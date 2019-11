Resultado Goiás x Sport no Campeonato Brasileiro 2015 (1-0)

21:32 Muito obrigado a você que acompanhou a vitória do Goiás sobre o Sport, no Serra Dourada, por 1 a 0. Em breve, leia a crônica completa da partida

21:25 Os times voltam a campo, pela 25ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (13) às 18h30. Os goianos vão até Florianópolis encarar o Avaí na Ressacada, já os pernambucanos recebem o Fluminense, na Arena Pernambuco, em duelo direto para seguir próximo ao grupo de acesso à Libertadores

21:23 Com o triunfo, o Esmeraldino agora pula para a 14ª posição, chegando aos 28 pontos e colocando o Coritiba no Z-4. O Leão, contudo, segue na 11ª colocação, mas com os mesmos 33 pontos de antes e afastado do G-4

93' Final de jogo no Serra Dourada para Goiás 1x0 Sport! Gol de Carlos Eduardo dá três pontos ao Esmeraldino

92' Cartão amarelo para Erik! Atacante do Goiás é punido e também não enfrenta o Avaí

90' Arbitragem marca três minutos de acréscimo

90' Última mexida no Goiás! SAI Zé Love, ENTRA Lucas Coelho

89' UHHHHHHHH! Carlos Eduardo fica com a sobra após bate-rebate e chuta com perigo

87' Sport fica mais nervoso na reta final, sem saber como atacar em busca do empate

85' UHHHHHHH! Zé Love sai livre de marcação e, cara a cara com Danilo Fernandes, chuta em cima do goleiro leonino

84' Cartão amarelo para Zé Love! Atacante é punido por reclamação e não enfrenta o Avaí

82' Com o gol, o Goiás agora vai administrar o resultado

80' GOOOOOOOOOOL DO GOIÁS! CARLOS EDUARDO! No primeiro lance em campo, o jovem de 18 anos recebe lançamento em profundidade de Liniker e toca na saída de Danilo Fernandes, abrindo o placar

79' Substituição no Goiás! SAI Murilo, ENTRA Carlos Eduardo

76' Cartão amarelo para Renê! Lateral-esquerdo do Sport é advertido por falta em Erik e não enfrenta o Fluminense

75' Durval sai jogando errado, mas Zé Love chuta mal

73' Última alteração no Sport! SAI Diego Souza, ENTRA Régis

71' Substituição no Goiás! SAI Patrick, ENTRA Liniker

68' UHHHHHHHH! No contra-ataque, André cruza com perfeição e Élber cabeceou no susto, mas obrigou Renan a fazer um milagre

67' UHHHHHHHHH! Murilo chuta de longe e Danilo Fernandes tira com a ponta dos dedos

65' UHHHHHHH! Maikon Leite tabela com André e chuta, mas na rede pelo lado de fora

61' Substituição no Sport! SAI Wendel, ENTRA Rodrigo Mancha. Volante do Leão sai de campo machucado

59' Sport peca na saída de jogo e se vê preso aos lançamentos em profundidade

56' Wendel desarma o ataque do Goiás, mas leva a pior na dividida com Erik e fica caído

52' Sport falha na ligação defesa-ataque e perde a oportunidade de criar chances mais claras

50' Goiás começa a sair para o ataque, mas continua pecando no último passe, assim como no primeiro tempo

47' UHHHHHHHHHH! Élber recebe em profundidade e demora para chutar, mas manda em cima de Renan, que bota para escanteio

45' Bola rolando para o segundo tempo para Goiás 0x0 Sport!

