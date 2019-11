Resultado Corinthians x Santos pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-0)

Um grande abraço e até lá!

Corinthians com 57 pontos vai à Santa Catarina enfrentar o Figueirense, domingo que vem. Já o Peixe tem confronto contra o mesmo Figueirense, mas pela Copa do Brasil, quarta-feira.

O Timão aumenta a vantagem em 8 pontos, esperando o jogo do Galo, contra o Flamengo. Além disso, quebra o jejum de não vencer clássicos, desde o Paulista.

Love: "Na hora que fui chutar, tomei a pancada e foi pênalti. Consegui ajudar dessa forma. Continuar trabalhando, agora, para seguir nesse ritmo. Se o Galo tropeçar hoje, teremos nosso objetivo bem encaminhado."

Jádson: "Eles reclamam não sei do que no pênalti. A vitória foi merecida, foi justa. Fomos mais agressivos, mais intensos. Foi justo."

Zeca: "Não fiz o pênalti. O Love dominou, tirei a bola e ele não foi atingido. O juiz não deu, quem deu foi o bandeira. Mas é ele quem dita o jogo, ele quem deve falar."

98' Teeeermina o jogo, em Itaquera. O Timão vence bem o clássico contra o Santos por 2 a 0!

97' Última volta no ponteiro. A torcida canta mais forte do que nunca.

96' Fiel na base do "Olé"! Festa na Arena.

95' Santos vai pra pressão final. Timão se defende e já tem a vitória bem encaminhada.

94' Na batida, Cássio pega firme.

93' A zaga afasta e manda pra escanteio.

92' Santos tem boa falta lateral pra mandar na área.

92' Mais 8 minutos!

91' TIMÃO MEXE: Danilo e Cristian entram nos lugares de Elias e Vágner Love.

90' MUDA O SANTOS: Duas vezes. Saem Marquinhos Gabriel e Ricardo Oliveira e entram Leandro e Paulo Ricardo.

89' PRA MATAR O JOGO, UM GOLAÇO! Lucca arranca, finta dois, abre pra Elias, que cruza no segundo pau, o zagueiro escorregou e Jádson teve calma de tirar o zagueiro, o goleiro e matar o jogo!

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAÇO, JÁDSON, DO TIMÃO!

87' QUE CATEGORIA. Bola na esquerda, goleiro na direita. Festa enorme em Itaquera.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÁDSON! PRO TIMÃO!

85' AGORA É BRIGA ENTRE TITE E DAVID BRAZ. jogo pega fogo!

84' O juiz não faz nada pra ajudar. Sem energia.

83' E a reclamação não para! O jogo segue parado.

82' EXPULSO DAVID BRAZ. No meio da reclamação, o bandeira falou quem fez a falta mas não se sabe se foi pela faltoa ou por reclamação.

81' Muita reclamação com o bandeira Rogério Zanardo.

80' CLARÍSSIMO! Zeca dá uma rasteira na hora de finalização de Love. Explode Fiel.

79' PEEEEEEEEEEEEEENALTI PRO TIMÃO!

78' MUDA O CORINTHIANS: Malcom sai e entra Lucca.

77' Tite vai promover a estreia de Lucca, vindo nesta semana ao Timão.

76' Jogo parado pra hidratação.

75' Lucas Lima busca Ricardo Oliveira, mas o passe é longo demais.

74' Jogo segue muito bom, apesar de ter diminuido as chances de gols.

73' AMARELO, LUCAS LIMA. Por reclamação.

72' Público divulgado de 41.713 pessoas.

71' AMARELO, NETO BEROLA. Simulação de pênalti e infantil.

70' MUDA O PEIXE: Neto Berola entra e sai Gabriel.

69' PRA FOOOOOOOOOOORA! Fágner recebe livre, manda alto demais e perde outra chance incrível!

68' Malcom perdeu! Lançamento lindo pro jovem que não domina e perde grande chance.

67' Jogo fica mais nervoso e com mais erros de passes.

66' Marquinhos Gabriel tenta jogada na esquerda, cai e o jogo segue.

65' Jogo é parado para hidratação.

64' ELIAS, AMARELO. Deu cartão por matar o contra ataque.

63' Corinthians aperta, reclamam de uma entrada forte em Malcom fora do lance e Fágner quase marcou num cruzamento.

62' NAAA TRAAAAAAVE! Jádson mandou pra trás, Renato Augusto mandou de primeira e a bola explode na trave!

61' Jádson na batida. É muito perigosa.

60' Love é atropelado e Timão tem ótima chance de mandar na área.

59' Fiel se agita. Santos melhora no jogo.

58' Gabriel finaliza de bicicleta, Cássio pega, mas estava impedido.

57' Yago tentou de bicicleta e Vanderlei pegou.

