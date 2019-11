Resultado Santos x São Paulo no Brasileirão Série A 2015 (3-0)

Obrigado por acompanhar este grande clássico conosco! Um abraço e até a próxima!

23:50 Na próxima rodada, o Santos vai até Campinas encarar a Ponte Preta no domingo (13), às 11h. O São Paulo continua na estrada, onde vai encarar o Grêmio, às 16h, também no domingo.

23:49 Com o resultado, o Santos sobe para a 6ª colocação com 37 pontos, um a menos do 4º colocado São Paulo, que segue no G-4.

90' Fim de jogo na Vila! Com gols de David Braz, Rafael Longuine e Ricardo Oliveira, o Santos confirma uma importante vitória sobre o São Paulo!

88' Na trave! Michel Bastos pega de primeira na entrada da área e manda no travessão de Vanderlei!

87' Renan Ribeiro! Victor Ferraz fez grande jogada pela direita e passou para Marquinhos Gabriel, que bate colocado, mas o goleiro tricolor defende.

85' Decepcionante! 5.552 pagantes presentes no clássico. Público bem fraco na Vila.

83' Michel Bastos recebe na direita, levanta a cabeça e finaliza colocado, mas manda para fora.

80' Substituição no Santos: Sai Ricardo Oliveira, entra Nilson.

79' Marquinhos Gabriel cobra falta na barreira. Na volta, o mesmo meia santista tenta de primeira, mas manda por cima.

78' Jogo fica bem controlado pelo Santos neste momento.

74' Wesley recebe no meio, solta a bomba de fora da área, mas a bola vai por cima do gol de Vanderlei.

73' Substituição no Santos: Sai Rafael Longuine, entra Serginho.

71' São Paulo fica bastante com a bola, mas sem objetividade.

67' Substituição no Santos: Sai Gabriel, entra Marquinhos.

66' Substituição no São Paulo: Sai Pato, entra Centurión.

62' Marquinhos Gabriel puxa contra-ataque, mas erra na hora de passar para Rafael Longuine.

60' Michel Bastos recebe, corta para a direita e arremata, mas manda por cima.

59' Renan Ribeiro! Michel Bastos tenta afastar, mas a bola chega no pé de Marquinhos Gabriel, que pega de primeira e o goleiro tricolor defende.

57' Rogério arrisca de muito longe e assusta Vanderlei.

VINE: Ricardo Oliveira! 3 a 0 Santos!

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! É DELE, SEMPRE DELE: RICARDO OLIVEIRA! Após tabelar com Renato, Victor Ferraz cruzou e Ricardo Oliveira deu um leve tapa se atencipando Renan Ribeiro! 3 a 0 Santos.

50' Thiago Maia tomou amarelo e está suspenso para a próxima partida do Peixe.

49' Wesley bota a mão na bola e leva amarelo.

48' Ricardo Oliveira recebe de Marquinhos Gabriel e gira finalizando, mas manda para fora.

46' Zeca faz boa jogada pela esquerda, corta para o meio e tenta, mas a zaga são-paulina tira.

45' Substituições no São Paulo: Saem Hudson e Wilder, entram Michel Bastos e Wesley.

45' Começa o segundo tempo!

23:01 Ambos os times estão de volta ao gramado da Vila.

22:49 Nos outros dois jogos das 22h00, o Coritiba vai batendo o Fluminense por 1 a 0, gol de Henrique Almeida, e Corinthians e Grêmio vão empatando na Arena Corinthians por 0 a 0.

46' Fim de primeiro tempo! Com gols de David Braz e Rafael Longuine, o Santos vai batendo o São Paulo por 2 a 0 na Vila Belmiro!

45' Vamos até 46!

VINE: Rafael Longuine amplia! 2 a 0 Santos!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Defesa do São Paulo sai jogando errado, Gabriel aciona Rafael Longuine, que recebe na grande área e bate cruzado, sem chances para Renan Ribeiro! 2 a 0 Santos!

41' Pato cobra falta para Wilder, que cruza, mas já estava marcado o impedimento.

37' Vanderlei! Pato recebe na esquerda e cruza para Rogério, que cabeceia bonito no canto, mas o goleiro santista defendeu.

33' Reinaldo arrisca de muito longe e a bola passa por cima do gol de Vanderlei.

VINE: David Braz! 1 a 0 Santos.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SANTOS!! Após cobrança de Zeca, David Braz desvia de costas e a bola morre no fundo do gol de Renan Ribeiro! 1 a 0 Santos!

