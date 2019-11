Resultado Internacional x Palmeiras na Copa do Brasil 2015 (1-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão do empate entre Internacional e Palmeiras por 1 a 1 pela partida de ida das quartas de finais da Copa do Brasil! Em breve teremos mais informações sobre a partida aqui na VAVEL Brasil, fiquem ligados! Boa Noite!

"Não é o resultado que a gente queria, mas estamos vivos. O Palmeiras é uma equipe muito qualificada e ainda não perdemos para eles esse ano. Perdemos muitas chances que não poderiamos ter perdido", disse Alisson, goleiro do Internacional.

O Palmeiras consegue um empate com o Internacional em Porto Alegre. O gol do Internacional foi anotado por Alex e o Palmeiras empatou com Rafael Marques. Lembrando que Alisson Becker defendeu uma penalidade cobrada por Barrios.

93' Fim de jogo. Internacional 1x1 Palmeiras.

93' Alex cobrou, Bruno Baio tocou de cabeça para fora.

92' Falta para o Inter. Oportunidade de cruzar a bola para a área.

89' Alex mandou o cruzamento para a área, mas Amaral fez o corte.

88' Teremos três minutos de acréscimo.

87' Silva tentou chutar de qualquer maneira, mas chutou muito mal e foi para fora.

86' Vitinho tentou lançar Bruno, mas Jackson cortou.

85' Jogo esfriou após o empate do Palmeiras, equipes com dificuldades para atacar.

83' Substituição no Palmeiras. Entrou Allione no lugar de Gabriel Jesus.

82' Bruno arriscou o chute de fora, mas acabou chutando para fora.

81' Escanteio mal cobrado, ficou fácil para a defesa colorada fazer o corte.

80' Rafael Marques cruzou na grande área e Paulão chegou de cabeça e mandou para escanteio

79' Alisson. Robinho cobrou bem o escanteio e Amaral chegou de cabeça para a boa defesa de Alisson Becker.

78' Valdivia fez jogada com Vitinho que manda o chute, mas a bola subiu muito e foi para fora.

77' Alteração no Internacional. Saiu Welligton para a entrada do estreante Bruno Baio, centroavante de 1m97cm.

76' Alex chegou na área chutando para a defesa fácil de Prass

74' Gol do Palmeiras. Equipe paulista conseguiu chegar ao ataque e cruzar e Rafael Marques marcou de cabeça, sem chances para Alisson.

73' Gooooooooooooooooooooool do Palmeiras. Rafael Marques.

72' Cartão amarelo para Welligton. Atleta colorado fez falta em Egidio na zona de defesa da equipe Palmeirense.

71' Substituição no Palmeiras. Saem Arouca e Barrios para a entrada de Cristaldo e Rafael Marques.

70' Palmeiras apenas troca passes, tentando buscar espaços para achar o seu gol.

68' Cartão amarelo para Vitinho. Atacante do Internacional fez falta em Gabriel Jesus no meio cmapo e foi punido com o cartão. Não joga a partida de volta por suspensão.

66' Substituição no Internacional. Entra Silva no lugar de Rodrigo Dourado.

65' Jogo paralisado, Rodrigo Dourado parece estar com dores musculares, vai sair da partida na maca.

64' Lucas cruzou na área colorada, mas Alisson saiu com tranquilidade e ficou com a bola.

62' Substituição no Internacional. Entra Artur, camisa 32 no lugar de Ernando, camisa 14.

61' Internacional apenas trocando passes em sua defesa

60' O lateral esquerdo Artur foi chamado por Argel, vai entrar no Internacional.

60' Palmeiras tenta o ataque, mas mais uma vez Nilton afasta.

58' Falta para o Palmeiras. Egidio fez o levantamento, mas Nilton tirou de cabeça.

56' Na trave! Gabriel Jesus chutou pela latera, sem ângulo e a bola foi no travessão de Alisson. Por pouco o Palmeiras não empata.

55' Alex marcou o gol de número 200 do Internacional em todas as edições da Copa do Brasil

53' Gol do Inter. Alex pegou a bola sozinho quando estava quase chegando na linha lateral e mandou a bomba direto para o fundo da rede, um golaço. Sem chances para Fernando Prass.

53' Goooooooooooooooooooooooooool do Inter

52' Dudu foi lançado na aréa colorada, mas Alisson chegou antes e ficou com a bola.

51' Lucas tentou marcar de fora da área para o Palmeiras, mas a bola parou em Ernando no meio do caminho.

51' Perdeu Valdivia. Vitinho mandou o cruzamento e Valdivia colocou o pé,mas a bola subiu de mais e foi para fora.

50' Valdivia tenta lançar William na lateral, mas Gabriel Jesus estava lá ajudando na marcação e fez o corte.

