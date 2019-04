Resultado Internacional x Figueirense no Brasileirão 2015 (1-1)

Partida válida pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Público presente: 20.607 (16.631 pagantes).

INCIDENCIAS : Partida válida pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Público presente: 20.607 (16.631 pagantes).

Encerramos por aqui a transmissão de Internacional x Figueirense pelo Campeonato Brasileiro, caro leitor da VAVEL Brasil! Obrigado pela companhia e até a próxima!

No meio da semana, porém, gaúchos e catarinenses têm compromisso pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira (23), às 19h30, o Figueira recebe o Santos no Scarpelli. No mesmo dia e horário, o Inter duela com o Palmeiras no Beira-Rio.

Já o Figueirense terá pela frente o líder da competição. O jogo contra o Corinthians será também no domingo, às 16, no Orlando Scarpelli.

Na próxima rodada do Brasileiro, no domingo (27), o Internacional vai até a Vila Belmiro, onde enfrenta os Santos, às 11h. O Peixe tem 40 pontos e é concorrente dos gaúchos na disputa por uma vaga na Libertadores.

Com a vitória, o Inter chegou aos 41 pontos e perdeu boa chance de encostar de vez no G-4. Com a vitória, o Palmeiras, quarto colocado, chegou aos 44 pontos, e ainda pode ser ultrapassado por Flamengo e São Paulo.

No outro jogo do horário, o Palmeiras triunfou sobre o Grêmio por 3 a 2. Vitor Hugo, Barrios e Rafael Marques marcaram para o Alviverde, enquanto Luan marcou duas vezes para os gaúchos.

De penâlti, Alex inaugurou o marcador para os anfitriões. No segundo tempo, Thiago Santana, que havia ingressado após o intervalo da partida, tratou de deixar tudo igual.

49' Apita o juiz, fim de jogo no Beira-Rio. Internacional e Figueirense empatam em 1 a 1 na capital gaúcha.

47' Valdívia faz a finta, tenta acionar Taiberson, mas joga muito forte, e a bola fica nas mãos de Muralha.

46' Thiago Heleno faz falta dura em Valdívia, mata o contra-ataque e recebe o amarelo.

45' Juiz dá mais 4 minutos de acréscimos.

44' QUE CHANCE DO FIGUEIRENSE!

Clayton joga na área, Marcão divide com Alisson e por pouco não marca o segundo dos catarinenses. Mais uma boa ação do goleiro Colorado.

43' Na cobrança, Anderson frusta a todos e joga a bola direto pra fora.

42' William tenta o drible sobre Marquinhos Pedroso, a bola desvia no lateral do Figueira e vai pra fora. É escanteio para o Inter.

40' Público presente no Beira-Rio: 20.607. Público pagante: 16.631.

40' Primeiro amarelo do Inter no jogo. Wellington fez falta dura em Yago no meio-campo e foi advertido com o cartão.

Que feio, Yago!

Meia do Figueirense invade a área e tenta cavar o pênalti. O juiz não foi na dele e apresentou o amarelo.

38' Última substituição no Inter: entra Taiberson, sai Lisandro López.

37' Torcida Colorada canta alto nas arquibancadas do Beira-Rio.

36' QUE JOGADA

Valdívia faz fila, invade a área e chuta cruzado. A bola desvia e sai em escanteio para o inter.

35' Última substituição no Figueirense: entra Dener, sai João Vitor.

34' QUASE A VIRADA

Após cobrança de falta, a bola chega para Thiago Santana que, livre, quase na pequena área, pega mal demais na bola e joga para fora. Quase vira o jogo o Figueirense!

33' Hudson Coutinho conversava com Celsinho no banco de reservas. Após o gol de empate, o técnico conversa agora com o volante Dener.

32' QUAAAAAASE!

Valdívia cruza na área, Rafael Moura se estica todo e por muito pouco não alcança a bola. Responde rápido o Inter!

31' Leandro Silva vai ao fundo do campo, cruza pra trás e Thiago Santana surge com liberdade, na marca do pênalti para encher o pé e marcar. Empata o jogo o Figueira!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! THIAGO SANTANA É O NOME DELE!

30' Após boa jogada de Anderson, a bola chega em Rafael Moura. Dentro da área, o He-Man bate fraco, a bola desvia na zaga e vai limpa nas mão de Muralha.

28' QUE DEFESA DE ALISSON!