28' Que chance! Marquinhos Gabriel lança Ricardo Oliveira pela esquerda, que cruza de primeira e Thiago Maia não consegue completar para o gol!

27' Jogo fica morno neste momento.

23' Zeca cruza com força e Renan Ribeiro defende.

21' Pato cobra, mas Renato corta.

20' Pato recebe na esquerda, corta para o meio, mas é parado com falta. Boa chance para o tricolor.

18' Gabriel tenta enfiada para Ricardo Oliveira, mas a bola sai muito forte.

17' Renan Ribeiro! Gabriel é lançado na direita, protege bem a bola e rola para Rafael Longuine, que bate colocado e o goleiro são-paulino faz boa defesa.

15' Marquinhos Gabriel faz boa jogada, passa para Gabriel, que não consegue repassar para Rafael Longuine.

14' São Paulo marca pressão o Santos, que mesmo assim consegue sair.

12' Victor Ferraz cobra na barreira. No rebote, Zeca tenta, mas a defesa do São Paulo chega bem.

11' Olha o perigo! Marquinhos Gabriel recebe de Gabriel, corta para o meio e sofre a falta.

10' Reinaldo tenta tabela com Wilder, se atrapalha com a bola e perde boa chance para o São Paulo.

9' Segue o jogo! Pato rouba a bola no campo de ataque, tenta o corte para cima de David Braz, cai, mas o árbitro deixa o jogo seguir.

8' Rogério é lançado pela direita, bate cruzado, mas a bola vai nas mãos de Vanderlei.

7' Por cima! Após cobrança de falta, a bola sobra para o Santos, Gabriel cruza e Gustavo Henrique cabeceia por cima do gol de Renan Ribeiro.

5' Gabriel recebe no meio e arrisca de fora da área, mas Renan Ribeiro defende.

3' Victor Ferraz faz boa jogada pela direita, cruza, mas a zaga são-paulina afasta.

2' Santos começa a partida tocando bastante a bola, tentando envolver o tricolor.

0' UUUUUHH! Ganso passa para Rogério, que pega de primeira da entrada da área e assusta Vanderlei!

0' Rola a bola! Começa Santos x São Paulo!

21:58 Ambas as equipes já estão no gramado da Vila Belmiro! Vai rolar a bola!

21:52 Os times já estão se preparando para entrar no gramado da Vila Belmiro!

21:35 Fecham a rodada amanha: 19h30: Goiás x Sport; 21h00: Flamengo x Cruzeiro e Joinville x Chapecoense.

21:33 Jogos das 22h00: Santos x São Paulo, Corinthians x Grêmio e Coritiba x Fluminense.

21:31 Em andamento, Figueirense e Atlético-PR vão empatando em 0 a 0 no Orlando Scarpelli. Jogo começou às 21h.

21:30 Os três jogos das 19h30 já acabaram. Resultados: Atlético-MG 2 x 0 Avaí, Internacional 1 x 0 Palmeiras e Ponte Preta 0 x 1 Vasco.

21:26 Banco santista: Vladimir, Chiquinho, Paulo Ricardo, Werley, Lucas Otávio, Léo Cittadini, Vitor Bueno, Serginho, Marquinhos, Neto Berola, Leandro e Nilson.

21:25 Santos escalado! Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Marquinhos Gabriel e Rafael Longuine; Gabriel e Ricardo Oliveira.

21:23 Banco tricolor será formado por: Léo, Matheus Reis, Auro, Michel Bastos, Wesley, João Schmidt, Daniel e Centurión.

21:20 São Paulo escalado! Renan Ribeiro; Bruno, Lyanco, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Thiago Mendes e Ganso; Rogério, Wilder e Pato.

21:00 Em algums minutos deverão ser divulgadas as escalações de Santos e São Paulo para o Clássico de logo mais!

No último Sansão na Vila Belmiro, o Santos venceu o tricolor e se classificou para a grande final do Paulistão!

Na noite desta quarta-feira (9), às 22h, Santos e São Paulo prometem fazer um dos melhores jogos da rodada. O clássico, que já é disputado normalmente, deve ser ainda mais acirrado pelo bom momento vivido pelos dois times, com um empate e uma vitória de ambos nos últimos dois jogos. Outro fator que pode aumentar a temperatura do duelo é que os dois são adversários diretos na briga por uma vaga no G-4.

