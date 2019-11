Resultado Palmeiras x Grêmio no Brasileirão 2015 (3-2)

Obrigado a você que nos acompanhou nesta transmissão. Continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor do Brasileirão, de outros campeonatos e de outros esportes. Um ótimo domingo e até a próxima!

Palmeiras vence a partida contra o Grêmio com gols de Vitor Hugo, Lucas Barrios e Rafael Marques. Os do Tricolor foram de Luan. Na jornada, Verdão soma os três pontos e chega aos 44 na tabela de classificação, assumindo provisoriamente o quarto posto. O Grêmio permanece em terceiro com 48, não podendo ser ultrapassado na rodada.

49' FIM DE JOGO! VITÓRIA DO PALMEIRAS! Palmeiras 3-2 Grêmio!

48' Gabriel Jesus faz a jogada e o Erazo corta pelo Grêmio.

47' Luan erra o passe e a defesa do Palmeiras despacha.

45' Gabriel Jesus dá um carrinho para cortar jogada e fica sentindo no solo. Bressan reclama da demora.

45' Teremos 4 minutos de acréscimos no Pacaembu. Palmeiras em vantagem.

44' Cartão amarelo para Moisés por falta forte sobre Rafael Marques.

43' Cobrança perigosa que passou por todo mundo e saiu em tiro de meta ao Grêmio.

42' Falta de Marcelo Oliveira, que recebe o cartão amarelo. Fora do próximo jogo por ser o terceiro dele.

41' Minutos finais da partida. Thiago Santos, por reclamação, também recebeu cartão amarelo pelo Palmeiras.

40' GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO!!! LUAN CONVERTE! 3 A 2!

39' Amaral cometeu a falta na jogada. Luan vai para a cobrança.

39' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Toque de mão na área palmeirense.

38' Troca no Palmeiras:

Sai: Robinho. Entra: Allione.

36' Palmeiras tenta um contra-ataque e Moisés chega para acabar com a chance.

35' Éverton perde grande chance em finalização que Fernando Prass espalma!

35' Troca no Grêmio:

Sai: Lucas Ramon. Entra: Bobô.

33' Troca no Palmeiras:

Sai: Arouca. Entra: Amaral.

32' Cruzamento na área gremista e Marcelo Oliveira empurra para escanteio.

30' Arouca recebe o cartão amarelo. É o terceiro dele e desfalcará o Palmeiras na próxima rodada.

30' Mamute pega o rebote da zaga palmeirense e chuta muito alto. Só tiro de meta para Fernando Prass cobrar.

29' Lucas Barrios tenta o quarto e Lucas Ramon chega na hora H para cortar para escanteio.

28' Partida se encaminha para o resultado favorável ao Porco. Administração da vitória é tranquila até aqui.

25' Falta cobrada por Douglas e a bola viaja diretamente pela linha de fundo, sem perigo algum ao goleiro Prass.

24' Falta de Thiago Santos sobre Marcelo Oliveira.

Lucas Ramon recebe o cartão amarelo. É o terceiro dele, que será desfalque na próxima jornada do Grêmio.

23' Falta de Lucas Ramon sobre Gabriel Jesus.

21' Escanteio para o Grêmio. Douglas na bola.

19' Rafael Marques fica caído após cobrança de escanteio. Se deu mal na disputa aérea com Lucas Ramon.

18' Finalização de Barrios com força e Tiago espalma para evitar.

17' Lucas Ramon tenta a jogada pelo lado e comete falta pelo Grêmio.

16' Confusão: Yuri Mamute comete a falta e depois se estranha com Egídio. Árbitro contém os ânimos.

O gol: Bressan falha, Robinho amacia a bola e Rafael Marques marca o terceiro no Pacaembu.

14' GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAAAAAS! RAFAEL MARQUES!

Trocas no Grêmio:

Saem Fernandinho e Pedra Rocha. Entram Mamute e Éverton.

10' Tentativa de Fernandinho em tabela com Walace e a bola fica com Fernando Prass.

8' Cruzamento de Robinho e Erazo afasta pelo Grêmio. Ainda tem lateral o Palmeiras.

6' Cruzamento rasteiro de Lucas e o goleiro Tiago fica com a posse pelo Grêmio.

5' Fernandinho tenta o drible no fundo de campo e sai com bola e tudo. Tiro de meta ao Palmeiras.

4' Se atrapalha Thiago Santos e cede lateral ao Grêmio.

2' Vitor Hugo, que havia saído lesionado, retorna ao campo.

2' Grêmio troca passes e Lucas Ramon é desarmado.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Troca no Palmeiras:

Sai: Zé Roberto. Entra: Egídio.

