Jorginho exalta vitória diante do Atlético-PR: "Estamos mais próximos daquilo que sonhamos"

Com duas vitórias seguidas, o Vasco parece ter encontrado um novo caminho para tentar fugir do rebaixamento. Ainda assim, o time segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, mas já consegue ver uma luz no fim do túnel, mesmo que essa luz esteja oito ponto a frente.

A vitória diante o Atlético-PR veio para dar um pouco mais de esperança a torcida vascaína. Os três pontos obtidos foram festejados por todos. Em coletiva, o técnico Jorginho falou sobre a partida e exaltou a transaformação que o elenco teve nessas duas últimas rodadas.

"A minha equipe ganhou de time que estava brigando para entrar no G4. Isso motiva os jogadores, dá confiança. Quando perde o tempo todo, o atleta pode duvidar do seu potencial e da sua capacidade de fazer. No momento da vitória, não tenha dúvida que essa confiança volta. Fiquei muito satisfeito com a consistência da equipe, em poucos momentos fomos envolvidos, apesar do domínio maior do Atlético-PR."



E prosseguiu: "O goleiro deles saiu muito bem. Dentro da nossa proposta, a equipe foi bem efetiva. Cada vez mais próximo daquilo que mais sonhamos de sair da zona de rebaixamento. Mas ainda não mudou nada. Precisamos nos manter concentrados e compenetrados daquilo que podemos fazer", disse o treinador.

Na coletiva, Jorginho também comentou sobre o próximo desafio contra o Cruzeiro, fora de casa, e que o time precisa precisa manter os pés no chão.

"Acho que temos que pensar passo a passo, a cabeça está voltada para o Cruzeiro. Só se consegue matar um leão por vez, então os dois últimos resultados foram muito importante. Ganhamos da Ponte lá fora e hoje eles ganharam do Santos. Para ver como é difícil. O Vasco ganhou de uma equipe que está brigando pelo G4. Isso motiva os jogadores e faz com que as coisas comecem a dar certo. Os jogadores quando estão perdendo o tempo todo podem até perder a confiança e a capacidade do que pode fazer, mas quando ganha a confiança volta. Mas muito mais do que a vitória eu fiquei satisfeito com a consistência da equipe. Poucos momentos fomos envolvidos por ele, apesar de terem um domínio de sair bem com a bola. Dentro da nossa proposta fomos bem efetivos e cada vez mais vamos sonhar de sair. Estamos longe, temos que ter os pés no chão. Somos a equipe que está em último, mas precisamos manter agora", comentou

O Vasco, com essa vitória, chega a 19 pontos, em 25 rodadas. Continua na última posição na tabela, mas se aproxima um pouco mais do Joinville - penúltimo na classificação -. Próximo confronto do Vasco será contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (16), no Mineirão, às 22h.