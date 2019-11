Resultado Internacional x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-1)

Esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá!

O Inter soma mais três pontos e vai à 40, na 8ª posição. O Timão segue líder com 54 pontos. Encara o Santos no domingo.

Fala, Valdivia: "Fico feliz por ter ajudado o time. Jogada do Paulão foi de atacante e fui feliz de marcar o gol."

Fala, Jádson: "Depois que a gente fez o gol, conseguimos o controle, mas tomamos dois gols bestas, um de bola parada e outra de linha de fundo. A derrota uma hora viria, mas continuar trabalhando porque tem muito campeonato."

A zaga tirou e termina o jogo no Beira-Rio. Inter, de virada, vence por 2 a 1.

94' ESCANTEIO NO LANCE FINAL! CÁSSIO VAI PRA ÁREA

93' Romero tenta jogada na grande área, mas a zaga tira.

92' É ataque x defesa. Que final de jogo.

91' Mais quatro minutos!

90' Inter se vira como pode, tira a velocidade do jogo e vai quebrando a seuqência rival.

89' Vem pressão corinthiana! Mas na bola aérea, forte da defesa colorada.

88' Felipe cabeceia, mas fraco e sem direção nenhuma.

87' Timão não desiste e tem escanteio.

86' Torcida do inter faz festa com o placar a favor.

85' Reta final de jogo.

84' TROCA O INTER: Valdivia torce o tornozelo e entra Silva.

83' MUDA O CORINTHIANS: Ralf dá lugar à Cristian.

82' Jogo parado. Valdivia no chão.

81' Na barreira. No rebote, todos chutam e a zaga afasta!

80' Jádson e Edílson. Muita conversa e nada.

79' ERNANDO, AMARELADO. No corpo, matando o lance em chance clara de Love. Falta muito perigosa pro Timão!

78' Corinthians tenta o ataque, mas o passe do Renato sai mal feito.

77' O jogo segue aberto. Nada decidido. Promete demais!

76' A torcida joga com o time. Inter vai se aproximando do G4 e o Timão perdendo sua invencibilidade de 17 jogos.

75' NILTON, AMARELO. Comemorou na torcida. É desfalque pra próxima partida.

74' QUE JOGADA DO PAULÃO! O zagueiro meteu um drible da vaca em Edílson, cruza pra trás e Valdivia chega pra matar.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VALDIVIA, PRO INTERNACIONAL!

73' CÁSSIOOOOO! Alex arrisca, Cássio desvia e Inter tem escanteio.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RÉVER, mas impedido. Bem marcado.

71' TROCA O TIMÃO: Romero no lugar de Malcom.

70' MUDA O INTER: Vitinho sai e entra Rafael Moura.

69' Jogo volta a ficar parado. Vitinho parece não ter mais condições.

68' Malcom teve a chance de armar bom ataque, mas o passe sai errado.

67' Lisandro cai, pede pênalti, mas o jogo segue.

66' Pegou na barreira e Lisandro mandou à esquerda, no rebote.

65' Vamos à falta. Alex e Nilton na cobrança.

64' Jogo segue parado pra atendimento à Vitinho, após choque entre Fágner e Vitinho.

63' Agora é a vez do Inter ter boa chance de mandar na área.

62' Falta no meio do gol e Allisson pega fácil.

61' Alex chega na voadora e Timão tem falta frontal. Chance é ótima.

60' RÉVER SAAAAAAALVA! Love pra Elias, que saiu na frente do gol. Travado pelo zagueiro.

59' EDÍLSON SAAAAAAAALVA! Cruzamento da esquerda, a bola foi passando, Valdivia tentou e o lateral tirou!

58' Contra ataque gigante do Inter, Valdivia teve a chance mas chegaram vários marcadores pra afastar.

57' Corinthians arma uma blitz no campo do Inter e busca o gol.

56' Na Vila, o Santos abre 2 a 0 pra cima do Galo. Timão e Grêmio agradecem.

