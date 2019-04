Rogério Ceni lamenta ausência de Ganso no São Paulo: "Com ele as coisas facilitam"

Depois do decepcionante empate do São Paulo diante da Chapecoense no Morumbi por 0 a 0 nessa quinta-feira (17), o Tricolor acabou se beneficiando e terminou a rodada como quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Entretanto, a sensação de todo o time era de lamentar os pontos perdidos em casa e o goleiro e capitão, Rogério Ceni, não fugiu disso e também lastimou a ausência do camisa 10, Paulo Henrique Ganso, afirmando que o jogador é o único meia de armação do elenco:

"Com o Ganso em campo, as coisas acabam ficando mais fáceis. Ele tem um talento individual do passe, de carregar a bola. Sem ele, entram jogadores de características diferentes e a gente sofre um pouco.", analisou o goleiro de 42 anos.

Em seguida, Rogério Ceni comentou um pouco mais sobre o empate, dizendo que o São Paulo melhorou na segunda etapa, mas que não foi o suficiente para conseguir a vitória: "No primeiro tempo, jogamos mal, mas no segundo, melhoramos um pouco, mas não criamos chances claras de gol. Foi uma pena, porque, fizemos um grande jogo contra o Grêmio e perdemos esses pontos agora. O nosso objetivo deve condizer com o que demonstramos em campo.", explicou.

Por fim, o goleiro comentou sobre a possiblidade do atacante Alexandre Pato ir para a Seleção Brasileira e preferiu não falar sobre o atual momento político vivido pelo São Paulo: "Não só ele [Alexandre Pato], mas outros também poderiam estar lá. Mas isso não deve desmotivá-lo, deve servir para deixá-lo com mais vontade de servir a Seleção Brasileira. Política? Eu teria muito prazer em falar sobre isso, mas a atual situação está tão complicada que o silêncio é a melhor resposta. Certas coisas precisam ser tratadas internamente.", finalizou.

O São Paulo ocupa o quarto lugar do Brasileirão 2015 e vai defender a posição contra o Avaí, no próximo domingo (20), ás 16h (de Brasília), na Ressacada.