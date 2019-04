Atlético-MG confirma acerto com Supermercados BH como novo patrocinador

A assessoria de imprensa do Atlético-MG confirmou na manhã desta quarta-feira (16) a oficialização de um novo patrocinador para o time até o final da temporada. Trata-se da rede de Supermercados BH, que terá sua marca exposta na barra da camisa alvinegra dos jogadores.

No entanto, valores do acordo não foram divulgados pelo clube, e pela empresa. A novidade no uniforme do Atlético, estará visível no próximo domingo (20), quando o Galo recebe o Flamengo, às 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além da rede de supermercados, a Vilma Alimentos também expõe sua marca na manga das camisas alvinegras, enquanto a empresa de laticínios Cemil, ocupa a omoplata do uniforme. Já a operadora de telefonia Tim, possui a logomarca na numeração da camisa dos jogadores, enquanto a Tenco marca presença no calção do uniforme. A MRV Engenhraria é a patrocinadora master da equipe, expondo sua marca no centro das camisas, lugar de maior destaque.

Recentemente, a rede de Supermercados BH também fechou patrocínio com o Cruzeiro, como patrocinador máster da Raposa. O proprietário da rede, Pedro Lourenço, é conselheiro antigo do clube, e possui participação em várias contratações celestes.