55' Valdivia tenta o giro, mas sai com bola e tudo.

54' Lindo lance de Renato Augusto, mas Réver afasta de qualquer maneira.

53' Ataque pela esquerda, Edílson cruzou e Ernando afasta.

52' Corinthians trabalha a bola e cadencia mais a partida.

51' Curta, Nilton tiro o perigo.

50' É a vez do Corinthian pressionar. Escanteio.

49' Corinthians se vira como pode e vai tirando as bolas de sua área.

48' Nilton lança na área e Cássio desvia pra escanteio.

47' Inter adianta a marcação e pressiona a saída alvinegra.

46' EDÍLSON, AMARELO. Fora do lance, desnecessário. Desfalque pra domingo.

45' Recomeça o jogo, no Beira-Rio.

Equipes vão voltando para o segundo tempo.

Uendel e Wellignton sairam ainda netsa primeira etapa. O primeiro por contusão e o colorado, por opção.

Empate que ajuda mais o time alvinegro. Partida é muito disputada, física e os espaços são guerreados ao máximo.

47' Sem mais tempo, fim de primeiro tempo no Beira-Rio.

46' ALISSON DE NOVO! Fágner teve a chance de frente para o gol e o arqueiro fecha bem o espaço.

45' Mais dois minutos.

44' Reta final de primeiro tempo.

43' Jogo fica intenso neste final.

42' PRA FOOOOOORA, RENATO! Outro bom ataque alvinegro, o meia mandou colocado buscando o ângulo e tirou tinta.

41' Vitinho arrisca de fora e isola por cima.

40' Inter mais na bola aérea. Timão no contra ataque. Jogo melhora.

39' IMPRESSIONATE, O TIMÃO! Bombardeio alvinegro com Love, Renato e Malcom chutando e a defesa se salavando como pode!

38' PRA EMPATAR O CLÁSSICO! Levantamento no primeiro pau, Vitinho desvia, mata a zaga e Réver põe na rede.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RÉVER, DO INTERNACIONAL.

37' Inter tem escanteio na direita.

36' ALISSON! Falta fechada, ninguém desvia e o goleiro estava atento.

35' Apesar do intenso nervosismo, apenas 10 faltas. Timão tem chance de mandar área.

34' A bola fica muito aérea e com poucas jogadas efetivas.

33' Inter com erros básicos, na saída de jogo. Corinthians não se aproveita.

32' MUDA O INTER: Lisandro Lopez entra e sai Wellignton.

31' Argel já conversa com Lisandro Lopez.

30' Juiz é nervoso e isso reflete também nos jogadores.

29' Jogo reinicia.

28' Renato Augusto sente as costas e cai no gramado. Jogo parado.

27' Inter insiste e Nilton arrisca mal pela linha de fundo.

26' Corinthians também erra muito e o jogo fica com nível baixo.

25' Fiel presente, faz sua festa.

24' Alex tenta mais uma enfiada pra Vitinho, mas Cássio pega.

23' Inter segue pressionando, mas agora, erra mais passes.

22' Nilton bate, desvia, mas Cássio pega.

21' Jogo muito faltoso e cheio de reclamações. Inter tem mais uma falta.

20' Jádson faz jogada pela esquerda, se perde sozinho e chuta fraco pela linha de fundo.

19' Jogo fica extremamente nervoso. Reclamação pra todo lado.

18' NO PRIMEIRO ATAQUE! Velocidade pela direita com Jádson e Renato Augusto, a bola alçada fica com Malcom, que domina e chuta cruzado, mas o desvio no meio do caminho, mata Allisson e afunda na rede.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MALCOM, DO TIMÃO!

16' Marcação do Inter é eficiente e pressiona o Corinthians em seu campo.

15' Muito forte e estava impedido. Posse alvinegra.

14' Mais uma falta pro Inter e vem bola aérea.

13' MUDA O TIMÃO: Uendel sai com contusão e entra Edílson.

