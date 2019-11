Resultado Avaí x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-1)

49'' Fim de jogo no Ressacada! O Avaí vence o São Paulo por 2 a 1 e se distancia da zona de rebaixamento. O Tricolor perde uma posição e agora ocupa a quinta colocação na tabela. Gols marcados por Marquinhos e Breno no primeiro tempo e por Anderson Lopes na segunda etapa.

46'' Teremos quatro minutos de acréscimos.

45'' Pato cobra falta de boa posição na barreira e no contra-ataque, o Avaí desperdiça grande oportunidade em lance que tinha superioridade numérica no campo ofensivo.

41'' UUUUUUUUUHHHHHHHH! Pablo passa por três marcadores e solta a bomba, mas Renan Ribeiro defende e evita um golaço no Ressacada.

40'' O jogo ficou paralisado para o atendimento de dois jogadores, mas já foi reiniciada.

37'' A partida agora fica tensa com os donos da casa tentando segurar essa importante vitória, mas errando muito e os visitantes indo pra cima para tentar pelo menos um empate, mas sem a menor criatividade no meio de campo.

31'' Última alteração no Avaí: sai o capitão Marquinhos e entra Pablo.

30'' Pato tabela com Breno, mas na hora de finalizar a jogada é bloqueado pela defesa do Avaí.

28" Última alteração no São Paulo: sai Lyanco e entra Bruno.

26'' GOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! Anderson Lopes recebe na área, gira em cima do defensor e bate forte de canhota para recolocar os catarinenses na frente.

21'' Rogério comete falta dura e também recebe cartão amarelo.

18'' Segunda mudança no Tricolor: sai João Paulo e entra Alexandre Pato.

17'' Anderson Lopes mata contra-ataque do São Paulo e recebe cartão amarelo.

15'' Segunda mudança no Avaí: sai Renan Oliveira e entra Anderson Lopes.

11'' Primeira alteração no São Paulo: sai João Schmidt e entra Thiago Mendes.

10'' Everton Silva comete falta em Rogério e também recebe cartão amarelo.

8'' Renan Ribeiro demora para cobrar tiro de meta e recebe cartão amarelo. Ele estava pendurado e está suspenso para a próxima partida do Brasileirão contra o Palmeiras.

7'' UUUUUUUUUHHHH! Eduardo Neto pega rebote da defesa são-paulina e manda no travessão. Quase o Avaí faz o segundo gol.

3'' UUUUUUUUUHHHH! Quase a virada do São Paulo! Carlinhos recebe livre e chuta de direita, a bola passa raspando a trave.

1'' O Avaí realizou uma substituição: saiu Rudinei e entrou Tinga.

0'' As equipes já retornaram para o campo e o segunto tempo começou.

48' Fim do primeiro tempo no Ressacada! Avaí e São Paulo empatam por 1 a 1 com gols de Marquinhos e Breno. O equilibrio marcou a primeira etapa com o time catarinense melhor nos primeiros 25 minutos e o Tricolor superior no restante do tempo.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! BRENO! Após boa trama do ataque são-paulino, Carlinhos cruza na área, a defesa afasta parcialmente e Breno pega o rebote e chuta de canhota para o fundo das redes. A bola passou por baixo das pernas do goleiro Vagner.

40' Wesley tenta chute de fora da área, mas manda fraco e sem direção.

39' Renan Oliveira recebe lançamento e chuta para o gol, mas Renan Ribeiro defende com segurança.

32' UUUUUUH! Boa chance do São Paulo com Carlinhos que dribla dois defensores e chuta cruzado, passando muito perto do gol. Quase o empate do Tricolor.

30' Após o gol do Avaí, o ritmo da partida caiu bastante com muitos erros de ambas as partes.

22' O Avaí joga melhor, buscando o ataque com insistência, enquanto o São Paulo tem dificuldades na armação e comete muitas faltas.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ ! MARQUINHOS ! O experiente meia faz bela cobrança de falta e não dá chances para o goleiro do São Paulo. Catarinenses na frente.

9' Mais uma chance do Avaí com Rudinei que recebe na área e chuta, mas Renan Ribeiro defende.

8' Resposta do Avaí com Marquinhos que recebe passe de Léo Gamalho, mas chuta por cima.

7' Belo contra-ataque armado pelo São Paulo com Wesley que toca para Carlinhos que chuta de canhota e o goleiro Vagner faz a defesa.

3' Primeira polêmica na partida! Romário entra na área, é desarmado por Lyanco e o árbitro marca pênalti, mas depois de conversa com o bandeira, volta atrás e assinala o escanteio.

