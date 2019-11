Resultado Corinthians x Joinville pelo Campeonato Brasileiro 2015 (3-0)

Fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. A VAVEL Brasil agradece sua presença e te espera nas próximas transmissões. Nos vemos lá. Até.

Love finalmente marcou e desencantou.

Uendel, de direita, ampliou.

Love: "Tive oportunidades no primeiro tempo, não consegu marcar, mas sabia que ia sobrar uma bola. Ela apareceu e me concentrei par marcar. Graças à Deus consegui e fiz. Feliz por ajudar o time."

Guti: "Enfrentar uma equipe com investimento e grandeza, como o Corinthians, é difícil. A gente sentiu o desgaste pela não recuperação. Isso é inadmissível. Mas não cabe à nós."

92' Fim de papo, em Itaquera! O Timão volta à vencer, vai à 54 pontos e é mais líder do que nunca. Festa da Fiel.

91' Volta final no ponteiro do relógio.

90' Dois minutos pra acabar o jogo.

89' PRA LAVAR A ALMA. Se ele perdeu um caminhão de gols no jogo, neste ele não desperdiçou. Renato Augusto deu 90% do gol, com uma enfiada entre a defesa, deixando o atacante de frente, arrancando e batendo na saída do goleiro.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VÁGNER LOVE, DO TIMÃO!

87' Reta final de partida, em Itaquera.

86' Bruno Aguiar cabeceia à gol, mas estava muito impedido.

85' A Fiel canta em festa à vitória do Timão.

84' TROCA NO TIMÃO: Elias dá lugar à Cristian.

83' Danilo aparece na canhota para cruzar, mas a zaga afasta. Escanteio.

82' Malcom sai na frente do gol, sozinho, mas impedido.

81' Edgar Júnio faz jogada individual, mas se perde com bola e tudo em linha de fundo.

80' Triangulação boa entre Elias, Malcom e Uendel. Quase Love finaliza.

79' A tranquilidade e a calma de inverter o lado com trocas de passes é muito boa. Timão chega fácil.

78' Timão troca passes e não quer mais se desgastar.

77' JEC adianta o time em busca de um gol para renascer na partida.

76' Uendel foi querer afastar e furou de forma bisonha. Sorte que ninguém aproveitou.

75' Malcom tabela com Fágner, mas comete falta na dividida.

74' Timão vai conseguindo sua 16ª vitória no campeonato.

73' TROCA O CORINTHIANS: Jádson sai muito aplaudido para entrada de Danilo, ídolo do time e muito ovacionado.

72' PERDEU, O TIMÃO! Lindo lance de Uendel, abrindo o jogo para Malcom. O jovem cruzou forte e fechado, mas o meia não alcançou.

71' Torcida se anima. Vem Danilo.

70' Mário Sérgio manda um balão pro ataque, mas ninguém aproveita.

69' Na batida, afasta a zaga do JEC.

68' DOMIGUES, QUASE CONTRA. Zagueiro tentou tirar e quase marcar contra. Escanteio.

67' Malcom arranca muito bem na canhota, escapa de dois, mas é travado no cruzamento.

66' Bom ataque do JEC, com muita velocidade, mas Gil estava bem posicionado.

65' Na batida do escanteio, Bruno Aguiar afasta.

64' AGEEEENOR! Outro bom ataque pela esquerda, malcom rolou, Love dividiu e Agenor foi corajoso pra afastar.

63' Willian Popp traz da direita para o meio, mas se perder sozinho.

62' Corinthians joga mais tranquilo. Fiel em festa, em Itaquera.

61' Público divulgado e recorde batido. 42.075 pessoas presentes.

60' Jogo reiniciado.

59' Cruzamento na área, Gil divide com Agenor e a falta é marcada.

58' PRA TRANQUILIZAR! Renato aciona Malcom muito bem na canhota, escapa da marcação, cruza pra trás. Jádson tenta, a zaga salva e o lateral manda no cantinho. Festa da Fiel.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, UENDEL, DO TIMÃO!

56' Jádson comete falta e há um princípio de discussão. Jogo parado.

55' Corinthians cadencia mais o jogo para buscar mais tranquilidade.

54' MUDA O JEC: Aleff entra e Siego, com problema muscular, sai. Não tem mais mudanças.

53' Mais um jogador do JEC sente e o jogo para.

52' SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALVA, FELIPE! Tabela linda entre Edgar Júnio e Willian Popp, o atacante dá de cobertura e Felipe salva encima da linha!

51' Corinthians trabalha a bola no seu campo de defesa e busca, ao máximo, sair tocando.

50' Malcom arranca pela esquerda, mas Bruno Aguiar afasta bem.

49' Zagueiro teve um corte e já se recuperou. Jogo segue.

48' Mais um jogador do JEC no chão. Bruno Aguiar, agora.

47' Timão usa muito a esquerda, com Uendel e Malcom.

46' Jádson cruza na área e Agenor pega firme.

45' Bola rolando pra segunda etapa.

Vamos ao segundo tempo. Saída com o Timão.

MUDA O JEC: Naldo sente problema e dá lugar à Domingues.

Malcom marcou e desafogou a ansiedade do time.

Edson Ratinho: "Tivemos algumas chances, mas agora com o plcar negativo, precisamos saber sair mais e buscar o empate. Não podemos tomar um gol onde o jogador deles passa por três nossos. É acertar pro segundo tempo."

Malcom: "Na hora da conclusão, Tite fala pra não se afobar, não se precipitar e saber chutar. Fui feliz."

47' Sem esperar muito, fim de primeiro tempo em Itaquera.

46' Malcom é lançado, zagueiro falha, atropela o atacante alvinegro, mas o árbitro manda seguir.

45' Danrlei dá sorte e sairia na cara do gol. Cássio estava atento.

44' Mais três minutos de acréscimos.

43' Reta final de primeiro tempo.

42' Renato toca e uma indecisão entre Malcom, Elias e Jádson, faz o time perder a bola.

41' A Fiel explode. Timão vence e aperta para buscar o segundo.

40' NA BASE DA BRIGA! Bate rebate, Uendel, Elias, Malcom... todos na briga pela bola e sobrou pro jovem, que mandou um tiro de canhota. Finalmente o placar está aberto.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MALCOM, DO TIMÃO!

38' Renato tenta passe pelo meio da zaga, mas encontra pernas rivais.

35' Felipe escorrega, puxa, apanha e sofre falta. Posse corinthiana.

34' Ataque do JEC sem ajuda e posse para o Timão.

33' É quase um ataque x defesa. Corinthians não conclui à gol.

32' Love arranca pela meia, mas adianta demais a bola. Agenor pega.

31' Fágner cruza fechado, Agenor afasta, e na sequência, Malcom bate muito mal, por cima.

30' MUDA O JEC: Anselmo sente a coxa e entra Danrlei.

29' Tromada de cabeça entre Gil e Willian Popp. Jogador do JEC sendo atendido.

28' Linda tabela entre Love e Elias. Mário Sérgio salva mais uma.

27' Love desloca o marcador no ar e o árbitro para marcando falta.

26' Fiel se agita. Jogo é complicado.

25' MÁRIO SÉRGIO, SAAAALVA! Renato tenta o chute, é travado, sobra pra Love que é travado de novo. Fica a reclamação de pênalti.

24' JEC ataca usando o setor direito, nas costas de Uendel. Malcom não ajuda na recomposição.

23' No escanteio, Gil afasta bem.

22' Corinthians teve chance de chutar na grande área, a zaga afastou, e no contra ataque, Cássio espalma uma pedrada pra escanteio.

21' Gil tentou, mas a zaga rival se vira bem.

20' Malcom faz boa jogada pela e ganha um escanteio.

19' Timão tenta muita ligação direta e facilita a marcação.

18' Corinthians errando muito passes curtos. Quando acerta, envolve o rival.

17' Cruzamento fechado e o Edgar Júnio cabeceou pra lateral.

16' Willian Popp é lançado na direita, mas Uendel afasta em escanteio.

15' Corinthians tem as melhores chances, mas perde muita chances. É melhor no jogo.

14' Malcom é lançado, que toca de primeira pra Love, mas Bruno Aguiar afasta na hora certa.

13' Edger Júnio teve a chance de marcar, mas estava em posição de impedimento.

12' Torcida apoia, incentiva, grita, mas não crê no gol que seu centroavante perdeu.

11' IMPRESSIONANTE O GOL QUE VÁGNER LOVE PERDEU! Jogadaça com Malcom e Elias, o volante rolou pra Love marcar, Agenor pegou e, no rebote, sem ninguém, ele isolou!