12' E não dará mais pra Uendel. O único lateral esquerdo do time.

11' Uendel leva tranco e fica no chão. Jogo parado.

10' Dourado arrisca rebote da zaga e isola o chute.

9' Valdivia tenta jogada pela esquerda e recebe falta boba. Inter tem boa chance.

8' Jogo fica mais calmo e erros de passes acontecem.

7' Ernando ataca à todo momento e leva muito perigo.

6' Corinthians começa mais recuado e Inter empurra o rival.

5' Renato arrisca da entrada da área e Allison pega firme.

4' Inter começa à mil. Corinthians respira.

3' CÁSSIO! Chute longo de Dourado e o goleiro dá uma manchete pra tirar.

2' POLÊMICA! Alex arranca pelo meio, abre pra Ernando, que toca na saída de Cássio. Uendel travou e ficou a reclamação de um toque.

1' Mesmo com toda a chuva, o gramado está em perfeitas condições.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola no Beira-Rio.

A bola vai rolar!

Corinthians com o uniforme 1: camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas, remetente ao mundial 2000.

Inter com o uniforme tradicional. Camisa vermelha, calção branco e meias vermelhas.

Hino Nacional do Brasil.

Equipes na boca da entrada do túnel de acesso. Em instantes, a bola vai rolar pra mais uma rodada do campeonato.

A chuva que castigou a cidade, acalmou, mas ainda assim, o público é fraco no Beira-Rio.

Inter escalado: Alisson; William, Réver, Paulão, Ernando; Dourado, Nilton, Wellington Martins, Alex; Valdívia, Vitinho. Téc: Argel.

Corinthians definido: Cássio, Fágner, Felipe, Gil, Uendel; Ralf, Elias, Jádson, Renato Augusto; Malcom, Vágner Love. Téc: Tite.

Tite não tem desfalques novos. O time deverá ser o mesmo que venceu o Joinville, domingo de manhã. Essa semana, o Timão acertou as chegadas de Lincom e Lucca, atacantes para compor o elenco alvinegro.

Timão seguirá líder, ainda que perca, mas ver a diferença diminuir não é nada bom, ainda mais pensando no próximo jogo, onde tem o clássico contra o Santos.

A busca pelo G4 segue no Inter. as últimas vitórias reacendeu a chama da esperança vermelha. Vencer o líder, além de reanimar o campeonato, eleva a moral colorada.

A chuva castiga Porto Alegre. Até por isso, não é esperado um grande público. O time colorado ainda está nas quartas de final da Copa do Brasil e encarará o Palmeiras, semana que vem, em seu estádio. Pra esse jogo, mais de 40 mil pessoas são esperadas.

O Timão tem uma série de números pra manter. Se não perder, iguala Atlético PR e São Paulo como maiores invictos. Além de não perder no Beira-rio desde 2010.

Em razão disso, Argel deverá entrar em campo com uma equipe bem protegida defensivamente. É esperado três volantes e Ernando na lateral esquerda.

O Inter vem com sérios desfalques. Dalessandro, Sasha, Gefferson são alguns nomes fora do confronto.

No primeiro turno, e mais recente provocação, o Timão virou pra cima do Inter e o telão do estádio mostrou a frase "#PoeNoDVD", inspirado na polêmica de 2009, quando a diretoria gaúcha reuniu lances supostamente favorecidos ao time paulista.

É um jogo cheio de polêmicas. Desde 2005, as duas equipes trocam provocações e se tornou um dos maiores clássicos interestaduais do país.

O estádio Beira-Rio será o palco da partida entre Intermacional x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Lisandro Lopez, centroavante. Com larga experiência europeia, o avante tem faro de gol, força física e boa bola aérea. Promete incomodar.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Dito por muitos como o melhor jogador do campeonato, Renato é o motor, cérebro do time, mostrando muita técnica, liderança, empenho e decisivo nos momentos chaves.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 9º Internacional 37 25 1º Corinthians 54 25

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

