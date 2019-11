Ilustre torcedor da Seleção Brasileira, "Gaúcho da Copa" morre aos 60 anos

Faleceu nesta quarta-feira (16), aos 60 anos, o corretor de imóveis Clóvis Acosta Fernandes. O "Gaúcho da Copa", torcedor que acompanhou a Seleção Brasileira de perto em sete Copas do Mundo, lutava contra um câncer no rim desde 2004. A figura do adepto era conhecida mundo afora. Casado com Débora Damasceno há 43 anos, ele deixa quatro filhos e três netos.

A morte foi confirmada pelo Hospital Santa Casa de Porto Alegre nesta madrugada, às 4h20. De acordo com a Rádio Gaúcha, o velório será às 16h, no Cemitério São Miguel e Almas, também na capital do Rio Grande do Sul.

"Ele é um guerreiro. A última competição que ele acompanhou foi a Copa América do Chile, agora em junho. Mesmo com aquele frio e em meio à quimioterapia, ele foi. O lema dele era 'Nada acontece sem um sonho'", revelou Frank Damasceno Fernandes, filho de Clóvis, em entrevista ao jornal Zero Hora.

Frank também informou que seu pai foi hospitalizado pela última vez quando voltou do Chile, onde o Brasil caiu para o Paraguai nas quartas de final, na disputa de pênaltis. "Ele 'escolheu' morrer um dia após o aniversário do Grêmio e na Semana Farroupilha. Ele era gremista fanático", disse à Rádio Gaúcha. "Como já estava cansado de ficar no hospital, as últimas palavras dele foram: 'Eu vou pra casa'", contou.

Ainda segundo Frank Fernandes, o senhor Clóvis pediu para que suas cinzas fossem jogadas nos gramados da Arena do Grêmio e do Maracanã, durante uma partida do Tricolor dos Pampas e um jogo da Seleção Verde e Amarela, respectivamente. E, também, na Praia do Rosa, em Santa Catarina, onde tinha uma residência e cultivava uma horta orgânica de 40 m².

A primeira grande viagem do "Gaúcho da Copa" se deu no Mundial de 1990, na Itália. Acompanhou de perto as conquistas do Tetra - em 1994, nos Estados Unidos - e do Penta - em 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Também marcou presença em competições como Copa das Confederações, Copa América e Olimpíadas. Ao todo, conheceu mais de 60 países e acompanhou mais de 150 partidas da Seleção Canarinho.

Foi justamente em terras asiáticas onde Clóvis ganhou maior notoriedade, por aparecer frequentemente nas transmissões dos jogos. Sempre de bigode e chapéu, com uma camiseta verde e amarela e acompanhado de uma réplica da taça da Copa do Mundo, ele se tornou uma das figuras mais emblemáticas e carismáticas do Brasil em Mundiais.

Na Copa de 2014, sua imagem agarrado à réplica da taça e entristecido com a goleada de 7 a 1 sofrida para a Alemanha no Mineirão, na fase semifinal, ganhou o mundo. No mesmo ano, a Fifa produzira um vídeo no qual o gaúcho foi tratado como "o 12º jogador do Brasil".