56' GUSTAVO HENRIQUE! Falha da zaga santista quase deixa Fágner livre. Escanteio.

55' VANDERLEI! Jádson dá por elevação, Elias surgiu de frente, mas o goleiro deu um tapa na bola.

54' Ritmo santista é mais lento pra acalmar e tirar a força do Corinthians.

53' Corinthians errando muitos passes e o Santos melhora.

52' Gil manda na área e a zaga protege em tiro de meta.

51' É a vez do Timão atacar e acender a Fiel.

50' Victor Ferraz arrisca de fora e manda longe.

49' Santos começa mais ativo no ataque e Timão se recua.

48' Fechada demais, só tiro de meta.

47' Agora foi Fágner que tromba em Lucas Lima e o Peixe tem chance de mandar na área.

46' Lucas Lima finta e Jádson chega forte. Posse santista.

45' Apito o árbitro e vamos ao segundo tempo.

Sem mudanças, a bola vai rolar debaixo de um sol quente demais.

Equipes retornam ao gramado. Vai recomeçar a partida.

Peixe tem um jogador a menos no banco. O zagueiro Werley foi expulso por reclamação.

Um bom jogo em Itaquera. O sol não tirou o ritmo do Timão, que dominou, mas parou em Vanderlei. No único ataque bem formando, Marquinhos Gabriel obrigou Cássio à boa defesa.

Jádson: "Conseguimos impor nosso ritmo, mesmo com calor, tivemos as melhores chances mas precisa ter paciencia na hora de finalizar. Vamos acertar isso no intervalo."

Renato: "Temos de saber usar o contra ataque, trabalhar a bola no meio campo e errar menos passes. Só assim pra escapar da pressão do Corinthians."

49' Fim de primeirio tempo na Arena. Tudo zerado.

48' CÁÁÁÁÁSSIO! Ataque fulminante pela esquerda, a bola sobrou na direita, Victor Ferraz cruzou, Cássio tirou e Marquinhos Gabriel mandou uma pedrada pro gol. O goleiro salvou!

47' SAAAAALVA, DAVID BRAZ! Elias escapa pela direita, busca Love e David Braz salva o gol e quase marca contra! Escanteio.

46' Mais quatro minutos.

45' EXPULSO, WERLEY. Xingou o árbitro e o zagueiro reserva está fora.

44' AMARELO, VICTOR FERRAZ. Briga tola com Ralf.

43' Thiago Maia escapa pela esquerda, mas chuta o chão e manda fora.

42' Timão tenta com Jádson, mas o meia sobe demais o pé.

41' Na batida, a zaga afastou e o jogo segue.

40' VICTOR FERRAAAZ! Cruzamento fechado, o lateral salvou o gol de Love. Posse do Timão.

39' VAAAAAAAAAAANDERLEEEEI! Ataque muito bom do Timão, Jádson manda de fora e o goleiro faz outra grande defesa!

38' GIL, PRA FOOOORA! Bate rebate na área, zagueiro arrisca, passa por todos e muito perto!

37' JÁDSON, PRA FOOOOORA! Recebe na entrada da área, mata no peito, manda pro gol e o desvio na zaga salva o Peixe.

36' Renato Augusto recebe na ponta esquerda, cruza fraco e Vanderlei.

35' Cruzamento da direita, Yago cabeceia, mas Vanderlei pega.

34' Gabriel recebe, mas estava impedido.

33' Chegada pela esquerda santista, Fágner afasta de qualquer maneira.

32' Vamos ao reínicio da partida.

31' Jogo parado para hidratação.

30' Ricardo Oliveira teve um chute, mas estava impedido. Bem marcado.

29' Felipe surgiu de ponta direita e quase consegue uma boa jogada.

28' Marquinhos Gabriel tenta lançamento pra esquerda, mas o passe sai forte demais.

27' Gil cabeceia e manda por cima do gol.

26' Corinthians aperta e tem escanteio.

25' É pressão corinthiana. A Fiel vem junto.

24' JÁDSON IA FAZENDO UMA PINTURA! No melhor jeito Messi, o camisa 10 driblou todo mundo na defesa e Vanderlei salvou o que seria um golaço!

23' Victor Ferraz cruza mal demais e manda na torcida.

22' Elias chega forte na sequência e é a vez de pedirem amarelo ao corinthiano.

21' Ficam o pedido de expulsão para o atacante. O jogo recomeça.

20' AMARELO, RICARDO OLIVEIRA. Cotovelada injusta em Ralf, que fica sangrando.

19' Ataque rápido do Timão, Malcom finta, toca pra Renato que madna por cima do gol.

18' Jogo é reiniciado, em Itaquera.

17' Jogadores aproveitam o tempo para se hidratarem. Corinthians é melhor.

16' O jogo é parado para atendimento ao goleiro santista.

