Gilmar Dal Pozzo traça acesso à Série A como meta principal ao ser apresentado no Náutico

Em meio ao momento conturbado, dentro e fora das quatro linhas, o Náutico apresentou, na tarde desta quarta-feira (9), o treinador que ficará no comando do time até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Gilmar Dal Pozzo, que estava desempregado após ser demitido do ABC, chega para assumir o cargo antes ocupado por Lisca.

Recepcionado pelo presidente Gláuber Vasconcelos e pelos diretores de futebol alvirrubros, Gilmar comandará o primeiro treinamento já na manhã da quinta-feira (10). À tarde, o Timbu segue para Belo Horizonte, onde enfrentará o América-MG, no próximo sábado (13), pela 25ª rodada da Segundona.

O novo comandante se destaca pelos acessos conquistados - à Série B e à Série A - com a Chapecoense em 2012 e 2013. Feliz com o acerto, Dal Pozzo se diz bastante focado na briga pelo acesso e pelo título da competição nacional, prometendo resgatar a confiança do elenco.

"Meu foco é resgatar a autoestima dos atletas e eles já demonstraram que têm capacidade. Vamos resgatar a confiança e pensar jogo a jogo, pois a meta principal é a conquista do acesso e do título. O jogo de sábado é confronto direto contra o América, mas conheço muito bem o adversário", destacou, exaltando o grupo e valorizando a estrutura do clube.

"Se pudesse, já estaria aqui, mas estou muito motivado e feliz. Eu me coloquei à disposição para viajar para o jogo. Conheço praticamente 70% do elenco, pois estava acompanhando os jogos. É um clube reconhecido nacionalmente e foi uma surpresa quando cheguei aqui em relação ao CT. Cresceu e oferece condições de trabalho muito boas", concluiu.

Antes do técnico ser apresentado, o zagueiro Rafael Pereira, que vinha atuando como titular e deverá ser mantido diante do Coelho mineiro, enalteceu o estilo do profissional com quem trabalhou no Criciúma: "É um baita profissional e treinador. Em campo, tem trabalhos muito bom e motiva muito o time", pontuou o defensor.