Resultado Vasco x Sport no Brasileirão Série A 2015 (2-1)

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (20).

17:55 ​Com o resultado desta tarde, o Vasco deixa a lanterna da competição e passa para a 19ª colocação, com 23 pontos. Já o Sport fica na 11ª posição, com 37 pontos.

47’ Fim de jogo! O Vasco vence o Sport por 2 a 1 no Maracanã.

47’ Danilo! Herrera entra com liberdade na área e chuta cruzado para grande defesa do goleiro rubro-negro.

45’ Três minutos de acréscimos.

44’ Sport busca pressionar nesses minutos finais, enquanto Vasco tenta encaixar contra-ataque para matar o jogo.

38’ Última alteração no Vasco: Sai: Nenê. Entra: Lucas.

37’ Sport tenta reação, mas acaba errando muito.

32’ Última alteração no Sport: Sai: Neto Moura. Entra: Régis.

29’ Perdeu! Nenê avança pela direita e manda para Herrera, que chuta e acerta a trave. A bola sobra para Nenê, livre na pequena área, isolar e desperdiçar uma grande oportunidade.

29’ Amarelo! Danilo faz falta dura em Nenê e recebe cartão.

25’ Modificações no Vasco: Saem: Rafael Silva e Serginho. Entram: Herrera e Jomar.

25’ André recebe na entrada da área e tenta chutar colocado, mas manda para longe da meta.

21’ Ferrugem recebe passe de Neto Moura, avança e cruza para área. Hernane aparece por trás da zaga e cabeceia para fora. Quase o empate leonino.

17’ Danilo recebe pela esquerda, avança e acaba cruzando rasteiro para um tranquilo corte da defesa carioca.

13’ Alterações no Sport: Saem: Maikon Leite e Renê. Entram: Hernane Brocador e Danilo.

13’ Amarelo! Renê recebe cartão por conta de uma falta no lado direito da entrada da grande área.

12’ Ferrugem levanta a bola na área e André cabeceia no canto, mas Martin Silva faz a defesa.

10’ Renê recebe bom passe de Élber, encontra espaço e chuta forte para fora.

9’ Rafael Silva recebe com liberdade na entrada da área, mas adianta demais e o goleiro rubro-negro faz a defesa.

8’ Renê tenta lançar Marlone, mas chuta muito forte e o goleiro vascaíno fica com a bola.

6’ Martin Silva! André cobra um falta na entrada da área com qualidade e obriga o goleiro vascaíno a fazer grande defesa.

4’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Andrezinho cobra escanteio e Rafael Vaz sobe com tranquilidade para cabecear no canto e deixar o time carioca na frente.

3’ Andrezinho avança pela direita e cruza buscando Leandrão, mas a bola é afastada para a linha de fundo.

1’ Amarelo! Serginho entra da maneira ríspida em André e recebe cartão amarelo.

0’ Élber aciona Maikon Leite, que chuta de primeira e obriga o goleiro Martin Silva a fazer boa defesa.

0’ Começa o segundo tempo!

17:04 Vasco também voltou e não sofreu alterações.

17:03 Sport de volta para o segundo. Técnico Daniel Paulista mantém o mesmo time da etapa inicial.

16:52 Élber, meia-atacante do Sport: "Fiquei sabendo ontem que vou ser pai pela primeira vez e dedico esse gol ao meu filho, minha esposa e toda minha família. Entramos desligados em campo, mas depois conseguimos evoluir. Temos que voltar ligados para o segundo tempo".

16:50 Nenê, meia-atacante do Vasco: “Começamos jogando bem, mas depois passamos a tocar muito a bola e acabamos relaxando um pouco em campo. Perdemos uma bola no meio de campo que acabou dando o contra-ataque e eles souberam aproveitar".

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

42’ Élber acerta bom passe para Maikon Leite, que poderia entra na área com liberdade, mas foi desarmado na hora certa.

39’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Marlone acerta grande lançamento, Élber domina no peito com liberdade e bate para o fundo do gol.

36’ Vasco continua dominado a partida. Leoninos não consegue atacar com qualidade e mostram deficiência na marcação.

31’ Nenê recebe com liberdade na intermediária e arrisca, mas a bola vai para fora.

29’ Para fora! Marlone cobra escanteio, André sobe mais alto que a defesa vascaína e cabeceia para fora.

28’ Marlone levanta a bola na área e Matheus Ferraz cabeceia para boa defesa de Martin Silva.

27’ Amarelo! Rafael Vaz recebe cartão amarelo pela falta em cima de André.

26’ André avança pela direita e acaba sendo derrubado por Rafael Vaz. Falta para o Leão.

23’ Júlio César faz cruzamento pela esquerda e Renê afasta de maneira estranha, mas Danilo Fernandes defende.

