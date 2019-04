Com dupla Fla-Flu, Liga Sul-Minas-Rio é confirmada para 2016

A Liga Sul-Minas-Rio foi confirmada na manhã desta quinta-feira (10) após reunião na sede do Flamengo, na Gávea, no Rio de Janeiro. O primeiro estatuto do torneio foi assinado por treze clubes fundadores da liga, entre eles: Flamengo, Fluminense, Inter, Grêmio, Atlético-MG, Cruzeiro, Coritiba, Atlético-PR, Joinville, Chapecoense, Criciúma, Avaí e Figueirense. O primeiro presidente da Liga Sul-Minas-Rio é Gilvan Tavares, do Cruzeiro. O vice é Nilton Machado, do Avaí, e o secretário da nova entidade é Maurício Andrade, diretor-executivo do Coritiba.

Com a liga oficialmente fundada, agora começam as negociações para viabilizar a criação de um campeonato, a ser disputado no primeiro semestre de 2016. A ideia é que o torneio seja disputado por dez clubes (dois de cada estado), em oito datas, já no ano que vem.

"A intenção é fazer já em 2016, no ano que vem. Tem que adaptar ao calendário dos estaduais. A competição terá oito datas, eu acho que não terá problema. Com esses dez clubes, serão organizadas oito datas. Como eles jogarão, será definido em nova reunião dentro de 15 dias. Tudo será levado para a CBF e, se aprovado, devidamente registrado", disse Delfim de Pádua Peixoto, da Federação Catarinense de Futebol, unica que apoia a criação da liga.

Delfim Peixoto também falou sobre a possibilidade de mais clubes, de outros estados, como São Paulo, se unirem à liga: "A princípio, seria Sul-Minas, mas houve o interesse desses clubes. Sobre os paulistas, nada impede que eles tenham interesse de participar. Para 2016, acho que é difícil, mas, para o próximo ano, seria até importante a participação deles."

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, explicou que agora todos vão começar a pensar em um formato, regulamento e financiamento da liga para conseguir a aprovação da CBF. O estatuto será entrege a Confederação Brasileira de Futebol ainda na tarde desta quinta.

"Agora vai haver a contratação de um CEO da liga, e vamos começar a pensar em regulamento, financiamento, formato, tribunal de penas, disciplina financeira. Temos certeza absoluta que a CBF vai oficializar a criação dessa liga."