Após cobrança de falta, a bola sobrou para Thiago Santana, que encheu o pé na entrada da área e mandou uma bomba. No reflexo, Alisson se esticou todo e jogou para escanteio. Que defesa do goleiro da Seleção!

25' Substituição nos donos da casa: sai Alex e entra Anderson.

24' Na cobrança o camisa 12 joga para fora, sem perigos para Muralha.

23' Alex tenta limpar o lance para o chute mas é parado com falta por Fabinho. Cartão amarelo para o meio-campista catarinense

22' Anderson deve entrar em campo pelos gaúchos em breve.

18' Substituição no Inter: sai Vitinho para a entrada de Valdívia.

17' Valdívia é chamado por Argel e deve entrar em breve no Inter.

16' Thiago Santana dispara pela direita e na hora de tomar uma decisão, jogou MUITO longe do gol. Atacante pede desculpas para os companheiros

14' Yago tenta jogada pela esquerda e cruza fechado nas mãos de Alisson.

13' Após a cobrança, Rafael Bastos sai para a entrada de Yago.

12' Rafael Bastos teve a proeza de acertar o único jogador que formava a barreira vermelha. É lateral para os visitantes.

11' É falta pro Figueira. Marcão tenta jogada pela esquerda mas é parado com falta por Paulão, próximo da área Colorada. Boa chance pro Alvinegro.

10' João Vitor joga na área e a bola despretensiosamente toma o caminho do gol. Atento, Alisson segura firme.

10' Marcão passa por Paulão, mas Rafael Moura acaba com a brincadeira, dá carrinho, e joga para a lateral;

8' Rafael Bastos recebe cartão amarelo por reclamação.

7' Clayton arrisca do meio da rua, a bola desvia e vai pela linha de fundo. Escanteio para os visitantes.

7' Ernando desarma mais um ataque do Figueirense pela esquerda.

6' Ninguém quer a bola.

Dourado desarma o Figueira no meio-campo, mas o time catarinense recupera a posse em seguida,

5' Mas o que é isso, Alex?!

Meio-campista recebeu de Rafael Moura de fora da área, hesitou e chutou muito (!) mal, longe da meta.

4' Thiago Santana avança pela direita e é desemardo limpo por Ernando. Mais uma atuação segura do zagueiro improvisado na lateral.

1' Rafael Moura arrisca de fora da área e manda nas mãos de Muralha, que faz tranquila defesa.

1' Internacional volta com a mesma formação que encerrou a etapa inicial.

1' Em teoria o Figueira volta mais ofensivo para o segundo tempo, com a entrada de um atacante na vaga de um volante. Promessa de um jogo aberto pela frente.

0' A única mudança ficou por conta dos visitantes: Thiago Santana ingressa no lugar de Paulo Roberto.

0' Recomeça o jogo no Beira-Rio!

Equipes já voltaram a campo. Tudo pronto para recomeçar o jogo.

No outro jogo do horário, o Palmeiras vai vencendo o Grêmio por 2 a 1. Vitor Hugo e Barrios marcaram para os paulistas, e Luan descontou para o Tricolor.

Com o resultado, o Inter vai colando no G-4 e chegando na 5º posição. O Figueirense, por sua vez, vai perdendo a chance de sair da zona do rebaixamento e permanecendo na 18º colocação.

Fala, Paulão!

"Nossa equipe teve a posse de bola, e a tranquiliade. Propusemos o jogo, mas eles estão esperando atrás. Conseguimos sair atrás no placar. Temos que continuar assim para ampliar o placar".

47' Fim de primeiro tempo no Beira-Rio! O Inter vai vencendo o Figueira pelo placar mínimo com gol de pênalti de Alex.

45' Figueirense aparece mais no campo de ataque, mas não consegue penetrar na área porto alegrense.

44' Iremos até os 47 minutos na etapa inicial.

41' Fabinho tenta dar um chapéu em Réver no fundo do campo. O zagueiro apenas protege e ganha o tiro de meta.

39' Pelo lance, os jogadores reclamaram de uma paradinha dada por Alex ou por uma suposta invasão de área por parte de um jogador Colorado.

38' Jogadores do Figueirense reclamaram muito após a cobrança da penalidade. Um membro da comissão técnica catarinense é expulso pelo árbitro.

36' Com calma, Alex bate firme no canto direito de Muralha, que até acerta o canto mas não consegue alcançar. Abre o placar o Inter!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! É DE ALEX!

