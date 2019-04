Com retorno de lesionados, Marcelo Oliveira pede foco total do Grêmio na Copa do Brasil

O Grêmio não conseguiu os três pontos no fim de semana e saiu derrotado para o Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Pacaembu, o time do técnico Roger, muito desfalcado, apresentou falhas defensivas que comprometeram a atuação. Mudando a chave do Brasileirão para a Copa do Brasil, o lateral Marcelo Oliveira comentou sobre os erros da partida, mas pede foco total no adversário das 22h desta quarta-feira, o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final:



"A gente sabe que não fez um grande jogo. O Palmeiras foi feliz nas oportunidades que teve para ganhar a partida. Ficamos tristes por não ter conseguido somar pontos", lamentou o capitão, que assume a braçadeira nas ausências do volante Maicon, sobre o jogo de sábado.

"O Brasileirão é uma competição muito equilibrada e nem sempre vamos vencer. Temos que pensar agora na Copa do Brasil, no jogo de decisão que temos pela frente, e entrar 100% focado na partida contra o Fluminense", prosseguiu na fala o lateral-esquerdo da confiança de Roger Machado.

O Tricolor deve possuir reforços em relação à equipe que adentrou ao gramado do Pacaembu no sábado. O goleiro titular Marcelo Grohe ainda se recupera de torcicolo e pode desfalcar a equipe mais uma vez, com o goleiro Tiago disponível. Porém, na lateral direita, Rafael Galhardo, que passou por um desconforto na coxa e não participou da última rodada, podendo voltar à disposição diante do Flu, no Maracanã.



No setor de meio campo, Maicon, atleta essencial na qualidade do passe e da saída do Grêmio, treinou normalmente nesta segunda-feira (21). O mesmo ocorreu com Giuliano, meia que apresentou desgaste físico em função da maratona de jogos e foi poupado do enfrentamento com o Palmeiras.



Com isso, o principal desfalque no estádio Mário Filho deve ser o zagueiro Pedro Geromel. Este tem previsão de volta somente para outubro. Ele sentiu lesão muscular na coxa esquerda no jogo contra o Corinthians. Desde sua saída, os erros da defesa tem sido preocupação constante dos gremistas.