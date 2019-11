Indicado por Mano Menezes, Cruzeiro contrata Rafael Vieira como analista de desempenho

A comissão técnica do Cruzeiro ganhará mais um reforço a partir desta terça-feira (15). Após ser indicado pelo técnico Mano Menezes, a Raposa efetuou a contratação de Rafael Vieira, como analista de desempenho, função na qual irá observar os atletas celestes em campo, e produzir dados precisos sobre o elenco, o mesmo vale para adversários da equipe celeste.

O analista iniciou a função em parceria com Mano Menezes, no Grêmio, em 2005, e apesar do treinador ter deixado a equipe três anos depois, Rafael continuou no clube gaúcho até 2010, quando Mano chegou à Seleção Brasileira, e assim, foi convidado pelo treinador, para fazer parte da comissão técnica verde e amarela. Assim como no Grêmio e na Seleção, Vieira chegará ao Cruzeiro para compor a comissão permanente, mesmo sendo indicado pelo comandante celeste.

Em seus grandes feitos no Grêmio, o analista contribuiu na criação da Central de Dados Digitais, sistema responsável por abrigar um banco de dados dos jogadores, além de colher informações importantes dos adversários. Em entrevista ao portal Universidade do Futebol, Rafael Vieira explicou um pouco mais de sua função à beira do campo, auxiliando o treinador.

"O analista de desempenho é o profissional auxiliar técnico especializado em analisar e interpretar os comportamentos da partida de futebol. Este profissional é responsável por oferecer subsídios e ferramentas de análise do adversário e da própria equipe para o técnico, bem como comportamentos individuais e de desempenho de performance técnica e tática", explicou.

Rafael Vieira é graduado em Fisiologia do Exercício, na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O analista também ministra vários cursos para treinadores pelo país, onde apresenta os conceitos e princípios da análise tática.