35' Alex se encarrega para a cobrança.

34' Após tabela entre Vitinho e Alex, o camisa 12 do Inter sofre a carga de Marquinhos Pedroso e o árbitro marcou o pênalti. A dúvida fica se o lance foi dentro ou fora da área

34' É PENÂLTI PARA O INTER!

33' Se empolgou!

Rafael Bastos aplica um chapéu no meio-campo, mas erra o passe e dá o contra-ataque para o Inter. Vitinho foi parado com falta.

31' Bruno Alves retorna ao gramado e recebe o amarelo pelo lance anterior. Jogador estava pendurado e será desfalque para o duelo com o Corinthians na próxima rodada.

30' Vitinho acha espaço na intermediária, puxa para a esquerda e manda para longe da meta.

29' Abriu a caixa de ferramentas

Bruno Alves adianta demais a bola e dá chegada forte em Dourado, no centro do gramado. Ambos sentem, e o atendimento médico já está em campo.

26' Defesa do Figueira afasta a falta cobrada por Vitinho.

26' Lisandro sofre falta pela esquerda. Vem bola na área catarinense.

25' Lisandro López tenta acionar Rafael Moura mas a bola para na defesa. Se ela passa, o He-Man teria grandes condições para marcar.

22' William arrisca de longe e manda... para longe.

22' Que beleza!

Aberto pela esquerda, Rafael Moura deixa a bola escapar por baixo do pé e dá a lateral de graça para os visitantes. Que fase!

21' Após boa troca de passes, Vitinho cruza e Rafael Moura cabeceia para fora, perto do gol. Primeira finalização do Inter.

18' Até o momento os donos da casa não assustaram o goleiro Muralha. Alisson também foi pouco exigido.

17' Setor que normalmente conta com as investidas de William, a faixa direita de ataque, povoada, tem sido pouco explorada.

15' Vitinho joga na área, Rafael Moura desvia para o meio, mas ninguém aparece para concluir, facilitando a vida da zaga rival.

14' Vitinho tenta jogada na intermediária mas é parado com falta por João Vitor. É boa falta para o Inter.

13' Rafael Bastos puxa o contra-ataque mas peca na hora do passe e dá de presente para a defesa vermelha.

11' Rafael Bastos cobra fechado pela esquerda e a bola vai direto pela linha de fundo, mas o árbitro já havia marcado falta de ataque.

10' Marquinhos Pedroso tenta o lance em cima de William, mas o Colorado desarma e consegue jogar a bola para a lateral.

8' Investida do Figueira e o argentino aparece próximo da área Colorada para fazer o desarme.

7' Nestes primeiros minutos de jogo, Lisandro López aparece com frequência longe da área para buscar o jogo e auxiliar na marcação.

6' Clayton aciona, Marcão aparece nas costas da zaga e chuta de bico nas mãos de Alisson. Tranquila defesa para o arqueiro.

5' William tenta cruzar para Vitinho. Atento, Bruno Alves afasta mais uma vez o perigo.

4' Wellington interrompe a troca de passes e recupera a bola na intermediária. Ao tentar avançar, o meio-campista foi interceptado por Bruno Alves.

3' William tenta a transição para o ataque, mas adianta demais a bola, perde para Clayton e fez falta no atacante.

2' Catarinenses conseguem uma boa presença no campo adversário até o momento.

0' Rafael Bastos cruza rasteiro na direção de Clayton, mas Alisson se antecipa e consegue afastar. Primeira chegada do jogo é do Figueira.

0' Rola a bola no Beira-Rio! Começa o jogo entre Internacional x Figueirense!

Internacional dará a saída de bola.

Atletas já postados nos seus respectivos em campo. Em breve teremos a bola rolando em Porto Alegre!

Jogadores fazem os últimos preparativos antes de a bolar rolar em definitivo no Beira-Rio.

Agora é a vez do Hino Nacional Brasileiro ser executado.

Hino Sul-Rio-Grandense sendo executado no momento. Torcedores colorados cantam o hino tremulam bandeiras do estado.

Equipes vão entrando no gramado do Beira-Rio.

Simultaneamente à partida de logo mais, Palmeiras e Grêmio medem forças no Pacaembu pela 27º rodada do Brasileiro. Caso os paulistas percam e o Inter vença o seu compromisso, a equipe de Argel Fucks dormirá no G-4.

