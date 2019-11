Resultado Figueirense x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-3)

A VAVAEL Brasil te espera na próxima transmissão. Um grande abraço, muito obrigado e até lá.

O Figueira segue na zona de rebaixamento e agora encara o Palmeiras na rodada que vem, mas antes tem o Santos pelo jogo da volta na Copa do Brasil.

O Corinthians vence e tem a Ponte preta como róximo desafio. Timão tem 60 pontos no topo da tabela.

92' Fim de papo em Santa Catarina. O Timão vence fora de casa, por 3 a 1.

91' PRA DESCONTAR. Falta da direita, bate e rebate na área, Leandro marca na pequena área.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO FIGUEIRENSE! LEEEEANDRO.

89' LUCCA, AMARELO. Devolveu a pancada.

88' CÁSSIO! Cruzamento fechado e o goleiro quase foi surpreendido.

87' Lucca sente a pancada. Jogo está parado ainda.

86' AMARELO, LEANDRO. Carrinho forte em Lucca.

85' Reta final de partida.

84' QUE FASE DO MELHOR DO TORNEIO! Escanteio da direita, Felipe cabeceia, Muralha espalma e Renato Augusto manda pra rede!

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RENATO AUGUSTO, DO TIMÃO!

82' MUDA O TIMÃO: Lucca entra e sai Love.

81' Corinthians domina o jogo e troca passes envolvendo o rival.

80' NA TRAAAAVE, RENATO! Colocou de fora e carimba o poste do goleiro!

79' MALCOM PERDEU A CHANCE! Contra ataque muito rápido, mas o jovem passou fraco demais pra Danilo.

78' Fiel torcida canta forte no Orlando Scarpelli.

77' Chegada pela direita do time da casa, mas Felipe só protege a saída.

76' SAIMON, AMARELO. Um rapa em Love. Não joga na rodada que vem.

75' MARCELINHO, PRA FORA! Recebe na esquerda livre, corta Elias, chuta cruzado, mas mandou por cima do gol.

74' MUDA O CORINTHIANS: Aplaudido, Jádson dá lugar à Danilo.

73' Marcelinho chuta de fora e a bola vai longe demais.

72' Timão vai se virando como pode na defesa. O gramado molhado é sempre um perigo em chutes de fora.

71' Marcelinho corta pra direita, tenta o chute, mas Felipe trava!

70' Corinthians controla mais o jogo e o Figueira tenta o gol pra reanimar.

69' Bola em profundidade pra Thiago Santana, mas Cássio pega bem.

68' Jádson recebe na área, tenta o chute, mas escorrega.

67' PRA TRANQUILIZAR! Cruzamento de Jádson na medida, o zagueiro veio de trás e mandou de primeira no fundo do gol!

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GIIIIIIIIIIIL, DO TIMÃO!

65' PEEEEEEEEEEEEEGA MURALHA! Outro contra ataque lindo e rápido, Love recebeu e mandou forte pra outra boa defesa do goleiro.

64' Tenta por pressão o time do Figueirense.

63' Marquinhos Pedroso arrisca de fora e isola o chute.

62' PRA FOOOOOORA, THIAGO! Entrada da área, a bola ficou rebatida, o atacante chutou e passou muito perto!

61' Lançamento na eqsuerda pra Marcelinho, mas estava impedido.

60' Figueira empurra o Timão, que busca o contra ataque.

59' Corinthians perde gols em demasia. Poderá ser punido.

58' MUDA O FIGUEIRA: Marcão sai e entra Marcelinho.

57' PERDEU, RENATO AUGUSTO! De frente ao gol, chutou fraco demais!

56' Figueirense erra pases e ainda não se encontrou na marcação corinthiana.

55' A batida foi forte demais e a zaga cortou.

54' Pela esquerda, Renato cruza e Saimon tira. Escanteio.

53' Gramado pesado começa a se despedeçar.

52' Trombada entre Felipe e Marcão. O zagueiro sente a cabeça.

51' Segue o Timão no campo de ataque com Edílson pela direita.

50' Corinthians segue perdendo um caminhão de gols. Pode fazer falta.

