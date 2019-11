Resultado Fluminense x Palmeiras no Brasileirão Série A 2015 (1-4)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e Palmeiras. Até a próxima!

50' Fim de jogo!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! VIROU PASSEIO!! BARRIOS! Atacante marca o seu terceiro no jogo!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! BARRIOS! Antonio Carlos fura de forma bisonha, a bola sobra para o atacante encarar a marcação e ampliar para o Verdão!

42' Cartão amarelo para Thiago Santos! (Palmeiras)

41' Palmeiras chega no contra-ataque, mas Rafael Marques erra passe.

39' Rafael Marques bate de fora da área, mas erra.

37' Léo levanta na área e bola fica fácil para Prass.

34' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Michael.

32' Fred joga para área e Prass defende.

31' Substituição no Fluminense! Sai: Jean; Entra: Vinícius.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! GABRIEL JESUS! Cavalieri e Marcos Jr se atrapalham, o atacante rouba a bola do atacante e vira o jogo!

27' Robinho vai pro lado errado, Fred lhe rouba a rola, que sobra para Jackson afastar.

25' Barrios aproveita cruzamento da ditreita e quase vira pro Palmeiras. Cavalieri salvou!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! LUCAS BARRIOS! Após cruzamento, Gabriel erra e a bola sobra para o camisa 8 deixar tudo igual no Maracanã!

22' Substituição no Palmeiras! Sai: Arouca; Entra: Allione.

21' Marcos Junior leva a pior em outra disputa aérea com Arouca.

20' Zé Roberto cruza e defesa afasta.

18' Cartão amarelo para Wellington Silva! (Fluminense)

16' A fase do Fred não é boa. Antes da partida, o jogador foi alvo de protestos da torcida.

15' PERDEU! Fred vai lento e chuta a direita do gol. Torcida palmeirense vibra no Maracanã.

14' Substituição no Palmeiras! Sai: Alecsandro; Entra: Barrios.

13' PÊNALTI! Cícero recebe em velocidade e é derrubado por Prass!

10' Arouca e Marcos Junior disputam jogada pelo alto e atacante fica no chão.

8' Com a vitória parcial, o Fluminense sobe para oitavo com 37 pontos.

7' Robinho cruza da esquerda, Alecsandro se antecipa ao marcador e desvia de cabeça para outra boa defesa de Cavalieri.

5' Mais ofensivo, o Palmeiras entrou ligado no segundo tempo.

4' Após passes na entrada na área, Gabriel Jesus finaliza para boa defesa de Cavalieri.

2' Rafael Marques tenta tabela pela diretita com Alecsandro, mas sem sucesso.

0' Começa o 2º tempo!

0' Substituição no Palmeiras! Sai: Egídio; Entra: Rafael Marques.

Times já no campo para o segundo tempo!

Com gol de Jean, o Fluminense vai vencendo o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

47' Fim do primeiro tempo!

45' Vamos até 47'

44' Victor Ramos ganha da zaga e cabeceia por cima após cobrança de escanteio.

43' Após o gol sofrido, Palmeiras ameaça uma reação neste final de primeiro tempo.

41' Na primeira finalização do Palmeiras, Gabriel Jesus manda longe do gol.

38' Gol sintetiza a boa partida que o Fluminense faz até aqui. Time não vence há seis jogos.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! JEAN!! Após bola levantada na área, Jackson afasta mal e entrega de presente para o volante, que chuta de primeira e abre o placar no Maracanã!

35' Fluminense toca a bola sem objetividade no campo de defesa.

34' Léo recua de cabeça para Cavalieri. Mas manda a bola longe do alcance do goleiro, que teve que correr para buscar.

32' Palmeiras ainda não finalizou no jogo. Fluminense já chutou quatro bolas a gol.

31' Robinho erra passe longo para Gabriel Jesus.

30' Substituição no Fluminense! Sai: Gerson; Entra: Osvaldo.

30' O camisa 30 cai e pede substituição.

28' Gerson sinaliza dores musculares e Osvaldo aquece.

26' Léo tabela com Marcos Jr e cruza na medida para Fred, que na pequena área, perde uma grande chance!

23' Fluminense fica mais com a posse de bola, mas encontra dificuldades em criar lances de perigo.

21' Léo tabela com Marcos Jr na esquerda e tenta passe para Fred. Defesa afasta.

19' Arouca leva bolada no rosto e fica caído no gramado.

18' Ronaldinho, pela primeira vez, é banco no Fluminense desde que chegou ao clube.

16' Promessa do Palmeiras, Gabriel Jesus faz partida tímida, até aqui.

15' Alecsandro tenta fazer jogada de efeito, mas é desarmado.

13' Palmeiras tenta sair do campo de defesa, mas mostra lentidão.

12' O técnico da Seleção Brasileira, Dunga, acompanha a partida no Maracanã.

10' Após começo movimentado, jogo fica morno neste momento.

9' Jean solta a bomba, mas manda longe do gol.

8' Cartão amarelo para Egídio! (Palmeiras)

7' Tabela bonita entre Gerson e Fred. O jovem é derrubado por Egídio.

5' Gabriel tenta arrancada, mas é facilmente desarmado.

4' Fluminense começa o jogo pressioando o Palmeiras.

3' Gerson dribla Thiago Santos e bate de fora da área. Outra boa defesa do Prass.

2' Jean cobra falta e Antônio Carlos desvia de cabeça para a defesa de Prass!

1' Arouca faz falta em Gerson no meio.

0' Começa o jogo!

Hino Nacional Brasileiro já executado. Tudo pronto para começar o jogo.

Fluminense x Palmeiras em campo!

Em instantes, a bola rola para Fluminense e Palmeiras. Fique conosco!

PALMEIRAS ESCALADO! Prass, Lucas, Jackson, Victor Ramos e Egídio; Thiago Santos, Arouca, Robinho e Zé Roberto; Gabriel Jesus e Alecsandro.

FLUMINENSE ESCALADO! Cavalieri, W. Silva, Antônio Carlos, Marlon e Léo Pelé; Edson, Jean, Cícero, Gerson e Marcos Junior; Fred

Em breve, divulgaremos as escalações oficiais das equipes.

O estádio do Maracanã será o palco da partida entre Fluminense x Palmeiras válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Rafael Marques, atacante do Palmeiras. É um dos artilheiros da equipe na competição e costuma deixar sua marca em grandes jogos.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. É a esperança de gol do Fluminense, que não vence há seis jogos. Além disso, o atacante ainda não balançou as redes neste segundo turno do Brasileirão.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 6º Palmeiras 38 25 11º Fluminense 34 25

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Fluminense x Palmeiras válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!