No mesmo dia e horário, o Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio. Para chegar às quartas de final do torneio, o Colorado eliminou o Ituano.

Em situações distintas no Brasileiro, Internacional e Figueirense ainda têm vida na Copa do Brasil. Após eliminarem o Atlético Mineiro, os catarinenses duelam na quarta-feira (23), no Orlando Scarpelli contra o Santos, às 19h30.

A lista do Figueira é mais extensa. Entre os titulares, Muralha, Bruno Alves, Paulo Roberto e Clayton estão pendurados. Os reservas Cereceda e Saimon têm situação idêntica. Fecham a lista Carlos Alberto e França, que não viajaram para a capital gaúcha.

Entre os titulares, apenas Alisson e Paulão estão pendurados. Taiberson e Léo, que estarão no banco, se encontram na mesma situação. O lesionado Geferson, que só volta a atuar no ano que vem, completa a lista.

No Figueirense, as opções de Coutinho para o decorrer da partida são: Felipe, Saimon, Cereceda, Sueliton, Dener, Elias, Yago, Celsinho e Thiago Santana.

O banco de reservas dos anfitriões é formado por: Muriel, Léo, Juan, Anderson, Taiberson, Valdívia, Artur, Alex Santana e Silva.

Pelo lado catarinense, Rafael Bastos ganhou a disputa com Yago e vai a campo entre os titulares.

Dourado, que era dúvida para a partida, começa jogando. Já Valdívia inicia no banco e dá lugar a Rafael Moura.

O comandante do Figueira também não revelou a equipe que levará a campo. Precavido, Coutinho lembrou o conhecimento por parte de Argel sobre o time Alvinegro: “A minha dúvida passa por algumas posições. A gente fechou o treino porque o Argel conhece. Ele não vai ficar chateado comigo por não falar da escalação, vamos tentar montar alguma coisa diferente” brincou.

Para o confronto, Hudson Coutinho não contará com os lesionados Dudu, Carlos Alberto e Marquinhos e o recém-contratado Marcelinho. O volante França, que entrou no decorrer do jogo da última rodada, sequer foi relacionado para o cotejo em Porto Alegre. Já Leandro Silva, desfalque no clássico contra o Avaí, volta de suspensão.

Argel, inclusive, reencontrará seu antigo clube. O ex-zagueiro estava no clube catarinense desde julho de 2014, quando assumiu após a saída de Guto Ferreira, e deixou a equipe após a demissão de Aguirre no Inter. Sobre o duelo, Argel destacou alguns pontos fortes do adversário: "O respeito é igual. Vale os mesmos três pontos. Conheço o time que está lá, eu treinei eles. é um time forte, com uma qualidade muito grande. É um time rápido, alto, que tem uma boa bola parada. O próximo jogo é o mais importante. Não existe jogo ganho”.

Em relação à presença de Dourado e Valdívia hoje à noite, Argel manteve mistério. Segundo o comandante, os atletas vêm de uma grande sequência de jogos, e a presença deles no duelo no Beira-Rio é "assunto interno": "A gente deu uma poupada neles. É um assunto interno da gente, a gente vai saber no sábado. Eles vêm de sequencia de jogos muito grande, jogando direto 90 minutos".

Caso o meio-campista não atue, o garoto Silva deve ser o substituto. No ataque, Rafael Moura pode aparecer no lugar do camisa 29.

Nilton, suspenso, e D’Alessandro, Zé Mário, Nico Freitas e Sasha, machucados, são desfalques confirmados. Geferson fez uma cirurgia no ombro e só volta em 2016. Dourado, desgastado, e Valdívia, que torceu o tornozelo na última quarta-feira, são dúvidas. Ambos foram relacionados para a partida.

Os primeiros 5 mil colorados que forem ao Beira-Rio pilchados (com indumentária tradicional da cultura gaúcha) no duelo de logo mais não pagarão ingresso. A atração é uma alusão à "Revolução" Farroupilha, iniciada em 20 de setembro de 1835 com a tomada de Porto Alegre. Leia mais aqui.

Pelo lado Alvinegro, o interino Hudson Coutinho - que esteve a frente da equipe no revés por 2 a 1 para o Fluminense, após a saída de Argel - ressaltou a necessidade de manter um pensamento positivo e mostrou-se confiante para a partida.