49' PRA FORA, MAAAAAAAAAAAAALCOM! Contra ataque fulminante começando com Elias, passa por Renato e Malcom chuta cruzado passando muito perto do gol.

48' Leandro cruza rasteiro e Gil afastou o perigo.

47' Figueira tenta se recuperar e trabalha mais a bola.

46' PEEEEEEEGA, MURALHA! love recebe de Renato, chuta de frente e perde mais um gol feito!

45' MUDOU O FIGUEIRA: Rafael Bastos sai e entra Thiago Santana.

45' O juíz apita e a bola volta a rolar.

Equipes vão retornando para a partida. Ajustes finais e a bola vai rolar.

Apesar do gramado molhado e jogo muito físico, os jogadores colaboram, mas Marcelo de Lima Henrique se perde muito na arbitragem.

Figueirense chega bem pela direita, começou atacando com muita movimentação de Marcão, mas se perdeu após o gol e chega em lances esporádicos.

O Corinthians teve em Elias, o autor do gol. Jádson e Renato Augusto controlam o meio, mas Malcom e Love fazem péssima partida.

48' Fim de primeiro tempo. Vai dando Timão, 1 a 0.

47' Vamos para a volta final do ponteiro.

46' Juiz deu um minuto a mais. Vamos até os 48.

45' Mais dois minutos.

44' Dividida forte entre Leandro e Ralf. Muita reclamação e os dois no solo.

43' AMARELO, FELIPE. Matou contra ataque.

42' Love tenta o drible, corta, cai mas o jogo segue.

41' Elias tenta ligação pra Malcom, mas foi fechada demais e fácil pra defesa.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Jogo reiniciado.

38' Agora teve uma trombada entre Alex Muralha e Thiago Heleno. Os dois estão caídos.

37' No primeiro pau, a zaga afastou.

36' Renato Augusto arrisca de fora e a bola desvia na zaga. Escanteio.

35' AMARELO, RAFAEL BASTOS. Tesoura desleal em Edilson.

34' Discussão forte entre Thiago Heleno e Marco Pedroso. Cena esquisita.

33' AMARELO, LOVE. Abriu demais o braço no alto e toma cartão.

32' Ralf sofre falta e cai no meio da poça. Várias cenas bizarras.

31' Torcida corinthiana grita forte em Santa Catarina.

30' Levantamento na área do Timão, mas Cássio pegou legal.

29' Renato Augusto e Jádson erram mais do que o comum, mas Malcom e Love não dão sequência no ataque.

28' Ataque do time da casa parado com impedimento bem marcado.

27' Corinthians tenta cadenciar a partida no toque de bola, mas erra muito no ataque e Love não segura a bola.

26' Jádson cruza boca do gol, mas Gil comete falta no ataque.

25' Renato Augusto acaba de fazer uma sequência monstruosa de dribles sensacionais, terminada com uma caneta desconcertante.

24' Time da casa acorda e pressiona o Timão.

23' CÁSSIO! Clayton arrisca cruzado, Cássio pega e divide com o jovem atacante pra afastar o perigo.

22' Edílson arrisca de fora e isola o chute.

21' Jogo é legal, apesar do gramado pesado e molhado.

20' Rafael Bastos recebe na entrada da área, arma o chute, mas bate alto demais por cima do gol.

19' Corinthians tem em Marcão sua principal preocupação. Centroavante se mexe muito neste começo.

18' LOVE PERDEEEEEEEEEEU! Passe genial de Jádson pra Love, saiu de frente, deu um tapa tirando do goleiro e perdeu!!!

17' Jogo é muito físico, com muitos erros de passes e domínios.

16' Figueira tenta resposta rápida, mas a zaga do Timão afasta bem com Malcom.

15' PRA ACALMAR O JOGO! Jogada pela direita, Edílson pra Jádson, que aciona o volante na passagem pela direita que arrisca cruzado e passa entre a trave e o goleiro. Aberto o placar.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ELIAS, PRO TIMÃO!

13' Malcom tenta passe de calcanhar e erra o passe.

12' Gil sofre falta, o bandeira perde o instrumento de trabalho e a torcida vai ao delírio.

11' Saimon cabeceia no gol e Cássio pega sem problemas.

