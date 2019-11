Resultado Joinville x Sport no Campeonato Brasileiro 2015 (1-1)

21:28 As equipes voltam a campo no próximo domingo (20) pela 27ª rodada do Brasileirão. Enquanto os catarinenses vão até Goiânia encarar o Goiás, no Serra Dourada, às 11h, os pernambucanos visitam o Vasco, no Maracanã, às 16h

21:26 Com a igualdade, o Joinville agora evita cair à lanterna, mas se estabilizando na 19ª colocação, com 23 pontos. O Sport permanece na 10ª posição, com 37 pontos, ficando a quatro do G-4

95' Final de jogo na Arena Joinville para Joinville 1x1 Sport!

93' Partida fica mais movimentada nos últimos minutos

90' Árbitro assinala cinco minutos de acréscimo

90' Gooooooooooooooool do Sport! André! Após receber na pequena área de Marlone, André toca na saída de Agenor, mandando para o fundo do gol

89' Cartão amarelo para Bruno Aguiar!

88' Partida se aproxima dos minutos finais e segue com o placar favorável aos mandantes

86' William Popp recebe na pequena área, mas fura na hora do chute

83' Joinville administra a vantagem construída ainda no primeiro tempo e joga nos erros do Sport

80' UHHHHHHHH! Élber arrisca de fora da área e Agenor vê a bola passar próxima à trave esquerda

77' Última mudança também no Joinville! SAI Lucas Crispim, ENTRA Marcelo Costa

76' Última alteração no Sport! SAI Ferrugem, ENTRA Samuel Xavier

74' Substituição no Joinville! SAI Marcelinho Paraíba, ENTRA Kempes

73' Apesar de ter mais poderio ofensivo e criado boas chances, o Sport peca na criação e conclusão das jogadas

70' Público de 9.512 na Arena Joinville, gerando renda de R$ 117.340,00

68' Joinville volta a chegar ao ataque com força

65' UHHHHHHHHHHH! Marcelinho Paraíba recebe na pequena área e finaliza na trave

63' Cartão amarelo para Renê! Lateral é punido por falta em Edigar Junio

62' Substituição no Joinville! SAI Kadu, ENTRA Yuri

61' Sport passa a ser mais criativo no ataque, porém sem eficiência na finalização

58' UHHHHHHHH! Régis sai novamente cara a cara com Agenor, porém volta a chutar em cima do camisa 1 do Coelho

56' UHHHHHHHHHH! Após boa triangulação ofensiva, Régis sai cara a cara com Agenor, mas bate em cima do goleiro do Joinville

53' Joinville se segura como pode, explorando os contra-ataques para tentar matar o jogo

50' Sport trabalha a bola em direção ao ataque, mas não acha espaço na defesa do Joinville

47' Apesar das mudanças, o Joinville começa mais presente ao campo ofensivo, mas com o Sport buscando explorar a velocidade

45' Começa a segunda etapa na Arena Joinville para Joinville 1x0 Sport!

Visando corrigir os erros do primeiro tempo, Eduardo Baptista fez duas mudanças no Sport. SAEM Hernane e Maikon Leite, ENTRAM Régis e Élber

Na volta do intervalo, o zagueiro Bruno Aguiar e o meia-atacante Marcelinho Paraíba precisarão ligar o alerta. Os atletas têm dois cartões amarelos; no lado do Sport, o meia Marlone e o volante Neto Moura, que está no banco de reservas, também estão na mesma situação

Já André, do Sport, lamenta a postura da equipe no primeiro tempo: "Temos que colocar a bola no chão. Estamos dando muito chutão e nosso jogo não é esse. O campo é ruim, mas tem que ter paciência"

Autor do único gol do jogo, o atacante Edigar Junio comemora o tento e promete voltar do intervalo mais disposto para confirmar o triunfo: "Fiquei meio na agonia para sair esse gol. Vamos continuar nessa pegada porque tem o segundo tempo todo para jogar e buscar a vitória"

45+4' Final de primeiro tempo na Arena Joinville para Joinville 1x0 Sport! Gol marcado por Edigar Junio dá vantagem aos catarinenses

