scarpa recebe em boas condições na esquerda, mas, desiquilibrado, manda para fora. Flu é melhor no jogo.

20' Gerson lança Michael, que cai dentro da área. Juiz ignora.

18' Scarpa cobra, mas escorrega e cai. Tiro de meta para o Coxa.

17' Marcos Jr faz boa jogada na direita e cruza. Lucas Claro manda pra escanteio

16' Tudo bem com o goleiro do Coxa. Bola volta a rolar.

14' Wilson sente dores na coxa esquerda e recebe atendimento médico.

11' Ivan recebe na ponta direita e cruza, mas defesa afasta.

10' Michael recebe em velocidade na frente, mas é facilmente desarmado.

9' Douglas faz falta em Kleber no meio campo.

8' Carlinhos faz o desarme na defesa, mas o time erra na saída de bola em seguida.

6' Gum consegue desviar de cabeça, mas a zaga do Coxa alivia o perigo.

5' Marcos Junior recebe na esquerda e cruza bem para Michael, que se enrola e finaliza errado.

4' Jogo começou corrido no Couto Pereira.

2' No meio, Scarpa arrisca de fora e o goleiro manda para escanteio.

1' Lucio Flávio cobra escanteio e Cavalieri tira de soco.

0' Primeira falta do jogo foi de W. Silva em cima de T. Galhardo na linha lateral.

0' Começa o jogo!

Tudo pronto para a bola rolar no Couto Pereira.

Jogadores no gramado. Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

Em instantes, os jogadores de Coritiba e Fluminense entram no gramado. Fique conosco!

FLUMINENSE ESCALADO! Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Victor Oliveira; Douglas, Jean, Gerson, Gustavo Scarpa e Marcos Junior; Michael.

CORITIBA ESCALADO! Wilson, Ivan, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Lúcio Flávio, Thiago Galhardo e Ruy; Kleber e Henrique.

O confronto de céu ou inferno nesta rodada. Fluminense e Coritiba se enfrentam no Couto Pereira, às 22 horas, para definir seus respectivos rumos no Campeonato Brasileiro.

Quem vencer, respira aliviado e pode afastar a má fase que vos assombra. Quem perder, mergulha de vez na crise em um momento perigoso no torneio.

Ocupando a 16ª colocação com 26 pontos, o Coritiba faz boa campanha no segundo turno e começa a reagir no campeonato. São seis jogos sem perder, o que possibilitou deixar a zona de rebaixamento na rodada passada, um ponto à frente do Goiás (25). Graças a boa fase, o Couto Pereira estará lotado para a partida de hoje.

Já o Fluminense vive situação adversa. São oito derrotas em 10 jogos, tendo despencado da luta pelo título brasileiro à preocupação com a zona de rebaixamento se aproximado. Vindo de derrota no Fla-Flu, o tricolor novamente não terá Ronaldinho Gáucho, mas conta com o grande reforço do camisa 9 Fred.

Kleber Gladiador é relacionado para o confronto

O atacante Kleber Gladiador está entre os relacionados da equipe alviverde para a partida contra o Fluminense. Sob mistério, a presença do jogador não foi confirmada entre os titulares, porém, a tendência é de que o atleta fique à disposição entre os suplentes do técnico Ney Franco.

"O meu pensamento é de ajudar. Fico muito feliz por essa recuperação do clube no último mês, mas agora nossa missão é não deixar cair e seguir conquistando resultados importantes", disse o atacante.

Ney Franco não poderá contar com os zagueiros Walisson Maia e Leandro Silva, que estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Os prováveis substitutos devem ser Luccas Claro e Ivan, respectivamente. Por outro lado, o volante João Paulo fica à disposição após cumprir suspensão automática na vitória sobre o Avaí.

Com isso, aprovável escalação do Coritiba é formada por Wilson; Ivan, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Alan Santos (Cáceres), João Paulo, Lucio Flávio, Ruy e Thiago Galhardo (Marcos Aurélio ou Rafhael Lucas); Henrique Almeida.

Fred retorna ao Fluminense; Ronaldinho é desfalque

Enderson Moreira terá um esperado retorno para o confronto contra o Coritiba. Fred, que se recupera de um problema muscular, deve seguir com a delegação, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Por outro lado, Ronaldinho permanece no Rio e já está fora até do jogo contra o Sport, no domingo.

O treinador fará mais mudanças na equipe. Antônio Carlos, que cumpriu suspensão, retorna e forma a zaga com Gum. Victor Oliveira entra na lateral esquerda, e Gustavo Scarpa vai para o meio de campo. Gerson também foi escalado no meio de campo.

Sabendo disso, a provável escalação do Fluminense é formada por Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Victor Oliveira; Douglas, Jean, Gustavo Scarpa, Gerson, Marcos Junior e Michael.

O estádio do Couto Pereira é o palco da partida entre Coritiba x Fluminense, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o capitão é a esperança de gol do Tricolor, que vem de quatro derrotas seguidas na competição.

FIQUE DE OLHO: Henrique, atacante do Coritiba. O jogador é um dos responsáveis pela boa fase do Coxa, que não perde há cinco rodadas no Brasileirão.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 9º Fluminense 33 23 16º Coritiba 26 23