10' Cássio mergulha e dá um soco na bola.

9' Batida no primeiro pau, Vágner Love afastou. Mas no rebote, Jádson comete falta. Vem bola na área.

8' Marcão recebe na direita, domina com Gil na marcação, chuta travado e ganha escanteio.

7' Figueirense controla a bola e sai tocando bem na intermediária.

6' Figueira tenta o primeiro ataque, mas o jogo estava parado por impedimento.

5' Corinthians sofre mais uma vez pela lateral. Na esquerda, Yago joga improvisado pelas lesões dos titulares. E agora o problema é na direita.

4' MUDA O CORINTHIANS: Edílson entra e sai Fágner.

3' Edílson já começa o aquecimento pra entrar na partida.

2' Jogo parado com Fágner sentindo a coxa e dificilmente seguirá.

1' Muita água empoçada no gramado. Jogadores sentem o peso.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola em Santa Catarina.

A bola vai rolar. O pontapé é corinthiano.

Público não é muito grande e os corinthianos fazem enorme festa.

Corinthians todo de laranja. Camisa, calção e meias. O novo uniforme será usado pela segunda vez.

Figueirense com seu uniforme principal. Camisa listrada em preto e branco, calção preto, meias pretas.

O árbitro da partida é Marcelo de Lima Henrique.

Times no gramado perfilados para a execução do Hino Nacional do Brasil.

Equipes terminam o processo de aquecimento e em instantes a bola vai rolar.

Figueirense definido: Alex Muralha; L. Silva, Saimon, Thiago Heleno, Marco Pedroso; João Vitor, Fabinho, Yago, Rafael Bastos; Clayton, Marcão.

Corinthians escalado: Cássio; Fagner, Gil, Felipe, Yago; Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcom; Vagner Love. Téc: Tite.

Equipes em processo de aquecimento no gramado do Orlando Scarpelli. A torcida Corinthiana segue chegando em peso.

Corinthians atuará com a nova camisa pela segunda vez. Timão jogará de laranja.

O Figueira vive uma enorme pressão. No último treinamento, torcedores e jogadores trocaram insultos e o nervosismo é claro.

As equipes estão no estádio, a torcida chega e a Fiel promete ser maioria mais uma vez.

A chuva castiga Florianópolis e são encontradas várias poças de água pelo gramado. A qualidade do jogo será prejudicada.

A rodada passada enfrentou o Santos sob um sol enorme e quebrou a sequência enorme de jejum em clássicos com 2 a 0 contra o Santos. Jádson marcou os gols da partida, marcada pela lambança da arbitragem na expulsão de David Braz, errada.

Já o Corinthians teve, enfim, uma semana cheia pra trabalhar e descansar. Fora da Copa do Brasil, pôde respirar bem e se preparar pra esse jogo.

O objetivo da equipe é escapar da Zona de Rebaixamento e, por isso, jogará com a equipe mista no jogo da volta e enfrentará o Timão com sua melhor equipe.

A equipe de Santa Catarina está envolvida também na Copa do Brasil, onde jogou a primeira partida em casa e perdeu para o Santos. Decide no meio desta semana no Pacaembu.

O Figueira é um caso de amor e ódio, já que em 2011, no próprio Orlando Scarpeli, foi derrotado pelo Corinthians, naquela que foi a vitória do título. Mas ano passado, na estreia da Arena corinthiana, Giovanni Augusto marcou e carimbou a abertura do estádio.

No primeiro turno, a Arena Corinthians foi o palco da partida e o Timão venceu por 2 a 1.

O estádio Orlando Scarpeli será o palco da partida entre Figueirense x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Clayton, atacante. Com apenas 19 anos, o jovem atacante alia velocidade com habilidade e bom poder de arremate. É uma das revelações e está sob olhares da diretoria do Corinthians. Hoje é a chance de mostrar seu valor ao Timão e a torcida.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. O camisa 8 é, pra muitos, o melhor jogador do torneio e atravessa grande fase, sendo até chamado para a Seleção. Com liderança, dribles, visão de jogo e inteligência tática, o meia é destaque da equipe.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 18º Figueirense 28 27 1º Corinthians 57 27

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

