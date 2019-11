Pré-jogo: Avaí recebe Goiás para encerrar sequência ruim e diminuir pressão sobre Kleina

Dentro da zona de rebaixamento, o Avaí recebe o Goiás pela rodada 25 do Campeonato Brasileiro com obrigaçaão de vencer. Enquanto os goianos vêm em ascensão e deixaram o Z-4 na última rodada, o Leão da Ilha perdeu três partidas seguidas e, dos últimos 21 pontos disputados, só conquistou três. Gilson Kleina, que comando o time catarinenses desde o começo do Brasileiro, pode ter a última chance de manter seu cargo.

No primeiro turno, o Avaí venceu no Serra Dourada por 1 a 0, com gol de Rômulo. Na história do Brasileirão, fora cinco jogos, com quatro vitórias e nove gols marcados pelo Leão da Ilha e apenas uma do Goiás, que fez três gols.

Kleina pede apoio da torcida e acredita em reação

A derrota da última quarta-feira (9), por 2 a 0 contra o vice-líder Atlético-MG, fora de casa, poderia ser aceitável se não fosse a fase do Avaí. Com 23 pontos, o time é o 18º colocado, e venceu apenas uma vez no segundo turno - 3 a 0 contra o Internacional. Contra o Goiás, o Leão tem a chance de voltar a vencer e se aproximar da saída do Z-4.

Apesar da confiança demonstrada pela diretoria, o técnico Gilson Kleina sabe que não está tão confortável no cargo. A fase ruim começa a irritar torcedores, mas Kleina espera que isso não afete o apoio das arquibancadas no jogo deste domingo (13).

"Cobrança existe. Acho que pode fazer a cobrança, mas precisamos também de apoio. Por mais que a equipe caiu bastante, entrou numa zona ruim, aconteceu, e só vamos sair se tivermos a força de todos. Claro que se o resultado não vem a cobrança vem em cima do treinador, mas estou tentado todo o apoio da diretoria, espero que possa reverter isso para o Avaí também", afirmou.

Sofrendo também com um grande número de desfalques, Kleina perdeu, em relação à última partida, o zagueiro Jéci, machucado, e o ala Everton Silva, suspenso. Além deles, Tauã, William e Camacho estão no DM e Renan está suspenso por doping. Emerson, Renan Oliveira, Marquinhos e Eduardo Neto, que não enfrentaram o Atlético-MG, estão à disposição.

Desfalcado no ataque, Goiás busca tranquilidade

A sequência de bons resultados em casa, tirou o Goiás do Z-4 no Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Sport na última quinta-feira (10), a terceira consecutiva no Serra Dourada, levou o time para a 14ª posição, com 28 pontos. Agora, o time que só venceu dois jogos longe de Goiânia, tenta somar pontos também longe de sua casa.

O técnico Julinho Camargo perdeu para a viagem à Florianópolis, dois dos nomes mais importantes do time no ataque: Erik e Zé Love levaram o terceiro amarelo contra o Sport e desfalcam o Goiás. O treinador defendeu os atletas em relação aos lances e disse que faria o mesmo.

"De maneira alguma foram irresponsáveis. A mesma reclamação que o Zé Love fez em campo eu fiz do lado de fora. Houve uma falta não dada e depois num lance parecido ele deu. É um árbitro (Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo) bom, mas faltou critério. O Zé fica levando pequenas faltas do zagueiro e chega um momento que ele abre o bico. Já o Erik foi bem também, fez o que pedimos. No lance do cartão, foi a vontade de tirar uma bola que poderia resultar em gol dos caras no final. Se eu estivesse em campo, teria levado o mesmo cartão", disse.

Para o ataque, o Goiás terá um reforço. Juba, de 30 anos, atuou na Série B pelo Criciúma e chegou nesta semana, mas já está relacionado para a partida. Além de Zé Love e Erik, o meia Felipe Menezes e o zagueiro Valmir Lucas também não enfrentam o Avaí por conta de lesão.