49' Egidio faz bela jogada, dá uma janelinha em William e cruza para a área, mas Ernando afasta de qualquer maneira.

47' Após erro de Alex, Barrio tenta lançar Gabriel Jesus, mas Dourado afasta o perigo.

45' Começa o segundo tempo. Internacional 0x0 Palmeiras.

20:33 Ambas as equipes voltam para o jogo sem alterações.

20:32 Palmeiras também retornando para o gramado.

20:30 Internacional já está de volta ao gramado do Beira-Rio para o inicio da segunda etapa.

20:24 Intervalo de jogo o Internacional vai empatando com o Palmeiras em 0 a 0, Alisson Becker foi um dos principais destaques na priemeira etapa. O arqueiro colorado defendeu um pênalti cobrado por Barrios.

46' Fim da primeira etapa. Internacional 0x0 Palmeiras.

45' Pra fora. Alex mandou o chute da intermediária, mas a bola subiu de mais e foi para fora.

44' Escanteio para o Palmeiras. Robinho cruzou, mas Nilton tirou de cabeça.

43' Teremos um minuto de acréscimo.

41' Jackson. Ernando recebe em contra ataque pela esquerda, tenta lançar Alex, mas Jackson se estica e afasta o perigo.

40' Rodrigo Dourado faz lançamento para William, mas manda forte de mais e o lateral colorado não conseguiu chegar a tempo.

39' Após erro de Paulão, Barrios tenta cruzar para Gabriel Jesus, mas lançamento é alto de mais e vai para fora.

38' Vitinho tenta chegar ao ataque em velocidade, mas Lucas se recupera e consegue tirar a bola do atacante colorado.

37' Mais uma vez Valdivia manda o cruzamento, mas desta vez Fernando Prass aparece para ficar com a bola.

36' Valdivia manda o cruzamento para a área Palmeirense, mas Jackson aparece para afastar.

35' Palmeiras tenta jogada dentro da área colorada, mas Rodrigo Dourado tirou de cabeça.

34' Escanteio cobrado por Alex, Rodrigo Dourado mandou de cabeça para fora.

33' Fernando Prass. Vitinho cobrou bem, chutou direto e Fernando Prass espalmou fazendo uma boa defesa.

32' Falta para o Inter. Toque de mão do Lucas perto da grande área.

31' Dudu tenta lançar para Barrio na área, mas Réver faz o corte.

30' Perdeu Nilton. Nilton recebe na área, corta o zagueiro e manda o chute, mas pega mal na bola e é tiro de meta para Prass.

29' Pênalti cobrado por Lucas Barrios no canto esquerdo e Alisson Becker saltou e fez a defesa com a mão direita.

28' Defeeeeeeeeeeeeeeeeeeendeu Alisson

27' Pênalti para o Palmeiras. Ernando derrubou Dudu na área e o juiz marca pênalti.

26' Alisson. Dudu faz bela tabela com Barrio, paraguaio mandou o chute cara a cara e Alisson fez a defesa,

25' Escanteio para o Palmeiras. Robinho cobrou e Nilton afastou de cabeça.

24' William recebe de Alex, cruza para a área, mas Vitor Hugo chegou afastando.

22' Egidio mandou o cruzamento para Robinho, mas a bola passou direto e Réver afastou.

20' William mandou o cruzamento, mas não havia nenhum colorado na área. Defesa fácil para Prass.

20' No contra-ataque, Barrios foi lançado, mas Réver chegou chutando e afastando de qualquer maneira.

19' Ernando mandou o cruzamento para Alex, mas Egidio fez o corte e afastou o perigo.

18' Partida bastante equilibrada até aqui, ambas as equipes chegando ao ataque. Inter 0x0 Palmeiras.

16' Salva Fernando Prass! Ernando faz jogada pela lateral e lança para Alex na área que cara a cara com Prass mandou o chute e o arqueiro Palmeirense fez a defesa, salvando a equipe.

14' Mais um impedimento na conta do Palmeiras. Vitor Hugo lançou Gabriel Jesus no ataque, mas o jogador estava em posição irregular, impedimento bem marcado pela arbitragem.

12' Lucas tenta lançar Dudu na lateral, mas Réver aparece para tirar de cabeça.

11' Nilton tenta a virada de jogo para Ernando, mas acaba errando o passe e a bola sai pela linha lateral.

10' Salva Paulão. Cruzamento com perigo para a área colorada, atacantes Palmeirenses estavam chegando, mas Paulão chegou e afastou de qualquer maneira.

9' Falta para o Internacional já cobrada, Alex cruzou e Fernando Prass saiu para ficar com a bola.