20:30 Sport volta modificado no meio-campo. Élber entra na vaga de Marlone e o treinador Eduardo Baptista justifica: "Vou tentar adiantar Diego e dar mais velocidade ao time com Élber"

20:26 Mesmo com mais posse de bola (55x45), o Sport finalizou menos que o Goiás e errou mais passes

20:22 Já Zé Love, atacante do Goiás, lamentou as chances que desperdiçou: "A bola que foi na trave eu chutei certo. E a outra, foi um chute e não um cruzamento. A bola veio muito forte e eu ainda tentei, mas não deu"

20:18 O treinador do Sport, Eduardo Baptista, reconheceu os erros defensivos e promete corrigi-los no intervalo: "A gente tem que corrigir algumas coisas porque levamos contra-ataques. Vamos ajustar"

45+1' Final do primeiro tempo no Serra Dourada para Goiás 0x0 Sport!

45' Arbitragem assinala um minuto de acréscimo

42' Gimenez cruza na pequena área e Zé Love cabeceia para fora

40' Goiás segue tentando explorar os erros defensivos do Sport, mas peca na finalização

37' Jogo tem mais de 80% de bola rolando e fica bastante movimentado nesse primeiro tempo

33' UHHHHHHH! Zé Love recebe livre de Diogo Barbosa e chuta na trave. Quase o primeiro do Verdão!

31' UHHHHHHHH! Marlone arrisca de longe e a bola passa com perigo

29' Goiás sente a pressão do Sport e não consegue sair para o ataque com mais tranquilidade

27' Sport começa a sair para o ataque e começa a pressionar o Goiás

25' UHHHHHHHHHH! Após bom contra-ataque, Maikon Leite fez jogada individual, passou bem pela marcação, mas chutou fraco e desperdiçou boa chance de abrir o placar

22' UHHHHHHHH! Murilo chuta rasteiro e quicando, mas Danilo Fernandes afasta o perigo

18' UHHHHHHHH! André toca na pequena área e a zaga do Goiás corta mal. Ferrugem arrisca da intermediária e Renan defende em dois tempos

17' Renê se recupera e volta ao campo de jogo sem problemas

15' Renê cai no gramado sentindo dores após desarmar Erik

13' Murilo arrisca de longe e vê Danilo Fernandes defender seguro no meio do gol

10' Partida segue equilibrada e sem muitas chances claras de gol, mas com o Goiás mais ofensivo

6' Sport sai mais para o ataque e tenta explorar erros defensivos do Goiás

4' Goiás começa deixando o Sport acuado na defesa, mas a boa postura defensiva minimiza os ímpetos do Esmeraldino

2' David arrisca de fora da área, mas a bola sobe mais do que deve

0' Bola rolando para Goiás x Sport no Serra Dourada! Saída de bola é do Esmeraldino

Goiás e Sport realizam a última oração antes da bola rolar

Hino nacional sendo reproduzido no Serra Dourada

Equipes no gramado para a execução do hino nacional

Já já a bola rola no Serra Dourada! Não saiam daqui!

No primeiro turno, o Sport venceu o Goiás, na Ilha do Retiro, por 1 a 0. Gol foi marcado pelo atacante Maikon Leite, titular logo mais. Maikon Leite marca golaço no fim, Sport bate Goiás e segue invicto no Brasileirão

Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 28 oportunidades. Dessas, são 12 vitórias do Esmeraldino, 11 do Leão e cinco empates, com os rubro-negros marcando 36 vezes e os alviverdes 35

A última vitória do Sport foi no dia 19 de julho, no 2 a 0 diante do São Paulo, na Arena Pernambuco. Desde então, são nove partidas sem somar três pontos

Faltam apenas 25 minutos para a bola rolar no Serra Dourada e as equipes já se encontram nas dependências do estádio

Já Julinho Camargo tem à disposição: Paulo Henrique, Juliano, Rafael Forster, Deivid, Everton, Carlos, Ruan, Lucas Coelho e Liniker

Opções no banco de reservas do treinador Eduardo Baptista para o duelo: Magrão, Danilo, Oswaldo, Rodrigo Mancha, Samuel Xavier, Régis, Samuel, Élber e Hernane Brocador

