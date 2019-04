Enderson descarta deixar Fluminense mesmo sem vencer no returno: "Não estou pensando nisso"

Após a sexta rodada consecutiva sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Fluminense cai à segunda página da tabela de classificação. A última vitória foi na última rodada do primeiro turno, quando bateu o Figueirense em casa. Na Arena Pernambuco, neste domingo (13), o Flu saiu derrotado para o Sport por 1 a 0. O técnico Enderson Moreira, bastante pressionado, descartou sua saída do comando do time:



"Não estou pensando nisso. Apenas naquilo que estamos fazendo, naquilo que aconteceu. Eu sou sempre muito convicto naquilo que tenho que fazer, em trabalhar. Tenho jogo quarta-feira, sigo pensamento pra frente", afirmou o treinador do tricolor carioca.



Quanto à mais uma atuação abaixo, Enderson afirmou que a equipe não tem conseguido render. No campeonato de pontos corridos, o Flu agora é 11º colocado, permanecendo com 34 pontos. São 7 atrás do quarto colocado Flamengo, com 41, e a mesma distância para o 17º Coritiba, que tem 27.



"Eu acho que estamos exatamente no meio da tabela. Na verdade em 11º, mas as distâncias de G-4 e Z-4 são idênticas", reconheceu o técnico.



Moreira ainda falou sobre a volta de Fred. O último triunfo havia sido exatamente com gol do centroavante, que desfalcou o tricolor por várias rodadas em função de uma lesão na coxa. "Foi dentro daquilo que a gente sabia. Ele fez uma semana boa de treinamentos. Não antecipamos o retorno dele. É questão mais de ritmo, são consequências que ele vai recuperar isso", confiou o técnico.



O próximo compromisso do Fluzão é no Maracanã, na quarta-feira (26), às 19h30, em jogo de abertura da 26ª rodada. Na ocasião, enfrentará o Palmeiras, que vive momento ainda de briga acirrada por vaga no G-4.



O técnico não irá contar com o zagueiro Gum, que vem atuando mal e sofreu o terceiro cartão amarelo no duelo diante do Sport Recife. Já Ronaldinho Gaúcho, recuperando-se de virose, tem treinado diariamente e deve participar da próxima partida.