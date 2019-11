Resultado Sport x Huracán na Copa Sul-Americana 2015 (1-1)

00:00 Boa noite a você que acompanhou o empate entre Sport 1x1 Huracán! Siga nosso perfil no twitter e curta nossa página no facebook para ficar bem informado!

23:59 Agora os times se concentram nos respectivos nacionais, voltando a campo no próximo domingo (27). O Sport recebe a Chapecoense, na Ilha do Retiro, enquanto o Huracán irá duelar com o Vélez Sarsfield, também como mandante

23:57 As equipes se enfrentam, no jogo de volta, na próxima quarta-feira (30) novamente às 22h. O empate sem gols dá a vaga ao Globo, enquanto qualquer igualdade acima de 2 a 2 qualifica o Leão. O vencedor também se garante nas quartas de final

94' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 1x1 Huracán! André marcou para o Leão, enquanto Bogado descontou para o Globo

92' Substituição no Huracán! SAI Espinoza, ENTRA Torassa

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

88' Público de 7.726, gerando uma renda de R$ 128.880,00

87' Cartão amarelo para Gallegos!

86' Substituição no Huracán! SAI Toranzo, ENTRA Gallegos

84' Gol anulado do Sport! Marlone cruza na pequena área e Rithely cabeceia para o gol, mas a arbitragem marca falta do volante no lance

83' Sport visa explorar a desatenção da defesa do Huracán, mas peca o último passe

80' Jogo fica mais pegado nos minutos finais, com muitas faltas

78' Cartão amarelo para Marcos Díaz! Goleiro do Huracán é advertido pela arbitragem

77' Cartão amarelo para Bogado! Volante é punido por falta em Renê

76' Modificação no Sport! SAI Maikon Leite, ENTRA Hernane

75' GOOOOOOOOOOOOL DO HURACÁN! BOGADO! Jogador bate forte no canto esquerdo e empata a partida. Sport 1x1 Huracán

74' Cartão amarelo para Matheus Ferraz!

73' Pênalti para o Huracán! Matheus Ferraz puxa o adversário na pequena área

72' Sport começa a marcar na intermediária e deixa o Huracán sem espaços para sair ao ataque

69' Cartão amarelo para Wendel! Volante do Sport é advertido por entrada dura

67' Substituição no Sport! SAI Diego Souza, ENTRA Wendel

64' UHHHHHHHHHH! Marlone arrisca de longe e vê Díaz fazer uma brilhante defesa

62' Alteração no Huracán! SAI Moreno, ENTRA Distéfano

61' Substituição no Sport! SAI Régis, ENTRA Élber

60' UHHHHHHHH! Ábila recebe na pequea área e chuta travado com Matheus Ferraz, mas a bola vai na trave. Na sobra, Moreno manda para fora

58' UHHHHHHHH! Diego Souza lança Régis, que deixa com Renê. O lateral-esquerdo chuta de primeira e com perigo

56' Sport começa a pressionar em busca do segundo gol

53' Torcida do Huracán tenta invadir setor do Sport, mas é contida pela Polícia Militar

51' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ANDRÉ! Marlone faz boa jogada individual e serve Maikon Leite. Maikon cruza na medida para André, que cabeceia, vê a bola bater no travessão e morrer no fundo do gol. Sport 1x0 Huracán

47' Huracán começa mais presente ao ataque e pressionando o Sport nos minutos iniciais

46' Bola volta a rolar na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Huracán!

23:04 O Globo tem como suplentes: Giordano, Echeverría, Carlos Arano, Gallegos, Pablo Bruna, Distéfano e Torassa

23:03 Huracán e Sport retornam ao campo de jogo sem mudanças

23:02 Já já a bola vai voltar a rolar na Ilha do Retiro! Não saiam daqui

22:59 Os outros jogos da noite também estão no intervalo. Na Copa do Brasil, São Paulo 2x0 Vasco e Fluminense 0x0 Grêmio. Na Sul-Americana, Independiente 1x0 Olimpia e Atlético-PR 0x0 Brasília

22:52 Posse de bola: 57% do Sport x 43% do Huracán

22:49 Marlone reconhece que o Sport não rendeu o esperado na etapa inicial, mas destaca o ponto-chave para balançar a rede do Huracán: "A gente não teve criação, mas uma hora pode surgir a oportunidadade para matar o jogo. Jogar vai ser questão de detalhe"

45+3' Intervalo na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Huracán!

45' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

43' Ferrugem cai de mal jeito e preocupa o departamento médico do Sport, mas se recupera e segue em campo

41' Sport segue pressionando em busca do gol, mas segue pecando. Dessa vez, Maikon Leite cruza e Régis cabeceia para fora

39' Cartão amarelo para Toranzo! Meia é punido após cometer falta no sistema defensivo

38' Cartão amarelo para Espinoza! Atacante é advertido após puxar Maikon Leite pela camisa

36' Após receber lançamento em profundidade, Ábila vê Matheus Ferraz se antecipar e cortar o perigo

33' UHHHHHHHHH! Marlone cobra falta direto para o gol e Díaz afasta

32' Marlone dá dois dribles no mesmo jogador e é derrubado. Falta para o Sport perto da área do Huracán

29' Sport tenta sair para o ataque, mas a forte marcação do Huracán segura os homens de frente

25' Partida segue sem emoções e com poucos lances ofensivos

22' Mesmo se fazendo mais presente no ataque, o Sport peca pela falta de opções. Huracán passa a adiantar marcação

19' Huracán faz muita cera no início do jogo, deixando a torcida do Sport impaciente

15' Enquanto o Sport tenta se infiltrar na defesa, o Huracán visa o contra-ataque para pegar o sistema defensivo desprevinido

13' Huracán segue explorando os erros defensivos do Sport para tentar marcar no contra-ataque

10' UHHHHHHH! Marlone arrisca de longe e tenta surpreender, mas Díaz defende

7' Sport começa mais incisivo e vê o Huracán ser mais agressivo nos desarmes

4' UHHHHHHHH! Diego Souza cobra falta com força e Durval desvia, mas a bola passa com perigo

3' Partida começa equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Huracán pela Copa Sul-Americana! Saída de bola é do Leão

Equipes realizam última conversa antes da bola rolar

Sport também dentro de campo! A bola vai rolar em instantes!

Huracán no gramado! Time argentino adentra no campo de jogo sob vaias

Lembrando que o confronto de volta entre as equipes será na próxima quarta-feira (30), também às 22h, no estádio Tomás Adolfo Ducó

Público segue pequeno na Ilha do Retiro, apesar do caráter decisivo na Copa Sul-Americana

Já já a bola vai rolar na Ilha do Retiro! Em breve, as equipes entrarão em campo

Encerraram há pouco outros dois jogos pela Copa Sul-Americana. No Monumental de Núñez, o River Plate mostrou forças na briga pelo bicampeonato e venceu a LDU por 2 a 0. Já no George Capwell, em Guayaquil, o Emelec bateu o Santa Fé-COL por 2 a 1

O adversário de Sport ou Huracán sai do confronto entre Lanús-ARG e Defensor-URU, que se enfrentarão nesta quinta-feira (24)

A arbitragem do duelo de logo mais será formada por um trio colombiano. No comando do apito, Ádrian Veléz. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Alexander Guzman e Wilmar Navarro

Visando surpreender, o Huracán usa como trunfo a invencibilidade de sete jogos. O Sport, porém, se aproveita do fator casa para sair em vantagem

As equipes já se encontram nas dependências do estádio. Goleiros Danilo Fernandes e Magrão e elenco do Huracán realizam o último aquecimento antes da bola rolar

Torcida do Globo até tenta fazer barulho, mas sistema de som da Ilha do Retiro abafa

O Sport vai atuar contra o Huracán com sua camisa comemorativa aos 110 anos do clube, com listras vermelhas e pretas na vertical

O Huracán também está confirmado! O Globo vai a campo com: Marcos Díaz; José Román, Martín Nervo, Mancinelli e Balbi; Mauro Bogado, Vismara, Moreno y Fabianesi e Toranzo; Espinoza e Ramón Abila

O novo treinador do rubro-negro tem como opções no banco de reservas: Magrão, Ewerton Páscoa, Wendel, Neto Moura, Samuel, Élber e Hernane

Sport definido! Após o mistério, Falcão define o Leão com: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Diego Souza, Régis e Marlone; Maikon Leite e André

Depois de seis anos sem receber um jogo de caráter internacional, a Ilha do Retiro tá com público pequeno no momento. Torcidas ainda a caminho do estádio

O atacante ainda destacou o ponto forte do Sport e ressaltou que o clima de Recife favorece o Leão, por estar mais acostumado: "Os atacantes deles são muito fortes. O clima daqui também não nos favorece muito, pois não estamos acostumados, mas vamos esperar com tranquilidade"

Quem falou do lado do Huracán foi o artilheiro Ramón Ábila, que enalteceu o Sport e diz estar focado para sair em vantagem para a volta: "Vamos enfrentar um rival difícil, que trocou de técnico. Então vamos fazer uma partida inteligente para conseguir o resultado. Sabemos que não vem bem no Brasileiro"

O cabeça de área ainda ressaltou a queda de rendimento no nacional e destacou que o foco está apenas no certame internacional: "Demos uma caída de rendimento no Campeonato Brasileiro e esta Sul-Americana temos que entrar com muita determinação para que possa passar dessa fase e caminhar até a final"

Em entrevista coletiva, Wendel, volante do Sport, falou sobre a importância de valorizar a Copa Sul-Americana: "Estamos nas oitavas de final de uma competição importante. É um campeonato que todo mundo almeja jogar. A prioridade do Sport é a competição mais próxima de ter um objetivo para 2016"