8' Fernando Prass. Vitinho faz boa jogada, invade a área e manda o chute para a defesa de Fernando Prass. Partida segue 0 a 0.

7' Impedido. Lucas manda o cruzamento para Barrios, mas o paraguaio estava em posição irregular.

6' Palmeiras chega ao ataque, Barrios mandou a finalização, mas Alisson fez a defesa sem dificuldades.

5' Falta cobrada por Robinho que cruzou para Gabriel Jesus que tentou de cabeça, mas mandou para fora.

4' Falta para o Palmeiras. Gabriel Jesus faz boa jogada pela lesquerda, mas Paulão chega firme e comete falta. Advertência verbal para o zagueiro colorado.

3' Escanteio cobrado, Nilto chega de cabeça, mas manda a bola para fora, tiro de meta para Prass.

2' Vitinho cruzou para a área, Amaral tentou tirar de cabeça e mandou para escanteio.

2' Lucas comete falta pela lateral em Alex

1' Escanteio para o Internacional cobrado por Alex, mas a zaga do Palmeiras afastou o perigo.

0' Palmeiras tenta lançamento para o ataque, mas Dudu estava em posição irregular, impedido.

0' Começa a partida. Rola a bola para Internacional x Palmeiras partida de ida das quartas de finais da Copa do Brasil.

Tudo pronto para o inicio da partida, trio de arbitragem faz os últimos ajustes antes da bola rolar.

"Vamos jogar da forma que jogamos contra o Corinthians, pressionando. Vamos buscar a vitória, é um jogo dificil dentro de casa", disse Argel Fucks.

Internacional e Palmeiras já estão no gramado do estádio Beira-Rio.

Jogadores de ambas as equipes já encerraram os trabalhos de aquecimento e foram para o vestiário se preparar para a partida.

Desfalques: No Internacional D'Alessandro, Eduardo Sasha, Lisandro López, Rafael Moura, Zé Mário e Geferson desfalcam a equipe. No Palmeiras Gabriel, Cleiton Xavier, Zé Roberto, Leandro Almeida, Alecsandro e Thiago Santos ficam de fora da partida.

Escalação do Palmeiras: Fernando Prass; Lucas, Jackson, V. Hugo e Egídio; Amaral e Arouca; Dudu, Robinho e G. Jesus; Barrios.

Escalação do Internacional: Alisson; William, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Wellington e Alex; Valdívia e Vitinho

Sandro Meira Ricci será o árbitro da partida. Aos 40 anos Sandro é árbitro FIFA, apitou na final do Mundial de clubes de 2013 e na final da Copa Libertadores de 2014, também apitou na Copa do Mundo de 2014.

A dupla de goleiros do Internacional, Alisson Becker e Muriel já estão no gramado do Beira-Rio fazendo o trabalho de aquecimento.

Os colorados esgotaram os ingressos para a zona livre da inferior e da superior. Apenas ingressos nas centrais e VIP ainda estão disponiveis.

Portões estão abertos desde as 18h no Beira-Rio, a expectativa é de casa cheia para o confronto entre Inter x Palmeiras pela Copa do Brasil.

A partida será realizada no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre (RS), estádio que recentemente foi reformado e foi palco da Copa do Mundo de 2014. O estádio tem a capacidade para 51.300 torcedores.

Fique de olho: Lucas Barrios, atacante do Palmeiras. Contratado após a Copa América de 2015 o atacante Paraguaio é o grande destaque do Palmeiras para a partida. O atleta tem fama por fazer belos gols e jogadas.

Fique de olho: Valdívia, meia do Internacional. Valdívia é o artilheiro e o principal destaque do Internacional na temporada, o atleta das categorias de base do clube desbancou Alex e é titular na equipe. O atleta costuma a levar perigo para a defesa adversária.

Já o Palmeiras teve de passar pelo Cruzeiro vencendo a equipe Mineira por 2 a 1 em São Paulo e 3 a 2 em Minas Gerais.

Para chegar as quartas de finais, o Internacional teve de passar pelo Ituano vencendo a equipe Paulista por 2 a 0 no Beira-Rio e por 2 a 1 em Itu.

Já o Palmeiras irá contar com a volta do atacante Dudu, ex-Grêmio que estava suspenso pela CBF e deverá iniciar como titular.

Os Gaúchos terão novidade para enfrentar os Paulistas, o centroavante Bruno Mário, das categorias de base do Internacional foi relacionado para a partida. O que chamou à atenção foi que o atleta de 19 anos mede 1m97cm de altura.

O Internacional vai para a partida após um empate com o Figueirense em 1 a 1 pelo Brasileirão. Já o Palmeiras vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o rival dos donos da casa, o Grêmio, partida que também foi válida pelo Brasileirão.