O estádio Serra Dourada traz boas recordações ao Sport. Em 2011, o Leão conquistou o acesso à Série A de maneira dramática ao bater o Vila Nova por 1 a 0

Apesar da má fase, o Esmeraldino não é derrotado em casa desde a 15ª rodada. O Leão, contudo, não vence desde a 14ª rodada. Vencendo, os pernambucanos voltam a se aproximar do G-4, ficando a dois pontos

Sport também está definido! Leão está confirmado com: Danilo Fernandes; Ferrugem, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Maikon Leite, Diego Souza e Marlone; André

Goiás escalado! O Esmeraldino vai a campo com: Renan; Gimenez, Ygor, Fred e Diogo Barbosa; Rodrigo, Patrick, David e Murilo; Zé Love e Erik

Em momentos opostos no Brasileirão, as equipes buscam retomar o caminho das vitórias para dar uma maior tranquilidade

Pré-jogo: Com objetivos distintos, Goiás e Sport duelam em busca de recuperação

A boa entrada de Régis, contra o Peixe, deixou o Leão mais ofensivo e sem comprometer defensivamente. Com isso, o armador disputa vaga com Wendel, fazendo Diego Souza recuar à cabeça de área leonina. O comandante alerta para a importância do duelo: "Não podemos sair de maneira precipitada e acabar tomando gol. Quando estivermos com a bola, vamos nos lançar à frente, aparecer, mas, quando estivermos sem a bola, temos que também que recompor. É ter o equilíbrio, escolher os jogadores com o melhor momento para que a gente monte um time forte e volte a vencer", detalhou o técnico

Mesmo com a ausência no sistema defensivo, o treinador Eduardo Baptista garante ter uma dúvida no meio-campo, podendo variar o estilo de jogo da equipe

Já pelo lado do Sport, apenas um desfalque. Trata-se do zagueiro Matheus Ferraz, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Santos e será substituído por Ewerton Páscoa

O volante Rodrigo alerta para qualidade e as dificuldades que o Sport deve impor neste confronto, mesmo com a má fase que o clube pernambucano está vivendo na competição nacional: "É uma equipe que estava lá em cima no começo do campeonato, então nós temos que estar de olhos abertos e fazer o nosso máximo. A nossa vontade não pode ser menor que a do Sport e nem dos adversários que vamos enfrentar. Com vontade a gente vai vencer essa", garantiu o cabeça de área

Sem fazer mistério, o comandante do Esmeraldino promoveu as entradas de Alex Alves na defesa e Murilo no lugar do centroavante. De última hora, porém, o defensor foi vetado na concentração e, com isso, o volante Ygor será improvisado na zaga

Com pouco tempo de treinamento, Julinho Camargo teve que superar as ausências do zagueiro Felipe Macedo e o atacante Bruno Henrique, suspensos, e do meia Felipe Menezes, ainda contundido

A arbitragem para o duelo será formada por um trio paulista! O árbitro será Thiago Duarte Peixoto, aspirante à Fifa. Ele tem como auxiliares os conterrâneos Anderson José de Moraes Coelho e Fabrício Porfírio de Moura, ambos do quadro da CBF

O estádio Serra Dourada será o palco da partida entre Goiás x Sport, válida pelo Brasileirão 2015

FIQUE DE OLHO: Renan, goleiro do Goiás. Apesar da situação ruim no Brasileirão, o arqueiro do Esmeraldino vem se destacando ao impedir que a rede fosse balançada mais vezes. Até o momento, foram 21 gols sofridos, sendo a segunda melhor defesa do certame, atrás somente de Corinthians e Grêmio, com 18 tentos

FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia do Sport. Principal jogador do elenco rubro-negro, o armador vem se destacando dando mais qualidade ao meio-campo e passando sua vasta experiência no futebol brasileiro ao restante do grupo

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 17º Goiás 25 23 11º Sport 33 23

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Goiás x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!