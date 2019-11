Grêmio recebe parabenizações de clubes brasileiros e de ex-atletas pelos 112 anos

O dia é de comemoração de gremistas pelo mundo todo. Nesta terça-feira (15) o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense completa 112 anos de história. Um clube para todas as idades, raça, e cor. Para comemorar a data, o clube recebeu parabenizações de ex atletas, atletas e de times do Brasil, tais como: Chapecoense e Internacional. Do outro lado do globo, Hernán Barcos não ficou de fora. O polemico Ronaldinho Gaúcho parabenizou o time que o ajudou, e muito, em sua carreira. A Confederação Brasileira de Futebol - CBF - também lembrou dos 112 anos de histórias gremistas.

Direto da Muralha da China, o ex-artilheiro gremista, que deixou o clube no início deste ano, Hernán Barcos não esqueceu do Grêmio, mesmo estando na China. O argentino parabenizou o Tricolor Gaúcho em seu Instagram oficial, com as simples palavras: "Parabéns Grêmio pelos 112 anos!".

Mesmo com as polêmicas sobre sua saída do Grêmio, e sua vinda; o melhor jogador do mundo em 2006, e atleta do Tricolor entre 1998 e 2001, Ronaldinho Gaúcho não quis ficar de fora. Mesmo ainda não tendo o carinho da torcida gremista, o meia parabenizou o clube em sua rede social, no Twitter. Agora no Fluminense, o meia escreveu às palavras: "Hoje é o dia do @gremiooficial! 112 anos de incríveis histórias! Parabéns Imortal e todos os torcedores gremistas!! #Gremio112anos".

Os clubes também parabenizaram o Grêmio pelo seu aniversário. A Chapecoense, time de Santa Catarina que tem boa relação com o time gaúcho, usou do seu Facebook oficial para dar os parabéns à equipe gaúcha.

Responsáveis por uma das maiores rivalidades do Brasil, Internacional e Grêmio trocaram agradecimentos em suas redes oficiais no Twitter. A forte rivalidade não influenciou os colorados, que também parabenizaram o co-irmão.

Para fechar, a entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF também lembrou dos 112 anos de histórias tricolores, e usou de seu Twitter, para dar os parabéns ao clube. No tweet, às palavras: "Parabéns, @gremiooficial! 112 anos de história neste 15 de setembro #Gremio112Anos".