15' VAAAAAAAAAAAAANDEEEEERLEI! Love rouba a bola de David Braz, avança, dribla, chuta e o goleiro saaaaaalva mais uma!

14' Peixe pula o meio campo, neste começo de partida. A defesa corinthiana vai se virando.

13' Jogadores do Santos escorregando demais. Gramado molhado é difrerencial.

12' Corinthians controla mais o jogo e domina o meio campo.

11' Malcom arranca da esquerda, mas é bem desermado. A Fiel vai empurrando o time.

10' Renato arrisca da entrada da área e explode na marcação. Levanta a torcida.

9' Falta ofensiva. Posso do Corinthians.

8' Marquinhos Gabriel recebe na esquerda, tenta chutar, pega na zaga e sai. Escanteio.

7' Peixe aguarda o Corinthians em seu campo e busca passes longos.

6' Santos cadencia o jogo e freia o ímpeto rival.

5' Timão tenta ataque com Malcom, mas a zaga afasta.

4' Começo do Timão é intenso. A Fiel vai junto.

3' VAAAAANDERLEEEEI! Ataque rápido do Timão, Love finta, chuta fraco de esquerda e o goleiro dá um tapa salvador!

2' QUAAASE, LOVE! Jogadaça pela esquerda, Malcom rolou pra trás e Thiago Maia salva!

1' Gabriel tenta um chapéu, cai, mas o jogo segue normalmente.

0' Autoriza o árbitro. Começa o clássico em Itaquera.

Tudo pronto. A bola vai rolar no clássico matinal.

O sol brilha forte e pode ser prejudicial para a qualidade do jogo. A bola já vai rolar.

Flávio Guerra, com Rogério Zanardo e Alex Ribeiro, são os homens do apito.

A Arena é apoio total. Lotada, mas com presença santista em bom número.

Santos com o uniforme 2: camisa listrada em preto e branco, calção preto e meias pretas.

Corinthians todo de branco: camisa, calção e meias claras.

Equieps definidas, postadas em suas metades de campo. A bola vai rolar dentro de instantes.

Torcida faz festa, mas agora tem o Hino Nacional do Brasil.

Equipes prontas e perfiladas no gramado. Festa em Itaquera.

No primeiro turno, o Santos bateu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira, num jogo marcado pelos pênaltis pedidos pelo Timão.

Gramado sendo irrigado, público enorme, expectativa alta. As emoções prometem.

Equipes finalizam o aquecimento. Em instantes a bola vai rolar na Arena alvinegra.

Santos definido: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique, Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima, Marquinhos Gabriel; Gabriel, Ricardo Oliveira. Téc: Dorival Jr.

Equipes se aquecem. Um show de rock agita a torcida. Em instantes a bola rola.

Corinthians escalado: Cássio; Fagner, Felipe, Gil, Yago; Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcom; Love. Téc: Tite.

O sol brilha forte, diferente da semana passada onde as equipes jogaram sob uma temperatura mais baixa.

Público chegando na Arena Corinthians. Desde quarta-feira, todos os ingressos estão esgotados. Expectativa de 40 mil pessoas.

O time da capital perdeu uma invencibilidade de 17 jogos sem derrotas. A última tinha sido exatamente contra o Santos, na Vila Belmiro, no primeiro turno. Na quarta-feira, o Internacional venceu o Corinthians e quebrou a sequência.

O Corinthians vem cheio de desfalques, novamente. Sem Uendel, Arana e Edílson, o treinador Tite optou pelo improviso de Yago na lateral esquerda.

Será o segundo fim de semana seguido com os dois times jogando às 11 da mnhã. Domingo passado,o Timão atropelou o Joinville na Arena. Já o Santos,foi atropelado pela Ponte Preta, em Campinas.

O Peixe deu uma força ao rival na quarta-feira. Como o Timão perderu, o Santos deu grande ajuda ao golear o Atlético MG e manter a vantagem em 5 pontos.

O Santos foi o responsável pela eliminação na Copa do Brasil. Com duas vitórias e atuações magistrais de Lucas Lima, o time praiano mandou o da capital pra fora do torneio.

O Timão vive um jejum enorme em clássicos. Desde a vitória contra o São Paulo, na primeira fase do Paulista, o alvinegro não ganha. Contra o Peixe, são quatro jogos, com três derrotas e um empate.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Santos, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Um dos melhores do campeonato, o meia foi recompensado com a chamada pra Seleção. O motor do time, é a esperança pro Timão decidir o clássico..

FIQUE DE OLHO: Lucas Lima, meia. Um dos melhores do campenato, o meia foi decisivo nos últimos confrontos entre Timão x Peixa, além do jogador ter sido convocado novamente para a Seleção.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 54 26 8º Santos 40 26

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