20’ Durval lança para Maikon Leite e a bola acaba pegando na mão do jogador. Falta para o time carioca.

18’ Nenê aproveita rebote na entrada da área e chute de primeira, assustando o goleiro rubro-negro.

17’ Andrezinho entra na área com facilidade, mas na hora de cruzar Durval chega e a bola vai para escanteio.

14’ Uuuhhh! Marlone faz boa jogada pela esquerda, puxa para o meio e chuta forte para boa defesa do goleiro Martin Silva.

10’ Vasco domina completamente o Sport neste início de jogo. Equipe carioca vai perdendo algumas oportunidades e, assim, não consegue aumentar a vantagem.

7’ Madson avança com velocidade e acaba sendo derrubado por Marlone. Falta para o Vasco, que pode ser perigosa.

6’ Vasco encontra facilidade para envolver a defesa rubro-negra, que não se encontra na partida.

1’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Jogada pela direita, a bola é cruzada e o zagueiro Durval afasta com displicência. Nenê pega a sobra na marca do pênalti e manda para o fundo do gol.

1’ Rafael Silva faz jogada pela esquerda e cruza buscando Leandrão, mas Danilo Fernandes defende com tranquilidade.

0’ Vasco começa o embate trabalhando a bola no campo de defesa o Leão vai apertando a saída de bola.

0’ Começa! A bola está rolando para o confronto entre Vasco e Sport, no Maracanã.

15:57 Quase tudo pronto! A bola vai rolar dentro de instantes no Maracanã.

15:55 Hino nacional sendo executado neste momento.

15:54 No gramado! Vasco e Sport estão entrando no campo de jogo neste momento. Vascaínos vão atuar com o tradicional padrão, enquanto o Leão jogará com o terceiro uniforme na cor azul.

15:45 Maracanã recebe um bom público nesta tarde de domingo (20). Estádio não está lotado, mas o número de torcedores é satisfatório.

15:40 Atenção! O presidente do Sport, João Humberto Martorelli, vai para a entrevista coletiva no final do jogo. Provavelmente o nome do novo treinador será confirmado.

15:38 O Vasco conta com dois importantes desfalques. O zagueiro Rodrigo e o atacante Jorge Henrique.

15:34 Os goleiros do Vasco (Martin Silva e Jordi) também fazem o trabalho de aquecimento no gramado do Maracanã.

15:32 Danilo Fernandes e Magrão, goleiros do Sport, estão no gramado fazendo o trabalho de aquecimento.

15:30 O Sport tem um grande desfalque para este confronto. O meia-atacante Diego Souza, principal nome do time, não poderá atuar por conta de uma suspensão, oriunda de um terceiro cartão amarelo.

15:26 Atenção torcedor do Sport! A diretoria rubro-negra deve confirmar o nome do novo treinador nas próximas horas. Paulo Roberto Falcão aparece como grande favorito para assumir o Leão da Ilha do Retiro.

15:24 O técnico interino Daniel Paulista com os seguintes atletas para acionar no decorrer do confronto: Magrão; Ewerton Páscoa, Danilo, Wendel, Régis, Matheus Galdezanni, Mike, Hernane Brocador e Samuel.

15:20 O técnico Jorginho terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Jordi; Jean Patrick, Jomar, Lucas, Christianno, Herrera, Thalles, Romarinho, Jeferson, João Carlos e Renato Kayser.

15:15 Já o Sport vai atuar da seguinte maneira: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Neto Moura, Maikon Leite, Marlone e Élber; André.

15:10 O Vasco vai entrar em campo com: Martin Silva; Madson, Rafael Vaz, Luan e Júlio César; Serginho, Bruno Gallo, Andrezinho e Nenê; Rafael Silva e Leandrão.

15:05 Vasco e Sport estão escalados para o confronto de logo mais.

15:00 Sport e Vasco já estão no estádio do Maracanã e as escalações devem ser divulgadas em instantes.

O estádio do Maracanã será o palco da partida entre Vasco x Sport, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Vasco x Sport: Nenê, meia-atacante do Vasco, é o principal jogador do time cruzmaltino. Sua vasta experiência pode ser muito importante neste momento em que os vascaínos precisam vencer para continuar sonhando com a saída da zona do rebaixamento.

FIQUE DE OLHO Vasco x Sport: André, atacante do Sport, chega nesta partida com a missão de assumir o papel de protagonista do time rubro-negro, que não conta com Diego Souza, suspenso. O centroavante, que já atuou no adversário desta noite, deve ser de suma importância para os pernambucanos lutarem pela primeira vitória fora de casa.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 20º Vasco 20 26 10º Sport 37 26

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Vasco x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!