0' A bola está rolando para o duelo entre Avaí e São Paulo.

Agora, Avaí e São Paulo entram no gramado e daqui a pouco será executado o hino nacional.

Nesse momento, as equipes realizam o aquecimento no gramado do estádio Ressacada.

O Avaí também está confirmado: Vagner; Everton Silva, Antonio Carlos, Emerson e Romário; Adriano, Rudinei, Eduardo Neto, Marquinhos e Renan Oliveira; Leo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

O São Paulo já está escalado com uma surpresa, Pato será reserva. Renan Ribeiro; Lyanco, Rodrigo Caio, Lucão e Matheus Reis; Breno, João Schmidt, Wesley e Carlinhos; Rogério e João Paulo. Técnico: Juan Carlos Osorio

Já o meia Wesley do São Paulo, comentou a nova ausência de Ganso que já foi muito sentida no empate em casa contra a Chapecoense: “Trata-se de um grande jogador, então certamente é uma ausência muito sentida. Não temos jogadores para a posição exata dele, mas temos outros jogadores que podem suprir essa lacuna com outras qualidades.”, explicou.

Everton Silva, que será titular na lateral com a ausência do titular da posição, revelou que prefere atuar no ataque, mas que fará de tudo para ajudar o Avaí a sair com um bom resultado: “Eu gosto de atuar na frente, pelos lados do campo, mas eu sempre deixei claro que estou aqui para ajudar no que o treinador precisar. Se ele quiser me colocar na linha de trás, darei o meu melhor para não decepcioná-lo.”, afirmou.

Campeonato Brasileiro: Avaí x São Paulo em tempo real

O estádio da Ressacada tem capacidade para 17.537 pessoas e deve ter um ótimo público para o duelo dessa tarde.

Quem está de volta é o zagueiro Breno que está atuando como volante sob o comando do treinador Juan Carlos Osorio.

No São Paulo, Rogério Ceni, Ganso, Luiz Eduardo, Alan Kardec, Hudson, Wilder lesionados. Centurión por questões particulares e Luis Fabiano e Michel Bastos suspensos, estão fora.

O meia Marquinhos está de volta à equipe, já que foi poupado do clássico diante o Figueirense por questões físicas.

O único desfalque do Avaí para o duelo é o lateral direito Nino Paraíba que cumprirá suspensão. Everton Silva será o seu substituto.

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante do São Paulo: Artilheiro do time na temporada 2015 com 22 gols, o atacante de 26 anos é a principal arma do Tricolor para buscar uma vitória fora de casa diante do Avaí.

FIQUE DE OLHO: Léo Gamalho, atacante do Avaí: Leo Gamalho chegou ao clube e em duas partidas, marcou quatro gols, se tornado rapidamente um xodó da torcida. Nas últimas partidas não balançou as redes, mas é uma das esperanças do Avaí em conquistar uma vitória contra o São Paulo.

Na entrevista coletiva, o treinador do Avaí, Gilson Kleina, quer o time motivado ao máximo para que o time não relaxe após as duas vitórias consecutivas que tiraram os leões da ilha da zona de rebaixamento: “Nada de relaxar, temos de dar continuidade nos nossos resultados. Só nós sabemos o sacrifício que foi para chegar a esse momento, por isso, devemos confirmar tudo isso contra o São Paulo.”, analisou o treinador.

O último duelo foi no primeiro turno da competição quando São Paulo e Avaí empataram por 1 a 1 com gols de Souza e André Lima.

Durante a história, esse duelo se repetiu por doze vezes com: duas vitórias do Avaí, oito do São Paulo e ainda dois empates.

No seu último compromisso, apenas empatou em casa contra a Chapecoense por 0 a 0. Leia mais: https://www.vavel.com/br/futebol/sao-paulo/542029-em-jogo-de-pouca-inspiracao-sao-paulo-e-chapecoense-empatam-sem-gols.html

O São Paulo está na quarta colocação com 42 pontos, um ponto a mais do que o quinto colocado.

Na última rodada, obteve uma importante vitória por 1 a 0 no clássico com o Figueirense, fora de casa. Leia mais: https://www.vavel.com/br/futebol/avai/541620-avai-vence-classico-fora-de-casa-e-manda-figueirense-para-zona-de-rebaixamento.html

O Avaí ocupa a décima sexta posição na tabela com 29 pontos, um a mais que o primeiro time que está na zona de rebaixamento.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Avaí x São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h, no estádio Ressacada.

Minuto a minuto de Avaí x São Paulo, pelo Brasileirão 2015