A Ilha do Retiro é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Huracán. O estádio tem capacidade para 35 mil torcedores e promete receber bom público, mesmo com a sequência negativa que a equipe acumula no Brasileirão

Mesmo assim, o Huracán ainda contará a presença dos também experientes atletas Federico Mancinelli, Germán Mandarino, Federico Vismaria e Patrício Toranza, o craque da equipe. A experiência será o ponto forte do Globo para tentar surpreender no Recie

O Huracán terá apenas a baixa do meio-campista Daniel Montenegro para o confronto que começa em instantes. O atleta, que sofreu uma contratura muscular, sequer viajou com o Globo à capital pernambucana

De resto, o time-base do Sport deverá ser o mesmo que vinha atuando no Brasileirão, contando apenas com o retorno de Diego Souza à titularidade. O camisa 87 cumpriu suspensão diante do Vasco e volta contra os argentinos. Ainda assim, novidades poderão pintar entre os titulares, afinal Falcão optou pelo mistério no primeiro e único treino antes da partida

Para a partida, o Sport não poderá contar com o lateral-direito Samuel Xavier, que foi julgado pela expulsão contra o Bahia. Punido com três jogos de suspensão, desfalca o Leão tanto na ida, como na volta, com Ferrugem substituindo-o em ambos

Durante a semana, o Sport apresentou Falcão como novo técnico para o lugar de Eduardo Baptista. O treinador rubro-negro chega ao segundo trabalho no Nordeste, o último havia sido no Bahia, em 2012. A passagem pelo Tricolor de Aço, inclusive, foi a última à frente de uma equipe

FIQUE DE OLHO Sport x Huracán-ARG: Patrício Toranza, meia do Huracán-ARG. El Pato, como é conhecido pela torcida do Huracán, se destaca por fazer bem o estilo argentino. Cria da base do River Plate, o meia-campista acumula passagens por Quilmes, Atlético Rafaela, Racing, All Boys e Shanghai Shenhua, sua única experiência fora da Argentina

FIQUE DE OLHO Sport x Huracán-ARG: Diego Souza, meia-atacante do Sport, que vem se destacando pela forte presença ofensiva. O camisa 87 é um dos principais nomes no meio-campo e pode ser o diferencial para que o Leão saia em vantagem ainda no jogo de ida

Enquanto isso, Eduardo Rodríguez, comandante do Huracán-ARG, pregou cautela e admitiu usar uma formação mais defensiva: "Durante a semana testei novas opções e pode ser que surjam novidades pro jogo. Tenho muitas alternativas, posso escalar três zagueiros, mas pode ser também que mantenha a dupla que vem jogando e coloque mais um volante. Tudo vai depender da liberação do Departamento Médico"

Recém-chegado, Falcão, técnico do Sport, comentou sobre a estreia e diz estar focado na Copa Sul-Americana: "O foco é na Sul-Americana, temos que pensar no Huracán, pois é uma competição diferente, eliminatória, e por isso, a importância de conseguir a vitória. Para isso, precisamos da garra da torcida. Procuro construir um time que possa jogar um futebol que ganhe, mas que jogue bem e que o torcedor goste de ver jogar"

O Sport chega às oitavas de final da Copa Sul-Americana pela segunda vez em três participações. Em 2013, acabou sendo eliminado pelo Libertad. Em 2014, caiu para o Vitória ainda na segunda fase. Já o Huracán está estreando no certame internacional

Apesar de não ter favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com o apoio dos torcedores para conquistar o primeiro triunfo de times brasileiros em jogos contra o Huracán: em apenas dois confrontos contra o Cruzeiro, pela Libertadores do atual ano, o Globo empatou um e venceu outro. Será também a estreia do Leão contra equipes platinas

Em situação conturbada no Argentino, o Huracán acumulou mais um resultado negativo no último sábado (19). Mesmo fora de casa, o Globo ficou no empate sem gols com o Aldovisi, ficando também sem conhecer o caminho das vitórias longe de seus domínios

Já o Huracán chega após despachar, com méritos, o Tigre também pela fase nacional. O Globo foi superior nas duas partidas e levou a melhor em ambas. Na ida, venceu fora de casa por 5 a 2. Dentro de seus domínios, bateu pelo placar mínimo

Apesar de motivado para o confronto internacional, o Sport vem de resultado negativo no Brasileirão. No último domingo (20), o Leão perdeu para o Vasco por 2 a 1, seguindo sem vencer como visitante no certame

O mando de campo é do Sport, que eliminou o Bahia na fase nacional. Após perder por 1 a 0 na Fonte Nova, o Leão mostrou forças dentro da Ilha do Retiro e venceu por 4 a 1, com dois gols do atacante Hernane Brocador

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Huracán-ARG, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2015, partida a ser disputada às 22h, na Ilha do Retiro