Palmeiras conseguiu levar vantagem na etapa inicial. Vitor Hugo abriu o placar. Luan até empatou pelo Grêmio, mas Lucas Barrios, em grande fase, fez o 2 a 1. A velocidade palmeirense ainda preocupou mais vezes o goleiro Tiago, com Gabriel Jesus e Barrios criando oportunidades. Na armação, o Tricolor precisa ser mais rápido para girar a posse no ataque para tentar pontuar no Pacaembu.

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO: Palmeiras 2-1 Grêmio

45' Douglas sofre falta, mas na hora de cobrar manda forte demais. Só tiro de meta após o levantamento errado.

43' Palmeiras ganha lateral na defesa após a tentativa de Fernandinho voltar contra ele próprio.

42' Marcelo Oliveira sofre falta para o Grêmio no campo de defesa.

41' QUASE! Cruzamento rasteiro da direita e Barrios, no carrinho, não consegue desviar na pequena área. Escapa o Grêmio.

40' Luan arrisca o chute pelo meio e coloca pela linha de fundo, à esquerda de Fernando Prass.

37' UUUUUUUH! Walace erra passe, Gabriel Jesus é lançado na esquerda, tenta cruzar ou chutar direto e a bola beija o travessão do goleiro Tiago. Susto nos gremistas!

37' Gabriel Jesus gira sobre o marcador, arrisca, mas o chute sai fraco pela linha de fundo. Tiro de meta.

36' Falta cobrada por Douglas da esquerda e Prass tira de soco. No rebote, novamente Prass para ficar com a posse.

34' Pedro Rocha abre bola para Fernandinho na esquerda. Ele ganha apenas lateral próximo à bandeira de escanteio.

O gol: Paraguaio aproveita falha defensiva do Grêmio e põe o Palmeiras de novo em vantagem.

32' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAAAAAAS! BARRIOS!

31' RESPOSTA DO GRÊMIO! Fernandinho toca para Luan, que chuta pra fora.

30' UUUUUUUUH! Dois palmeirenses na área em cruzamento da esquerda e Rafael Marques cabeceia nas mãos de Tiago!

28' Barrios invade a área pela esquerda, bate cruzado e a zaga do Grêmio rebate para escanteio.

27' Robinho cobra falta na área, Moisés cabeceia pra cima, Rafael Marques ainda tenta, mas a bola fica fácil para Tiago defender.

25' Grêmio retomando mais o controle e trocando passes. Volta a ter tranquilidade com o empate.

24' ANULADO! Douglas cobra a falta, Luan novamente é quem põe na rede, mas estava adiantado. Impedimento bem flagrado pela arbitragem.

23' FALTA! Fernandinho levava vantagem e foi derrubado pela esquerda. Vem bola na área palmeirense.

O gol: Grêmio responde e Douglas serve passe para Luan colocar o Tricolor na partida. Bateu rasteiro, tirando do goleiro Fernando Prass: 1 a 1.

20' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOOOO! LUAN EMPATA!

19' Cruzamento e Vitor Hugo cabeceia mais uma, dessa vez pela linha de fundo. Só tiro de meta.

18' FALTA! Rafael Marques é derrubado pela direita. Vem bola na área gremista.

17' Sem opções, goleiro Tiago lança com o pé e a bola vai até Fernando Prass, na outra extremidade do campo.

15' Contra-ataque palmeirense e a bola é longa demais para Gabriel Jesus. Tiago sai da área e dá um carrinho para afastar.

13' QUASE O EMPATE! Douglas arremata pelo meio de pé esquerdo e Fernando Prass só vê a bola ir pela linha de fundo. Chute venenoso do meia gremista.

11' Grêmio não consegue sair jogando com o Palmeiras marcando muito forte e retomando a bola. Na última, Barrios quase ampliou.

11' PERDEU BARRIOS! Ótima bola enfiada e o paraguaio chutou com a bola passando rente à trave! Tiago ainda tocou nela e é escanteio.

9' Bola cruzada da direita para Gabriel Jesus, que não domina. Tiro de meta para Tiago.

O gol: falta cobrada na área gremista, goleiro Tiago sai mal e Vitor Hugo aproveita para mandar aos barbantes! Palmeiras em vantagem logo no início.

6' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAAAAAAS! VITOR HUGO!

4' Grêmio com dificuldades pra sair jogando. Sem pressa, mas sem aproximação.

2' Jackson cruza e Bressan coloca em escanteio. Corner para o Verdão.

1' Grêmio troca passes e Luan recebe a falta no campo de defesa.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Palmeiras x Grêmio!

Wilson Pereira Sampaio vai dar o apito inicial.

Verdão em campo e vamos ao hino nacional brasileiro no Pacaembu!

Palmeiras registra atraso na entrada ao gramado. Torcedor aguarda.

Grêmio em campo com o uniforme tradicional tricolor.

Jogadores palmeirenses homenagearão uma imagem de 1942 na entrada em campo. Tentarão reproduzir uma foto que marcou a época em que o clube deixou de ser Palestra para se tornar Palmeiras.