"A gente sempre tem que pensar positivo. Sempre pensando em fazer o melhor, os atletas nesse tempo de recuperação curto têm condição de reverter quadro. Série A é difícil, mas eu acredito que com mesmo pouco tempo de trabalho possamos fazer coisas boas".

Internacional x Figueirense

Após a vitória sobre o Corinthians na última rodada, o técnico Argel Fucks manteve os pés no chão diante da aproximação da equipe do G-4: "Precisamos melhorar e vamos, o melhor ainda está por vir para nós. Sempre tenho uma conversa com o grupo no dia após o jogo, se ganhamos, perdemos ou empatamos, é ali que corrigimos os erros".

30 anos antes, porém, quem goleou foi o Inter. Comandados por Rubens Minelli, os gaúchos aplicaram 6 a 0 no Figueira pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1976, no Beira-Rio. Dadá Maravilha (três vezes), Jair e Valdomiro (duas vezes) marcaram para os anfitriões, que se sagraram campeões brasileiros naquela temporada.

Em 2006, os adversários de logo mais duelaram no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Figueira, comandado por Adilson Batista, não tomou conhecimento do adversário e aplicou 4 a 2 em Porto Alegre. Cícero, Schwenck (duas vezes) e Thiago Silvy marcaram para os catarinenses, enquanto Fernandão e Ceará descontaram para os donos da casa. O Furacão encerrou o Nacional com uma das melhores campanhas da sua história no certame, na 7º colocação. Meses depois da derrota, o Inter de Abel Braga conquistou a primeira Libertadores da sua história.

O último encontro entre as equipes foi pela 8º rodada do Brasileiro. No Orlando Scarpelli, o Figueirense empatou com um Internacional formado praticamente por uma equipe reserva. Argel Fucks, hoje no comando dos porto alegrenses, dirigia o Furacão, enquanto Diego Aguirre ainda era o técnico Colorado.

No histórico do confronto, o Internacional leva vantagem jogando pelo Nacional. Em 25 partidas, foram 12 vitórias dos gaúchos contra oito dos catarinenses. Ocorreram ainda cinco empates. Jogando no Beira-Rio, a vantagem também é vermelha. Em 13 disputas foram oito triunfos dos anfitriões contra quatro do Alvinegro. Ocorreu ainda um empate.

A derrota no clássico de Florianópolis, inclusive, custou o emprego de René Simões. O treinador ficou 7 jogos a frente da equipe, totalizando duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

O Figueirense, por sua sua vez, vive um mau momento na competição. A equipe não vence há cinco rodadas e, após o revés para o Avaí na última rodada, voltou a aparecer na zona de rebaixamento. O Furacão aparece na 18º posição, com 27 pontos somados. Foram sete vitórias, seis empates e 13 derrotas até o momento.

Na última rodada, o Colorado bateu o Corinthians de virada por 2 a 1, com direito a meia lua de Paulão no lance do segundo gol, e colou de vez no grupo dos quatro primeiros colocados. Leia mais sobre o jogo aqui.

Dono do palco do confronto de logo mais, o Internacional é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 40 pontos somados. Até aqui foram 11 vitórias, sete empates e oito derrotas.

O Beira-Rio será o palco da partida entre Internacional x Figueirense, válida pelo Brasileirão 2015. Após passar por reformas para sediar jogos da Copa do Mundo 2014, o estádio foi reaberto em abril de 2014, quando o Colorado recebeu o Caxias pelo Campeonato Gaúcho e goleou por 4 a 0. O lateral esquerdo Fabrício fez o primeiro gol no novo estádio.

FIQUE DE OLHO: William. O garoto começou a temporada atrás de Cláudio Winck e Léo, contratado como solução para a lateral direita. Com as constantes lesões de Winck e a irregularidade de Léo, William ganhou oportunidade com Diego Aguirre no Gaúcho e não deixou a vaga escapar desde então. Destaca-se pela qualidade no cruzamento e pela presença ofensiva.

FIQUE DE OLHO: Clayton. O jovem de 19 anos é o artilheiro do Figueira no Brasileiro ao lado de Thiago Santana, com três tentos anotados. Nos jogos Pan-Americanos 2015, disputados em Toronto, Clayton foi destaque marcando gol nos quatros jogos da Seleção Brasileira - que parou nas semifinais - no certame.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 8º Internacional 40 11 18º Figueirense 27 7

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Internacional x Figueirense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!