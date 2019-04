Paysandu arranca empate com Paraná fora de casa e segue na vice-liderança da Série B

Partida válida pela 25º do Campeonato Brasileiro Série B, realizado no estádio Vila Capanema.

Na noite desta sexta-feira (11), o Paraná empatou na Vila Capanema por 1 a 1 contra o Paysandú, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O gol do tricolor paranaense foi de Rafael Costa, e Welinton Junior conseguiu empatar para o Papão.

O empate não foi nada bom para nenhuma das duas equipes. O Paraná manteve-se na 10ª posição com 33 pontos, já o Paysandú segue na segunda posição do torneio com 44 pontos. Na próxima rodada, o Papão irá encarar o ABC, dentro de casa. Já o tricolor paranaense irá visitar o Luverdense, ambos os jogos serão na próxima terça-feira (15).

Paraná domina Paysandú no primeiro tempo

Mesmo jogando em casa, o Paraná conseguiu dominar a embalada equipe do Paysandú no primeiro tempo na Vila Capanema. O começo de jogo foi bem calmo, com ambas as equipes se estudando, porém, o tricolor paranaense conseguia chegar mais ao ataque.

A primeira grande chance de gol foi do Paraná, logo aos oito minutos, quando Henrique cruzou na área do Papão, Carlão conseguiu receber, dominar e chutar, mas o atacante do tricolor paranaense botou muita força, fazendo a bola subir demais. No minuto seguinte, o Paraná voltou com tudo ao campo de ataque do Paysandú, Henrique foi lançado e sofreu um empurrão de Gualberto, mas o juiz nada marcou, gerando muita revolta por parte do treinador Fernando Diniz.

Em um começo de jogo eletrizante do Paraná, outra vez quase chegou ao primeiro gol, desta vez a bola acertou a trave do goleiro do Papão. Gustavo Sauer cruzou na medida, Ricardinho desviou a trajetória da bola para o meio da área e Carlão acerta uma linda bicicleta, acertando em cheio o travessão do goleiro Ivan.

Sem nenhum esboço de reação, o Paraná finalmente chegou no seu objetivo principal. Sempre ele, Rafael Costa recebeu no meio e chutou muito forte no canto direito, caindo no contrapé de Ivan, que nada pode fazer. Merecidamente o Paraná abria o placar na Vila Capanema. Após o gol, o restante do primeiro tempo foi bem tranquilo, a equipe da casa somente administrou o jogo para sair de campo com a vantagem de um gol.

Papão volta melhor e consegue empate

O começo do segundo tempo foi bem diferente do primeiro, pois com um gol à frente no placar, os donos da casa administraram o jogo, tirando o pé do acelerador. Feito isso, deixou a perigosa equipe paraense chegar ao gol defendido por Felipe.

A primeira chegada a gol do Papão foi aos três minutos, com Gabriel Leite, que recebeu passe de Jhonnatan pela direita e chutou forte, porém passou por cima do gol. O time visitante gostou muito do jogo e começou a se arriscar mais. Em outra boa chegada da equipe paraense, Welinton Junior avançou pela esquerda com sucesso e rolou para trás para Fahel, que chegou chutando, mas a bola passou à esquerda.

No meio da reação do Papão, o Paraná teve uma boa chegada. O tricolor paranaense teve uma boa troca de passe, Henrique recebeu na entrada da área e chutou forte, obrigando Ivan a fazer uma defesa em dois tempos.

A partir do 30º minuto, o Paysandú conseguiu reagir com duas chegadas. A primeira delas foi em um escanteio, Yago Pikachu mandou na área e Betinho conseguiu desviar de cabeça, mas o goleiro do Paraná fez excelente defesa. A segunda tentativa saiu o gol, Welinton Junior, que aproveitou belo passe de Yago Pikachu, ficou cara a cara com Felipe Alves, o atacante do Papão somente tirou do alcance do goleiro paranaense.

No restante do jogo, Paysandú e Paraná saíram com tudo ao ataque em busca do gol, mas nenhuma tentativa clara saiu. Apesar de ter jogado melhor, o tricolor não conseguiu segurar o resultado positivo e cedeu o empate.