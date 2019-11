Iluminado, Rafael Silva marca duas vezes e Vasco arranca empate com Cruzeiro no Mineirão

Em partida emocionante, Cruzeiro e Vasco empataram na noite desta quarta feira (16), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após início tímido de ambas as equipes, o Vasco saiu na frente com Rafael Silva. Um minuto depois, William colocou o placar em igualdade. Ainda na primeira etapa, Alisson virou. No segundo tempo, novamente Rafael Silva marcou, dando números finais a um movimentando confronto na Capital mineira.

Com o resultado, a equipe celeste segue ameaçada pela zona do rebaixamento. Agora com 30 pontos, três a mais que o primeiro na zona maldita, o Figueirense, a Raposa ainda pode ser ultrapassada na rodada pela Chapecoense, que enfrenta o São Paulo amanhã, no Morumbi, e ser alcançado pelo Coritiba. Porém, a equipe paranaense não conseguirá ultrapassar os mineiros, por ter duas vitórias a menos. O Cruzeiro ocupa a 13ª colocação. Já no lado Cruz-Maltino, o resultado de igualdade não pôde ser considerado ruim, já que é sempre difícil bater o Cruzeiro em Minas. A equipe de São Januário segue na lanterna, agora com 20 pontos ganhos, oito a menos que o Goiás, o primeiro que se salvaria hoje.

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai à Santa Catarina, enfrentar a Chapecoense. A partida está marcada para o domingo (20), às 18h30, na Arena Condá. Brigando ponto a ponto contra a Raposa, o Verdão deverá representar dificuldades para o Cruzeiro. O Vasco volta ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Sport Recife, também no domingo, mas às 16 horas (de Brasília). Buscando a recuperação na competição, o rubro-negro pernambucano também fará jogo duro frente ao Cruz-Maltino

Em primeiro tempo equilibrado, Vasco reclama da não expulsão de Bruno Rodrigo

A partida começou estudada, com as equipes tocando a bola e evitando forçar passes. O Vasco vinha de duas vitórias seguidas – contra Ponte Preta e Atlético-PR respectivamente – o Cruzeiro, de uma derrota e um empate, frente à Flamengo e Atlético-MG, o que dava contornos interessantes ao jogo. A primeira finalização só veio a acontecer aos 7 minutos da primeira etapa, quando Marquinhos, após falha do zagueiro Luan, tentou de longe, mas Jordi caiu e desviou para a linha de fundo.

Os treze minutos seguintes seguiram da mesma maneira, com poucas chances e muito toque de bola no setor de meio campo por parte do Cruzeiro. A equipe de Mano Menezes “cozinhava” o jogo, girando a bola e tentando cansar o Vasco. O elenco vascaíno, por sua vez, tentava encontrar uma brecha para o contra golpe, que poderia significar um gol, já na primeira etapa. E ele veio. Aos 25’, após falha do setor defensivo, Rafael Silva invadiu a área de Fábio e chutou, a bola caprichosamente passou por baixo do goleiro, quase sentado, sobrando novamente para Rafael, agora com o gol completamente vazio, abrir o placar e marcar 1 a 0 para os cariocas.

A alegria vascaína durou pouco, exatamente um minuto. Esse foi o tempo que William demorou para estufar a rede de Jordi, colocando a igualdade no marcador novamente. O lance aconteceu após saída de bola ruim do arqueiro vascaíno que, mesmo tendo Nenê cercado, resolveu lançar a bola no “camisa 10”, que ao girar, perdeu para Marquinhos, que veio a tocar para William, que segundos antes ficara no chão pedindo atendimento médico. O atacante girou e bateu forte, de longe.

Minutos após o empate cruzeirense no Mineirão, o vasco puxava contra ataaque quando Bruno Rodrigo cometeu falta para parar o lance. O zagueiro já possuía o cartão amarelo, recebido alguns minutos antes mas, para o desespero dos jogadores vascaínos, o árbitro Thiago Duarte Peixoto deixou de mostrar o segundo amarelo para o atleta, cartão esse que o expulsaria do confronto.

Quase dez minutos depois, a equipe vascaína tocava bola no meio campo, tentado armar uma jogada quando, após perda da posse, a equipe celeste acelerou o jogo com Ceará, que levou no fundo e cruzou, Alisson, bem colocado, na marca do pênalti, cabeceou para ótima intervenção de Jordi. Neste momento, o gol da virada do Cruzeiro parecia amadurecer. E foi exatamente o que aconteceu aos 42 minutos, quando após um passe errado e cruzamento da direita ofensiva da Raposa, William raspou de cabeça e, brigando contra Luan, Alisson levou a melhor e chutou na saída de Jordi. Cruzeiro 2 a 1. O lance foi o último com certo período na primeira etapa.

Segunda etapa movimentada e bem jogada, equipes se arriscam mais e Vasco chega ao empate

O segundo tempo mal começou e já era visível que seria de tirar o fôlego. Logo no reinício da partida, aos 30 segundos de jogo na metade final, Herrera tabela com Nenê na entrada da área, o atacante demora a chutar e é travado por Manoel. A bola sobra para Nenê, que de dentro da área, com a perna ruim, chuta por cima do gol de Fábio. Dois minutos depois, novamente um lance com Nenê. O apoiador recebe no meio, percebe que não tem marcação e experimenta de longe, mas a bola vai para fora.

Mais ofensiva, a equipe de Jorginho mostrava a vontade de empatar a partida. Com cruzamentos na área, vindos dos dois lados, com Julio César pela esquerda, e Madson pela direita, as chances eram criadas. Em uma delas, após cruzamento na área, mais um lance polêmico envolvendo a arbitragem. Ao tentar marcar Herrera, o volante do Cruzeiro, Williams, tocou com a mão na bola, mas o arbitro, bem posicionado, deixou passar, não assinalando o que seria pênalti para o Vasco.

Nesta altura da partida, o Vasco segurava a posse de bola, buscando criar chances e marcar o gol de empate. O aumento na posse de bola vascaína se dava também ao fato da Raposa não precisar sair mais para o jogo, já que tinha a vitória parcial no momento.

Aos 20 minutos, Andrezinho, que acabara de entrar em campo, cobrou falta perigosa, na direção do gol de Fábio, que conseguiu chegar a tempo de intervir. À medida que os minutos se passavam, era mais evidente o domínio territorial do Cruz-Maltino, que, mesmo sem levar muito perigo ao gol do Cruzeiro, seguia com a bola e buscando o empate.

Assim como no primeiro tempo, quando o gol de Alisson amadurecia ao passar do tempo, agora, era o do Vasco estava próximo. Sofrendo com os rápidos contra ataques mineiros, o Gigante da Colina tinha na jogada aérea seu principal trunfo para marcar. E assim como aconteceu contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, Rafael Silva, antecipou ao zagueiro adversário e cabeceou, desta vez encobrindo o arqueiro celeste para empatar a partida.

O nervosismo tomou conta do Cruzeiro, que via ali, com o empate indo embora a chance de se afastar do Z-4. No lado carioca, o empate já não era um resultado ruim, visto que, alem da dificuldade de enfrentar o Cruzeiro em pleno Mineirão, a equipe da Colina jogava com um homem a menos a essa altura. Mas mesmo com toda a tensão azul, o último lance de perigo foi mesmo cruzeirense. Aos 49 minutos, Arrascaeta invadiu a área e chutou fraco, para segura defesa de Jordi.