10' Belo ataque alvinegro, começando com uma caneta de Renato Augusto e o próprio chutando travado.

9' Malcom tenta contra ataque, mas o passe foi forte demais.

8' Jogo começa nervoso, com muitos passes errados e marcação forte.

7' Lateral longo, Gil não alcança e Uendel recua para Cássio.

6' RENATO ASSUSTA. Jádson inverte e o meia bate de primeira por cima do gol.

5' MUDA O TIMÃO: Rildo sentiu o ombro e deixo o campo para entrada de Malcom.

4' AMARELO, ANSELO. Pegada desleal em Ralf fora da bola.

3' Fágner cruza da direita e Agenor pega firme.

2' Na batida, Felipe afastou, Rildo puxou contra ataque, sofreu falta e sente o ombro.

1' Mário Sérgio cruza da direita e Felipe afasta pra escanteio.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola em Itaquera.

A bola vai rolar. Ajustes finais. Expectativa total. A primeira posse é do JEC.

JEC com uniforme 1: camisa tricolor em vermelho, preto e branco, calção branco e meias pretas.

Corinthians, líder do campeonato, em campo com seu uniforme 1: camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas, em alusão ao Mundial de 2000.

Vamos ao Hino Nacional do Brasil.

Equipes entrando no gramado. Fiel explode em festa. É o líder em campo.

Primeiro jogo pela manhã da equipe alvinegra. Precisa da vitória para manter a vantagem de três pontos para cima do Grêmio.

O gramado é molhado para deixar a bola correr mais rápido. Equipes estão nos vestiários para os últimos ajustes.

Público vai chegando e pintando de preto as arquibancadas da Arena. Vai ser um caldeirão alvinegro.

Joinville definido: Agenor; Mário Sérgio, Bruno Aguiar, Guti, Diego; Naldo, Anselmo; Edson Ratinho; William Popp, Edigar Junio, Fernando Viana. Tec: PC Gusmão.

Danilo é homenageado, após completar 300 jogos com a camisa do Corinthians.

Trabalho de aquecimento no molhado e a rápido gramado de Itaquera. Logo a bola rola pra mais de 41 mil pessoas.

Manhã fria em São Paulo ajudará os jogadores à sofrerem menos com desgaste. Em instantes as equipes começam o aquecimento.

Neste momento, um show acontece na Arena Corinthians. O Timão fez uma parceria com o Napster para criar um serviço de compartilhamento de músicas. Um show do grupo Sambô marca o evento.

Confirmadas as voltas de Fagner, Gil, Uendel e Elias. Rildo ganhou mesmo a vaga de Malcom, que fica no banco.

Timão escalado: Cássio; Fagner, Felipe, Gil, Uendel; Ralf; Jadson, Elias, Renato, Rildo; Love. Téc: Tite

Equipes presentes em Itaquera, portões abertos pra entrada do torcedor e clima frio. Promessa de grande jogo.

Após o empate na raça contra o Grêmio, Tite tem certo sossego, já que terá os retornos importantes de Gil, Fágner, Uendel e Elias. Apenas Bruno henrique segue de fora. Rildo ganhou a vaga de Malcom, no ataque alvinegro.

A partida é importante para Cruzeiro x Atlético MG, que se enfrentam às 16 horas e o Galo pode entrar pressionado. O clássico de Minas Gerais será decisivo.

A previsão de chuva e frio contrasta contra todos os outros jogos neste horário. Timão deu certa sorte.

O JEC vem desgastado, após o duelo contra a Chapecoense na noite de quinta. Sem muito tempo de descanso, os jogadores podem sentir. A sorte de todos os atletas é que a temperatura estará muito boa, sem o famoso calor e sol.

Além desse jogo, mais uma partida para as 11 da manhã está marcado. O clássico contra o Santos será o primeiro num domingo de menhã.

A partida será a estreia do Timão nas manhãs. Todos os ingressos foram vendidos e há a expectativa de quebra de recorde de público.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Joinville, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Dito por muitos como o melhor jogador do campeonato, o meia dita o ritmo, chama a responsabilidade e também deixa seus gols. É o cara do time.

FIQUE DE OLHO: Kempes, atacante. Principal referência no time, o centroavante não vive boa fase e tentará quebrar a sina marcando contra a melhor defesa do campeonato..

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 51 24 19º Joinville 22 24

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