Palmeiras com o desfalque do atacante Dudu, ex-Grêmio, que cumpre suspensão.

No mesmo horário, Internacional e Figueirense duelam no Beira-Rio. O Colorado também sonha com o G-4, enquanto o Figueira quer sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Palmeiras possui a segunda melhor média de público da competição. Está atrás somente do Flamengo, que vem reagindo no segundo turno e elevando sua média no Brasileiro.

Foram mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente para o jogão de logo mais.

Até hoje, foram 12 jogos entre Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. O Tricolor jamais derrotou o Verdão neste estádio. São nove vitórias e três empates da turma do Palestra.

Palmeiras confirmado: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos e Arouca; Rafael Marques, Robinho e Gabriel Jesus; Barrios.

Grêmio confirmado: Tiago; Lucas Ramon, Erazo, Bressan e Marcelo Oliveira; Moisés, Walace, Douglas, Pedro Rocha, Luan e Fernandinho.

Sem contar com Giuliano, Grêmio terá Pedro Rocha de volta ao time titular na partida desta noite.

Grêmio está na terceira posição e visa assumir a vice-liderança, pertencente ao Atlético-MG. O Tricolor tem 48 pontos e o Galo possui 49. Na última rodada, os gaúchos venceram o Atlético-PR fora de casa por 2 a 1.

Palmeiras mira o G-4 na partida de hoje. Está com 41 pontos e vem de vitória sobre o Fluminense. Foi uma goleada em um segundo tempo avassalador no Maracanã. O time alviverde perdia por 1 a 0 e virou para 4 a 1. O paraguaio Lucas Barrios marcou três vezes.

Já no Brasileirão deste ano, o enfrentamento entre os dois clubes no primeiro turno foi na Arena do Grêmio. Maicon marcou o gol da partida em um chutaço para vencer Fernando Prass. Hoje, o capitão gremista não atua no Pacaembu.

Em 2014, o Palmeiras conseguiu os três pontos em São Paulo em uma partida vital para sobreviver no campeonato. Vitória por 2 a 1 sobre os gaúchos em jogo disputado no Pacaembu. Confira:

Em 2008, Palmeiras e Grêmio passaram boa parte do Brasileirão lutando pelo título, que acabou com o São Paulo. Em duelo decisivo entre as equipes, o Tricolor venceu no Palestra Itália por 1 a 0, gol solitário anotado por Tcheco. Confira a partida válida pelo segundo turno do Campeonato Brasilieiro 2008:

O Grêmio, por sua vez, vem cheio de desfalques. O goleiro Marcelo Grohe, lateral Galhardo, o zagueiro Geromel e os volantes Edinho e Maicon estão fora da disputa.

A esperança palmeirense vem da boa formação ofensiva com o paraguaio Lucas Barrios e o ascendente Gabriel Jesus. Darão muito trabalho à defesa gremista.

Confira o pré-jogo disponibilizado pela VAVEL Brasil. Tudo que você precisa saber de ► Palmeiras x Grêmio

Ex-palmeirense no Grêmio: Marcelo Oliveira, que atuava como volante no Palmeiras, tomou conta da lateral esquerda gremista. É inclusive o capitão na ausência do volante Maicon.

Ex-gremista no Palmeiras: O quarentão Zé Roberto atuou pelo Grêmio nas temporadas de 2012 a 2014. É jogador muito respeitado no sul, mas dessa vez está do lado do Verdão.

Grêmio e Rod Stewart? Na rodada anterior, o Atlético-PR não teve seu estádio disponível para enfrentar o Grêmio, em função da apresentação do britânico Rod Stewart. Eis que o Tricolor gaúcho tem outro compromisso fora de casa e novamente o mandante vem desfalcado do estádio. Palmeiras, pelo show de Stewart, perde o Allianz Parque e manda o duelo no Pacaembu. O Mosqueteiro venceu o Furacão. Basta saber como será o duelo diante do Periquito.

O estádio Pacaembu será o palco da partida entre Palmeiras x Grêmio, válida pela 27ª rodada do Brasileirão 2015. O estádio municipal da cidade de São Paulo tem capacidade atual para 40.199 pessoas. O Allianz Parque, novo estádio palmeirense, não está à disposição do clube pela realização de shows.

FIQUE DE OLHO: Gabriel Jesus. O jovem atacante de 18 anos é um dos destaques do elenco alviverde, muito pelo futebol desempenhado nas oportunidades recebidas e nas atuações fenomenais com a camisa da seleção brasileira de base. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Luan. O atacante é referência na equipe do técnico Roger Machado. Na última rodada, deu passe e balançou as redes diante do Atlético-PR. Olho nele!

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015:

CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Grêmio 48 26 6º Palmeiras 41 26

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Palmeiras x Grêmio, válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!