Raio-X: Quem é quem nas quartas de final da Copa do Brasil 2015?

É chegada a hora de separar os homens dos meninos. As quartas de finais são conhecidas por ser a principal peneira dos torneios, classificando apenas os quatro que tem reais condições de título às semifinais. Na Copa do Brasil 2015 não será diferente. São três paulistas, dois cariocas, dois gaúchos e um catarinense lutando pelo segundo título de maior peso a nível nacional.

Nesta guia, a VAVEL Brasil traz para você o raio-x dos oito quadrifinalistas da Copa do Brasil, além de analisar os confronto com participações especiais de editores e colaborados do portal. Confira!

Como as equipes chegam nas quartas de final?

SÃO PAULO: O São Paulo faz temporada de altos e baixos em 2015. Juan Carlos Osorio precisa ser mágico para dar liga ao remendado elenco tricolor, desfeito após várias vendas e lesões. No entanto, o clube ainda segue firme na luta pela Libertadores, ocupando a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é um dos poucos torneio que o clube ainda não conquistou, fato que o torna ainda mais atrativo.

VASCO DA GAMA: O Vasco das oitavas de final não é o mesmo das quartas. Se antes o cruz-maltino era o saco de pancadas do Brasileirão e presa fácil no torneio mata-mata, agora, está preparado para ser uma pedra no sapato dos clubes de maior investimento. Em larga reação, já deixou a lanterna e corre contra o tempo para fugir da zona de rebaixamento. Contra o Flamengo, pesou a raça nos clássicos. Contra o São Paulo, mais uma vez, a equipe terá de se superar caso queira seguir na competição.

INTERNACIONAL: O Internacional é outra incógnita desta quarta de final. A chegada de Argel Fucks fez o clube renascer na temporada e a luta por vaga na Libertadores se tornar realidade. Ocupando a sétima colocação, com apenas três pontos de diferença para o G-4, divide suas atuações para os dois torneios que disputa. Porém, o Colorado terá três grandes desfalques para o mata-mata: D'alessandro, Eduardo Sasha e Lisandro López que, lesionados, estarão fora de combate.

PALMEIRAS: Enfim, Marcelo Oliveira deu sua cara ao Palmeiras. Vindo de três vitórias seguidas, sendo duas por goleada, o alviverde está no G-4 do Brasileirão, mas admite que dividirá suas atenções para os dois torneios de nível nacional. Em franca ascenção, subindo de produção no melhor momento do ano, o clube tem grandes chances de encerrar temporada com duas excelentes campanhas. Na Copa do Brasil, medirá forças contra o Internacional, sua pedra no sapato até então.

FLUMINENSE: Se o Palmeiras está em ascenção, o Fluminense vai descendo ladeira abaixo. O Tricolor que virou o primeiro turno na zona para Libertadores e cogitado para lutar pelo título, agora amarga sua derrocada e está a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Tal momento do clube coincide com a chegada de Ronaldinho Gaúcho que, desde então, viu seus companheiros vencerem apenas dois dos últimos 13 jogos que disputaram. O camisa 10 agora é reserva, mas enfrentará o Grêmio, clube que o relevou e onde é considerado persona non grata pela torcida.

GRÊMIO: O Grêmio é o exponte dessas quartas de final e um dos grandes favoritos ao título nesta temporada da Copa do Brasil. Claro, as brilhantes atuações no Campeonato Brasileiro que o colocam na terceira colocação, comendo pelas beiradas contra Corinthians e Atlético-MG, de nada podem ser usadas para um torneio mata-mata. Mas a qualidade que Roger Machado implatou junto ao seu elenco é de encher os olhos, e a torcida gremista está animada para mais uma boa campanha.

SANTOS: O Santos é outra equipe que vem encantando e crescendo no momento certo da temporada. O alvinegro transformou a Vila Belmiro em um verdadeiro caldeirão, tornou-se o melhor mandante do futebol brasileiro em 2015 e está jogando um futebol vistoso no Brasileiro, tanto que ocupa a oitava colocação com apenas quatro pontos de diferença para o G-4. Tendo o artilheiro Ricardo Oliveira em seu plantel, municiado por Lucas Lima e Gabriel, o Santos pode supreender na Copa do Brasil.

FIGUEIRENSE: Já o Figueirense é o clube em pior fase dentre os oito classificados às quartas de final. René Simões caiu, o clube que eliminou o Atlético-MG nas oitavas se desentrosou e o alvinegro entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A reação que deveria ser imediata não vem acontecendo e o clube vai despencando na tabela. Talvez a Copa do Brasil possa ser um recomeço e o mata-mata renove o ânimo dos catarinenses.