Atualmente na 8ª colocação, com 34 pontos, o Peixe chega ao clássico após ter empatado com o Sport, fora de casa, por 1 a 1. O jogo, inclusive, foi o 12º seguido sem derrota do Alvinegro.

Desde que Dorival Júnior assumiu a equipe, os santistas foram derrotados apenas pelo Palmeiras, no Allianz Parque.

Já o Tricolor está na 4ª posição, com 38 pontos, e vai à Vila Belmiro após ter vencido o Internacional, no Morumbi, por 2 a 0.

Antes dessa partida o goleiro Rogério Ceni recebeu do clube uma estátua de um dos momentos mais marcantes em seus 25 anos defendendo a equipe: a defesa na cobrança de falta de Gerrard, na final do Mundial Interclubes, em 2005, contra o Liverpool.

Para o Sansão desta noite, foi escolhido um trio paulista para mediar o confronto. O árbitro selecionado foi Luiz Flávio de Oliveira, e ele contará com a ajuda de Emerson Augusto de Carvalho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.

Somando o Brasileirão e o antigo Robertão, Santos e São Paulo já se enfrentaram 60 vezes, com vantagem do time da capital. Enquanto o Peixe venceu 21 partidas, o Tricolor venceu 26 e outros 13 jogos terminaram empatados.

Santos tenta manter bom retrospecto em seu estádio

Na Vila Belmiro, o Santos parece ser imbatível, ainda mais quando se trata em confrontos contra o seu rival de logo mais. A equipe do litoral não é derrotada pelo São Paulo em seu estádio desde 2009, quando, em um jogo eletrizante, o Tricolor conseguiu vencer por 4 a 3.

Para o Sansão de hoje, Dorival terá poucos, porém importantíssimos desfalques. Lucas Lima, na seleção brasileira, e Geuvânio, lesionado, não poderão atuar. Para o lugar do meia, Marquinhos Gabriel deve continuar na equipe, enquanto para substituir o atacante, o técnico pode manter Rafael Longuine ou até mesmo escalar Neto Berola ou Leandro.

O volante Renato, de 36 anos, tem presença praticamente certa na equipe titular. Antes do clássico, o veterano afirmou: "Clássico sempre é difícil, complicado. Mas a gente sabe a força que tem jogando na Vila. Respeitamos o São Paulo, mas dentro de casa vamos em busca da vitória para encurtar essa distância (na classificação)".

Tricolor busca não oscilar mais e se manter no G-4

O torcedor do São Paulo, embora o time viva boa fase, fica com um pé atrás em relação à equipe. Em momentos anteriores, quando o Tricolor parecia ir bem e que manteria uma boa sequência, acabava perdendo jogos teoricamente fáceis e oscilando muito durante a competição.

Porém, desta vez, os jogadores querem provar que pode-se confiar na equipe, e, para isso, nada melhor do que vencer um clássico fora de casa.

Para o Sansão desta noite, porém, Juan Carlos Osorio novamente terá uma série de desfalques para montar o time. No total, o treinador não poderá contar com 9 atletas: Alan Kardec, no quinto mês de recuperação após cirurgia no joelho direito.

Os goleiros Rogério Ceni e Denis, os zagueiros Lucão, Breno e Luiz Eduardo, o lateral Carlinhos e o atacante Luís Fabiano, aprimoram a forma física após se recuperarem de lesão, e Rodrigo Caio, na seleção olímpica.

Em contrapartida, o colombiano Osorio contará com o retorno de três importantes jogadores para tentar vencer o clássico. Suspensos na partida contra o Internacional, Wesley, Thiago Mendes e Alexandre Pato reforçam a equipe são-paulina.

Enquanto o primeiro deve ficar apenas como opção no banco de reservas, o volante e o atacante, artilheiro do time na temporada, vivem ótima fase e devem ser titulares.

O estádio da Vila Belmiro é o palco da partida entre Santos x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Alexandre Pato pode ter seus altos e baixos, mas é o grande jogador da equipe tricolor, que busca a vitória para se consolidar no G-4.

FIQUE DE OLHO: Ricardo Oliveira, atacante do Santos. Artilheiro isolado do campeonato com 15 gols, o centroavante alvinegro é a principal esperança de gols do Peixe para o clássico SanSão.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 4º São Paulo 38 23 8º Santos 34 23

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente, o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico entre Santos x São Paulo, válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!