Fábio reprova boatos sobre renovação contratual com Cruzeiro: "Estão me desrespeitando"

O Cruzeiro embarcou para Chapecó/SC na manhã desta sexta-feira (18), onde no domingo (20), enfrenta a Chapecoense, às 18h30, na Arena Condá, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do embarque, o capitão e goleiro da Raposa, Fábio, concedeu uma rápida entrevista coletiva no saguão do Aeroporto de Confins, onde expressou seu descontentamento sobre as notícias que saíram recentemente sobre sua renovação de contrato com o clube celeste.

"Eu acho que, no meu ponto de vista, estão falando muita coisa e ninguém sabe da verdade. Estão me desrespeitando, colocando coisas na imprensa que não existe", afirmou.

O camisa 1 celeste completou, dizendo que a negociação com o Cruzeiro, está sendo conduzida com transparência. Fábio ainda disse estar chateado com a imprensa, pelo fato de receber muitas críticas dos torcedores, que segundo o defensor, acreditam nas notícias veículadas sobre a renovação do vínculo.

"A gente está conversando de forma bem transparente, mas todo mundo está colocando várias coisas e situações que só me deixam chateado. Minha índole não é essa. Infelizmente, muita gente está acreditando nessas coisas que estão colocando na imprensa, e eu fico triste. Mas eu procuro continuar meu trabalho, e Deus vai justificar lá na frente", concluiu.

Vice-presidente de futebol do Cruzeiro usou o Twitter para falar do assunto

Após as declarações de Fábio, foi a vez do vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin, se manifestar sobre o assunto. De acordo com o dirigente, pela rede social Twitter, a Raposa fez uma proposta ao camisa 1 celeste, que logo em seguida fez uma contraproposta ao clube, que ainda estuda a viabilidade do negócio.

"Gente, sobre a renovação do Fábio, ela está em negociação. Como noticiado, ele tinha uma proposta em mãos do Cruzeiro e fez uma contraproposta. Matérias sem estarem assinadas e especulações só vêm para tumultuar o momento do clube. Peço calma a todos”, frisou.

Vicintin demonstrou respeito ao goleiro celeste, dizendo que teria respeito ao profissional, independente do desfecho da negociação. Por fim, o vice-presidente ressaltou o pedido de calma para todos, e pediu foco no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro vive uma situação incômoda atualmente.

"Renovando ou não, o Fábio vai ser tratado por mim e pelo clube com o respeito que um ídolo merece pelos serviços prestados. Vamos concentrar no campeonato e ter calma, que isto é o mais importante ao clube no momento que vivemos”, finalizou.

Cruzeiro divulga nota oficial

O Cruzeiro divulgou na tarde desta sexta-feira (18), uma nota de esclarecimento em seu site oficial, onde fala da renovação contratual de Fábio. O clube celeste classificou como "infundadas e absurdas", todas as informações referentes à valores e percentuais divulgados nas últimas horas pela imprensa, e assim como Bruno Vicintin, a Raposa pediu foco no Campeonato Brasileiro.

Confira a nota na íntegra:

O Cruzeiro Esporte Clube esclarece que são infundadas e absurdas as informações divulgadas nas últimas horas sobre valores e percentuais relativos à renovação do contrato do goleiro Fábio e que jamais o Clube tornou público qualquer número que envolva a extensão do compromisso do jogador com a instituição.

O Cruzeiro e os representantes do atleta continuam trabalhando com o único objetivo de se chegar a um acordo, mas, no momento, a maior preocupação da diretoria e do goleiro Fábio é tirar o time da incômoda posição em que se encontra no Campeonato Brasileiro, longe da nossa tradição.