São Paulo x Vasco

Por que o São Paulo pode se classificar? "O São Paulo pode passar na Copa do Brasil porque, apesar de irregular, tem mais time e mais investimento que o Vasco. O rival até apresentou uma significativa melhora nas últimas semanas, o que torna o confronto bem mais difícil para o Tricolor do que quando o sorteio foi realizado, mas Juan Carlos Osorio está visivelmente priorizando o torneio, o que ajuda a colocar o time paulista na condição de favorito", por Caíque Toledo, blogueiro do São Paulo no ESPN FC.

Por que o Vasco pode se classificar? "O Vasco terá de - mais uma vez - se superar se quiser ter chances de passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O São Paulo é uma equipe melhor qualificado e com mais nomes, assim como o Flamengo também era. A principal mudança fica por conta do grupo, onde podemos observar um time mais unido e focado em seus objetivos. Diferente do que estava no inicio do campeonato, hoje, o Vasco está firme na luta contra o rebaixamento e busca beliscar algo mais na Copa do Brasil", por João Vitor Viana, setorista do Vasco na VAVEL.

Internacional x Palmeiras

Por que o Internacional pode se classificar? "Nos dois confrontos diante do Palmeiras nessa temporada, o Internacional foi melhor, empatou um fora e venceu outro em casa. Esse é um dos motivos do time ir mais confiante para os jogos, mesmo com a dificuldade de decidir a partida de volta no Allianz Parque. Outro ponto positivo é que com o treinador Argel Fucks o Inter teve uma melhora significativa e ainda não perdeu no Beira-Rio. O adversário terá um incomodo a mais com Valdívia, artilheiro colorado na temporada e que costuma ser decisivo em confrontos importantes", por Isabela Charão, setorista do Internacional na VAVEL.

Por que o Palmeiras pode se classificar? "Após comemorar o centenário com uma temporada desesperadora e contar com a inesperada eliminação precoce nas oitavas de final Copa do Brasil de 2014 diante do Atlético-MG, o Palmeiras tem chances reais de classificação. A reestruturação do elenco foi o ponto chave para o time engrenar e render bons resultados. Peças importantes como Lucas Barrios, Gabriel Jesus e Dudu são o trunfo do Verdão na caminhada em busca do terceiro título na competição", por Natália Furlan, setorista do Palmeiras na VAVEL.

Fluminense x Grêmio

Por que o Fluminense pode se classificar? "Porque conta com o retorno de Fred, o segundo maior artilheiro da Copa do Brasil, além do clube priorizar o torneio para se recuperar e não terminar o ano de mãos vazias. É o foco do elenco. Exemplo parecido com o Vasco que após eliminar o Flamengo, tem conseguido reagir no Brasileirão. Apesar da má fase, o Flu costuma surpreender em momentos adversos, vide 2009", por Rodrigo da Costa, setorista do Fluminense na VAVEL.

Por que o Grêmio pode se classificar? "O Grêmio chega mais uma vez à fase quartas de final de uma competição em que é "viciado", termo usado por alguns cronistas. Na Copa do Brasil, os números jogam a favor do Tricolor gaúcho, que passou em 84% das vezes em que esteve nas quartas. O equilibrado time de Roger Machado parece não ter forças para alcançar o Corinthians no Brasileirão, mas fará de tudo para sair campeão na competição de mata-mata. Tem conquistado bons resultados fora e contará com a força da torcida na Arena", por Henrique Konig, setorista do Grêmio na VAVEL.

Figueirense x Santos

Por que o Figueirense pode se classificar? "Com a saída de René Simões, que tinha métodos diferentes, o time com Hudson Coutinho, agora efetivado, tem que retomar a postura competitiva e aguerrida que eram as principais características quando comandado por Argel Fucks. Se voltar a competir como antes e ter a força que já teve nesse ano em casa, pode surpreender o Santos", por Bruno da Silva, setorista do Figueirense na VAVEL.

Por que o Santos pode se classificar? "Depois de eliminar o (até então candidato a título na época) Sport e posteriormente o Corinthians, com vitórias soberanas, o Santos de Dorival Júnior chega com obrigação de avançar as semi finais contra o modesto time do Figueirense. O Peixe vem em plena recuperação na temporada e mesmo com atuações discrepantes dentro e fora de seu alçapão, o time de Lucas Lima tem tudo para avançar com tranquilidade", por Nelson Coltro, setorista do Santos convidado pela VAVEL.