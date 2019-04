Pré-jogo: Internacional duela com líder Corinthians para entrar de vez na briga pelo G-4 do Brasileirão

Jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio

Internacional e Corinthians duelam nesta quarta-feira (16), às 22h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o confronto é marcado por uma rivalidade que aumentou consideravelmente na última década, devido a disputas de título como a dos Brasileirão 2005 e a Copa do Brasil 2009, por exemplo.

Desde a chegada de Argel Fucks ao clube, o Colorado realizou quatro partidas em casa e venceu todas, marcando 11 gols, sem ser vazado. Na nona colocação, o Inter tem 37 pontos e está a apenas quatro da zona de classificação à Libertadores. O grande objetivo do momento é diminuir a diferença para ser um postulante real ao quarto lugar da tabela.

Líder absoluto da competição, o Timão tem 54 pontos, cinco à frente do segundo colocado Atlético-MG. Em uma sequência de 17 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro pode igualar os recordes dos pontos corridos, que pertencem a Atlético-PR (2004) e São Paulo (2008). Para isso, basta sair com pelo menos um empate do Sul.

Desfalques geram improvisações no Inter

A ideia de repetir um time pelo número máximo de vezes possível não pode ser aplicada por Argel neste momento. O treinador tem, novamente, problemas para armar a equipe colorada. Ausentes no triunfo ante o Coritiba, D'Alessandro e Eduardo Sasha ficam novamente de fora. Enquanto o capitão ainda se ressente de lesão na região lombar, o atacante apresenta um problema no tornozelo direito e segue de fora.

Além dos dois citados, outro desfalque é o lateral-esquerdo Artur, que se tornou titular após a lesão de Geferson. O garoto recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A solução encontrada pelo comandante foi a improvisação de Ernando na esquerda com a entrada de Réver na zaga, além da permanência de Alex no meio e o ingresso de Wellington Martins, também na zona central.

Sobre a importância do enfrentamento diante do líder, Argel comentou: ''A motivação é sempre a mesma. É um jogo a mais, que vale três pontos para ambos. Não tem que dimensionar como decisivo. Depois dessa partida, teremos outras 12. Vamos trabalhar para esse duelo, mas não encaro como decisivo''. Quanto ao esquema, o técnico afirmou: ''A partir que do momento que se tem ausências do Sasha e do D'Alessandro, temos que pensar em outra forma de atuar. Esse sistema nos deu uma garantia de jogo contra o Coritiba, no início da partida''.

Desta forma, a tendência é que o Internacional entre em campo no Beira-Rio com Alisson; William, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Wellington, Nilton e Alex; Valdívia e Vitinho.

Corinthians: em time que está ganhando, não se mexe

Não há nenhuma informação impactante a respeito do líder do Brasileirão para pegar o Inter. Depois de bater o Joinville, o Timão confirmou as contratações dos atacantes Lucca, ex-Criciúma, e Lincom, vindo do Bragantino. Os dois jogadores já assinaram contrato e foram registrados na CBF, mas ficam em São Paulo. A estreia dos reforços é esperada para as próximas rodadas.

O único problema para Tite é a ausência de Rildo, que saiu machucado no domingo (13). Se bem que, pelo substituto, não faz sentido definir a ausência do velocista como um problema. Na vaga dele, entra Malcom, que era titular da equipe e, contra o JEC, abriu o placar, encaminhando a vitória.

Na chegada a Porto Alegre, dois jogadores falaram a respeito do duelo desta quarta: Felipe e Jadson. Pensando em alargar a vantagem, o zagueiro comentou: ''É bom ter esse carinho da torcida. Vamos buscar uma vitória aqui. Se vencermos, dependendo do resultado do Atlético, ficamos mais próximos do nosso objetivo''.

Enquanto isso, o camisa 10 destacou a dificuldade da partida: ''Sabemos que vai ser um jogo difícil. Jogar no Beira-Rio não é nada fácil, mas uma vitória nos deixa mais confortáveis na tabela. Sabemos da importância do jogo e estamos bem focados''.

Assim, a escalação do Corinthians tem Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love.