Martelotte espera último treino para confirmar escalação do Santa Cruz diante do Luverdense

Os titulares do Santa Cruz para o confronto com o Luverdense, no próximo sábado (12), no estádio do Arruda, pela Série B do Campeonato Brasileiro ainda não são conhecidos. O técnico Marcelo Martelotte, nesta quinta-feira (10) optou por não confirmar os nomes de quem vai jogar desde o apito inicial, assim deixou todas as definições para o último treinamento visando o embate, que será nesta sexta-feira (11).

Das prováveis novidades no time tricolor, o técnico apenas deixou claro que Daniel Costa é quem deve ser acionado no meio-campo no lugar do suspenso João Paulo. O restante das posições pode sofrer alterações, como a entrada de Allan Vieira ou a volta de Marlon na vaga de Lúcio na lateral-esquerda, enquanto o meia Renatinho pode desbancar o volante Moradei.

“Vamos definir o time apenas no treinamento desta sexta-feira (11). Alguns jogadores, por conta do aspecto físico estão assegurados, como é o caso de Vitor, Alemão, Neris, Grafite e Luisinho. Devemos colocar Daniel Costa no lugar de João Paulo no meio-campo. Na lateral-esquerda contamos com a volta do Marlon, mas podemos utilizar o Allan Vieira, vamos analisar essa situação. Taticamente tenho apenas uma dúvida: joga Renatinho ou Moradei”, revelou o treinador.

O treinador ainda aproveitou o momento para reiterar que gostou da atuação da equipe na última partida mesmo com o revés. Na concepção do comandante, uma apresentação idêntica nesta rodada será um grande passo para conquistar os três pontos e continuar firme na caça ao G-4.

“Gostei do rendimento do time que jogou na terça, contra Paysandu. Sei que existe o peso do resultado. A derrota em casa chateia. Acredito que se conseguirmos repetir a atuação da última rodada, teremos uma grande chance de sair de campo com a vitória. No sentido da entrega, porém tendo mais atenção”, destacou.

Por fim, o treinador avaliou o adversário do próximo sábado (12). O Luverdense não perdeu nos últimos cinco jogos e Martelotte aponta o entrosamento, pois os atletas estão no clube há muito tempo, como o fator preponderante para essa recuperação. Assim, ele pede atenção para os tricolores pararem o rival e retomar o caminho das vitórias

“O Luverdense tem um time que vem jogando junto há muito tempo. Com qualidade e entrosamento, os resultados iriam aparecer uma hora. Precisamos ter nossas preocupações, mas nos acostumamos com a vitória e queremos voltar para este caminho, pois já são dois jogos sem vencer. Isso me incomoda”, comentou.