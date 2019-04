CBF ordena que Sport jogue de portões fechados diante da Chapecoense

O Sport sofreu uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da briga envolvendo a torcida organizada do clube no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, quando os pernambucanos fizeram um duelo com o Coritiba, no dia 2 de setembro. Na quinta-feira (24), os leoninos foram a julgamento junto com o escrete paranaense e ambos foram punidos com a perda de um mando de campo e multa de R$ 50 mil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agiu rapidamente e acabou marcando o cumprimento da punição já para a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, os pernambucanos já não vão poder contar com os torcedores na Ilha do Retiro no domingo (27), diante da Chapecoense, mas o vice-presidente do Leão, Arnaldo Barros, garante que o clube vai buscar reverter isso em tempo hábil.

Os leoninos já estavam comercializando os ingressos para o embate com a Chapecoense. Assim, Arnaldo Barros tentará de todas as formar contar com os torcedores na arquibancada da Ilha do Retiro. O mandatário avalia como precipitada a decisão da CBF e do STJD e destaca que a determinação deve ser feita com dez dias de antecedência.

“Aconteceu uma pressa injustificada. Houve uma precipitação em nos punir já nesta partida diante da Chapecoense. Já estávamos comercializando os ingressos e isso é um precedente. A notificação deveria chegar com dez dias de antecedência para não haver venda de ingressos. Vamos recorrer da decisão”, pontuou.

O mandatário do Leão da Praça da Bandeira espera, agora, a notificação e acredita que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai avaliar como precipitada a decisão e voltar atrás, liberando assim a entrada dos torcedores para o importante confronto. Além disso, garante que vai tentar a absolvição do clube, que luta contra as torcidas organizadas e já tomou medidas para afasta-la.

“O Sport não patrocina, não promove e muito menos compactua com essa facção organizada. E todos sabem disso. Então, é estranho que o STJD tenha tido este tipo de visão diante da nossa postura. Vamos recorrer para tentar reverter essa decisão. Sobre a punição já para o jogo com a Chapecoense, acho que a CBF se precipitou e vai fazer a correção”, destacou.