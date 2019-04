Willian mira espaço na Seleção Brasileira para disputa das Eliminatórias à Copa do Mundo

Na noite desta terça-feira (8), em Boston, o Brasil enfrentou os Estados Unidos no encerramento da preparação para disputa das Eliminatórias. Sem muito esforço, a Seleção Brasileira bateu a Ianque em goleada por 4 a 1, com gols assinalados por Neymar - duas vezes, Hulk e Rafinha Alcântara.

Uma das peças que teve boa atuação no triunfo foi o meia Willian, do Chelsea. O meio-campista, que também teve bom desempenho no último sábado (5) diante da Costa Rica, se mostrou feliz com seu rendimento e afirma que espera seguir no grupo para as duas primeiras partidas das Eliminatórias à Copa do Mundo.

"Fico feliz em saber que gostaram da minha atuação, pois acho que ajudei o time a fazer um bom primeiro tempo (diante dos Estados Unidos). Fico sempre na expectativa de ser convocado. Serão minhas primeiras Eliminatórias e, por isso, espero ajudar muito a Seleção Brasileira", garantiu o armador que, mesmo só jogando a primeira etapa, destacou a evolução do coletivo do selecionado nacional.

"O time está evoluindo e, com a sequência de treinos, as jogadas vão saindo com mais naturalidade. Houve bons lances pelo meu lado, e o Fabinho, assim como o Danilo faz normalmente, estava sempre presente para completá-los", concluiu o camisa 19.

O articulador teve discurso completado pelo companheiro de posição Douglas Costa, que valorizou ainda mais o resultado positivo e exaltou o grupo: "O time está bem preparado, tocando bem a bola. Comentei da última vez que estávamos criando as chances, mas sem marcar. Foi diferente agora, pois hoje os gols saíram", pontuou o atleta do Bayern de Munique.

Um dos poucos homens de confiança do técnico Dunga, o zagueiro Miranda participou apenas do início do duelo contra os estadunidenses por conta de uma lesão no joelho direito. Mesmo sendo substituído por Marquinhos, o capitão minimiza a contusão sofrida e afirma que não será desfalque no confronto com o Chile, em Santiago.

"Infelizmente, tive um golpe ali. Não sei qual é a gravidade, mas me falaram que é uma lesãozinha no ligamento colateral medial. Vou chegar ao clube (Internazionale) e fazer a avaliação para começar o trabalho de recuperação, mas acho que estarei presente na próxima convocação, pois não deve ser nada sério", declarou o defensor.

O jogador diz ter ficado satisfeito com o que viu do restante do plantel e assegura que a Canarinho chegará forte para o jogo com os chilenos: "O Brasil mostrou evolução depois de toda aquela desconfiança na Copa América. Vamos chegar bem às Eliminatórias", encerrou.