45+3' Árbitro dá mais um minuto de acréscimo

45+2' Cartão amarelo para Rithely! Volante do Sport chega atrasado no lance e é advertido

45' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

43' Ofensividade do Sport é vista apenas no papel, já que dentro de campo a equipe segue inoperante e presa na marcação do Joinville

40' Foi o primeiro tento marcado pelo atleta desde o retorno ao JEC

38' Gooooooooooool do Joinville! Edigar Junio! Após falha de posicionamento da defesa do Sport, o meia-atacante do Coelho sai livre de marcação e bate na saída de Danilo Fernandes. Joinville 1x0 Sport

36' Cartão amarelo para Lucas Crispim! Meia do Coelho é advertido por falta em Marlone

34' UHHHHHHH! Maikon Leite recebe de Diego Souza e invade a pequena área, mas bate fraco

32' Equipes pecam muito no passe e perdem chances de criar chances claras

29' Cartão amarelo para Kadu! Volante do Joinville é punido por falta em Diego Souza

26' Bruno Aguiar leva a pior na dividida com Hernane e sai com dores no pé, podendo ser substituído

24' Fortes marcações deixam a partida mais equilibrada, porém com pouca movimentação ofensiva

21' Leão, apesar do esquema ofensivo, segue sem qualidade no setor, desperdiçando boas oportunidades

19' Cartão amarelo para Diego Souza! Meio-campista do Sport não enfrentará o Vasco no próximo domingo (20)

17' Buscando a todo custo o gol, as equipes pecam tanto no último passe, como na tentativa de se infiltrar na defesa

14' Sport visa as jogadas ofensivas pelas laterais, mas segue sem espaço para infiltrar na defesa do Joinville

12' Partida segue truncada e com poucas chances ofensivas

9' No minuto seguinte, Maikon Leite recebe na pequena área, mas Guti afasta na hora do arremate

8' UHHHHHH! William Popp cruza com perfeição na direção de Edigar Junio, que pega de primeira e vê Danilo Fernandes pular bem na bola

6' Edigar Junio recebe lançamento em profundidade pela direita, passa bem pela marcação e serve Marcelinho Paraíba na entrada da área. O meia-atacante, contudo, isolaa bola

5' Sport começa a explorar os erros de posicionamento do Joinville e começa a se atrever mais no ataque

2' Joinville começa pressionando, mas peca no último passe e vê a defesa do Sport bem postada e segura para cortar os perigos

0' Com apenas 12 segundos, Mário Sérgio recebe na pequena área, mas chuta para fora

0' Bola rolando na Arena Joinville para Joinville x Sport! Saída de bola foi dos catarinenses

Hino catarinense reproduzido. Atletas se cumprimentam antes da última oração

Hino nacional foi reproduzido. Agora é a vez do catarinense

Equipes no gramado! Já já a bola vai rolar na Arena Joinville

Peça fundamental no sistema defensivo do Sport, o volante Rithely é o quarto maior ladrão de bolas no campeonato

Apesar do foco ser no Brasileirão, o Sport também fica de olho no adversário nas oitavas da Sul-Americana. Após vencer fora de casa na ida por 5 a 2, o Huracán empata sem gols com o Tigre, no El Palacio. Partida iniciou às 18h30

Confirmado para a partida de instantes, o atacante André vem se mostrando um dos principais nomes do Sport no Brasileiro. Até o momento, o centroavante marcou sete gols - sendo o artilheiro da equipe - e deu cinco assistências

Com direito a gol antológico de Florenzi, Roma e Barcelona ficam no empate

Além de Joinville x Sport, outras dois confrontos abrem a 26ª rodada do Brasileirão! No Maracanã, o Fluminense recebe o Palmeiras. No Serra Dourada, Goiás e Ponte Preta medem forças

No primeiro turno, o Leão contou com boa atuação de Maikon Leite, que está confirmado para o duelo de logo mais, e venceu o Coelho por 2 a 1. Confira como foi a partida

Kempes, principal peça ofensiva do JEC, começa entre os reservas, assim como: Oliveira, Arnaldo, Rafael Donato, Domingues, Alef, Danrlei, Marcelo Costa, Italo, Fernando Viana, Kempes, Yuri e Silvinho

