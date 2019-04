Macaé e CRB empatam sem gols e seguem na parte de baixo da tabela

Partida realizada na noite deste sábado (19), no Estádio Cláudio Moacyr, o Moacyrzão, no litoral do Rio de Janeiro. Confronto válido pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série B 2015.

Os dois times estão perto da zona de rebaixamento, mas a pontuação deixa a situação de ambos um pouco mais tranquila. Ainda assim, a vitória era fundamental para obter mais alívio. Entretanto, o jogo entre Macaé e CRB terminou empatado sem gols. O jogo foi válido pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série B e realizado no Estádio Cláudio Moacyr, o Moacyrzão, no fim da noite deste sábado (19).

Com o resultado, as equipes continuam na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileiro. O clube alvianil permanece com jejum de vitórias e segue no 15º lugar, com 31 pontos. Por sua vez, os alvirrubros estão na 12ª colocação, com 34 pontos.

A próxima rodada será desmembrada durante a semana que vem. O Macaé encara o líder Botafogo nesta terça-feira (22), às 19 horas, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O CRB mede forças contra o lanterna Mogi Mirim. O confronto será realizado às 16h30 do sábado (26), no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

Macaé domina primeiro tempo, mas não balança as redes

O primeiro tempo foi dominado e controlado pelo Macaé. A equipe fluminense tomou conta das principais ações da partida, teve maior posse de bola e mais finalizações. Porém, não soube aproveitá-las. Aos quatro minutos, Juninho fez boa jogada pelo lado direito de ataque e cruzou para Anselmo. O atacante consegue cabecear a bola, mas o goleiro Júlio César faz tranquila defesa. Durante os primeiros minutos, os clubes se estudaram e a partida ficou concentrada no meio de campo.

O primeiro lance perigoso do CRB veio aos 13 minutos. Após cobrança de falta pela direita, Diego Jussani cabeceou forte e o goleiro Rafael salvou o Macaé com uma excelente e bela defesa. Aos 18, em contra-ataque, Jonathan Bocão avançou pelo lado esquerdo do setor ofensivo, mas foi desarmado por Marquinho na hora de finalizar. A partir desse instante, os donos da casa tomaram conta do jogo. Primeiramente aos 24 minutos, quando Diego cobrou escanteio da esquerda e Ramon subiu mais alto que todos para desviar de cabeça e mandar a bola por cima do gol regatiano.

Aos 30 minutos, Diego cobrou lateral na área, Marquinho consegue desviar, mas a pelota bate no próprio companheiro de ataque. Cinco minutos depois, depois de boa jogada criada no lado direito, Aloísio entrou na área, finalizou e o zagueiro Audálio desviou de forma providencial para evitar o primeiro gol do confronto. Aos 42, Juninho é acionado no ataque, abre espaço e chuta para a tranquila defesa do arqueiro Júlio César.

CRB equilibra jogo e empate sem gols permanece

Se o primeiro tempo foi dominado pelo Macaé, a segunda etapa foi dominada pelo Galo. A equipe alagoana teve mais posse de bola e objetividade na criação de jogadas. Semelhante à etapa inicial, contudo, o gol não aconteceu. Aos quatro minutos, o time mandante assustou. Juninho cobrou falta próximo da entrada da área e a bola passa muito perto da trave do Regatas.

Em seguida, um domínio alvirrubro. Aos 11 minutos, Somália fez bom cruzamento pelo lado direito e a defesa do Macaé afastou parcialmente. Na sobra, Wellington Saci enche o pé e o goleiro Rafael faz nova defesa espetacular. Dois minutos depois, novo susto do Galo. Jonathan Bocão arriscou de fora da área, a bola foi no canto esquerdo e bateu na trave defendida pelo arqueiro Rafael. Aos 20, Wellington Saci deixa Dos Santos para trás e bate cruzado com muita força. A pelota quicou e quase entrou.

O jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas o CRB não deixou de levar perigo à meta adversária. Aos 30 minutos, Marcelo Cañete passou por vários marcadores do Macaé e chutou forte de fora da área; Rafael espalmou. No rebote, Daniel Cruz, sozinho, manda a oportunidade de abrir o placar e garantir os três pontos regatianos para fora. Aos 38, Diego Jussani avançou pelo lado esquerdo e bateu cruzado. Rafael espalmou para a linha de fundo.

Os últimos minutos reservaram emoção. Apenas aos 45 minutos da etapa complementar o Macaé voltou a atacar. Aloísio recebeu a bola dentro da área e encheu o pé ao mandar a bola para o gol. Júlio César fez boa defesa, salvou o Galo e garantiu o empate sem gols no litoral norte do Rio de Janeiro.