O Joinville também está definido para o jogo! Precisando superar as ausências, PC Gusmão confirma o Coelho com: Agenor; Mário Sérgio, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Edson Ratinho e Kadu; Edigar Junio, Lucas Crispim e William Popp; Marcelinho Paraíba

No banco, o time rubro-negro tem opções para o técnico Eduardo Baptista: Magrão, Danilo, Ewerton Páscoa, Wendel, Samuel Xavier, Neto Moura, Régis, Élber e Samuel

Leão vai a campo com: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Marlone, Diego Souza e Maikon Leite; Hernane e André

Sport escalado! Apesar do mistério, Eduardo Baptista promoveu apenas o retorno de Renê à lateral-esquerda em relação ao time que bateu o Fluminense por 1 a 0, na Arena Pernambuco, no último domingo (13)

O histórico entre as equipes aponta vantagem aos pernambucanos, mesmo sem favorito para logo mais. Em oito confrontos diretos em competições oficiais, o Joinville venceu apenas uma, enquanto o Sport triunfou nas outras sete

A arbitragem do jogo será formada por um trio mineiro. No comando, Ricardo Marques Ribeiro, do quadro da Fifa. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Márcio Eustáquio Santiago, integrante do escalão estadual, e Marcus Vinícius Gomes, do nacional

Apesar da situação delicada dos catarinenses, o zagueiro Matheus Ferraz - confirmado entre os 11 - não crê em facilidade e espera jogar na impaciência do adversário: "Quanto mais a gente manter a posse de bola no campo deles, vamos ter a chance de poder surpreendê-los. Vamos jogar na intranquilidade deles, dos torcedores deles e dos próprios jogadores. Eles vão entrar no jogo querendo decidir. Então, se a gente mantiver a posse e segurá-los, vamos intranquilizá-los e isso pode nos favorecer", afirmou o defensor

Para o confronto diante do Coelho, o Leão contará com o retorno do lateral-esquerdo Renê, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ocupando a vaga que foi de Danilo diante do Fluminense. Quem não atuará, contudo, será o volante Rodrigo Mancha. O cabeça de área sentiu dores no joelho e desfalcará nos próximos jogos

Pelo lado do Sport, a preocupação gira em torno do primeiro triunfo longe de casa. Por conta disso, o treinador Eduardo Baptista optou pelo mistério, mesmo com algumas situações já confirmadas com antecedência

Apesar da pressão por um bom resultado, Edson Ratinho afirma que o time está focado para vencer: "A gente sabe que temos um campeonato à parte: os jogos em casa. Nos dois últimos foram empates e precisamos ganhar em casa para jogar fora com mais tranquilidade. Quando não se ganha em casa, a pressão para jogar fora fica maior. Nossa equipe está ciente disso. O Corinthians é página virada e o pensamento está no Sport para que a gente volte a vencer com nosso mando", declarou o atleta

Os desfalques fizeram o treinador Paulo César Gusmão modificar a estrutura base da equipe, mudando a tática para o 4-5-1. Com isso, Rogério vai jogar no lado esquerdo, Edson Ratinho será volante, Lucas Crispim será escalado na armação e Marcelinho Paraíba comanda o ataque, ficando isolado na referência

Para quebrar a sequência de seis jogos sem vencer e seguir próximo ao Figueirense, primeiro clube fora do Z-4, o Joinville terá que superar ausências por conta das inúmeras contusões, caso dos laterais-esquerdos Diego e Eusébio. Se juntam a eles Naldo e Anselmo, vetados pelo departamento médico

A Arena Joinville será o palco da partida entre Joinville x Sport, válida pelo Brasileirão 2015

FIQUE DE OLHO: Marcelinho Paraíba, meia-atacante do Joinville. Apesar da má fase que vive o Coelho, o experiente atleta é a esperança na referência ofensiva, devido aos inúmeros desfalques da equipe. Na partida da Ilha do Retiro, foi dele o único gol do time catarinense

FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia do Sport. Fundamental para o time rubro-negro e principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguir a primeira vitória de casa nesta noite

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 19º Joinville 22 25 10º Sport 36 25

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Joinville x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!