Resultado Santos x Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2015 (3-1)

Pelo Brasileiro, o Colorado voltará a atuar no próximo sábado (03), quando receberá o Sport no Beira-Rio às 18h30. O Santos também jogará em casa, mas no domingo, contra o Fluminense, às 16h.

O Inter, por sua vez, tem situação menos confortável. Empatou em casa com o Palmeiras por 1 a 1, e terá que buscar a recuperação no campo do rival. O duelo se dará na quarta-feira (30), às 22h.

As equipes voltam suas atenções agora para a Copa do Brasil. Após triunfar sobre o Figueirense por 1 a 0 no jogo da ida, o Peixe receberá o Furacão na quinta-feira (01), às 21h, na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 43 pontos e colou no G4, ocupando a 5º colocação. Já os gaúchos estacionaram nos 41 pontos e distanciaram dos quatro primeiros, postulando na oitava posição.

De pênalti, Valdívia abriu o placar para o Inter, mas Marquinhos Gabriel tratou de deixar tudo igual dez minutos depois. No segundo tempo, Gabriel fez de pênalti o gol da virada. Já no fim do jogo, Leandro aproveitou o presente da zaga e deu números finais a partida.

Fala, Nilton!

"Não foi o que esperávamos. Acabamos nos desorganizando um pouco, estávamos bem quando o jogo estava 1 a 0. Acabaram saindo alguns erros q não podiam acontecer. Fica um gosto amargo, tínhamos a expectativa de encostar no G-4. Mas vamos brigar firme nas duas competições (Copa do Brasil e Brasileiro), temos um bom time".

Fala, Gabriel!

"É possível (conciliar Copa do Brasil e Brasileiro). É difícil tem que ter muita paciência. Temos elenco, hoje o Leandro entrou e fez gol, o Nilson entrou deu passe pra gol... tem que trabalhar bastante"

51' Apita o juiz, fim de jogo na Vila Belmiro! O Santos vence o Internacional por 3 a 1 no litoral paulista.

48' Árbitro assinala e iremos até os 51 minutos no segundo tempo.

47' Substituição no Santos: Serginho entra no lugar do aplaudidíssimo Lucas Lima.

46' Torcida santista grita "olé" com a troca de passes da equipe.

44' Bola na área, a defesa Colorada tenta afastar mas dá de presente para Leandro, que escolhe o canto e anota o terceiro gol do Peixe!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! GOL DE LEANDRO!

43' ALISSON! QUE DEFESA!

Marquinhos Gabriel toca de lado e Lucas Lima enche o pé. Goleiro Colorado teve que fazer uma grande defesa para evitar o terceiro gol do Santos!

41' Terceira substituição nos gaúchos: Taiberson entra na vaga de Anderson.

40' Vitinho ajeita para a perna esquerda e manda para o gol da intermediária. Vanderlei defende firme.

39' Taiberson deve ingressar no Inter em breve.

37' Após falta de Lucas Lima, William recebe o atendimento médico no centro do gramado. Camisa 20 do Santos pisou no tornozelo do jogador Colorado.

36' Substituição no Santos: Leandro entra no lugar de Nilson.

35' Dorival Júnior conversa com Leandro no banco de reservas.

34' Recebendo mais uma oportunidade na partida de hoje, Anderson vai tendo atuação apagada.

33' Vitinho cruza na área e Juan cabeceia fraco pra fora.

32' Tudo ok para o recomeço do jogo. É escanteio para o Inter.

30' Árbitro interrompe a partida para a parada técnica.

29' DEFENDEU VANDERLEI

Valdívia aproveita o vacilo de Paulo Ricardo, recupera a bola, avança e bate colocado para grande defesa do arqueiro santista.

27' Lucas Lima escorrega na cobrança e facilita a vida de Alisson. Camisa 20 do Santos é mais um na lista dos que escorregaram na partida deste domingo.

26' Falta de Anderson em cima de Nilson na intermediária. Falta boa para os donos da casa.

25' Lembrado pelo repórter Tiago Maranhão: os três atletas que se encarregaram de marcar Lucas Lima levaram o cartão amarelo.

23' Protagonista do lance anterior, Thiago Maia sai de maca e é substituído. Entra Léo Citaddini no Santos.

21' EXPLODE NO TRAVESSÃO

Thiago Maia passa por todo mundo despretensiosamente, entra na área e arrisca de perna direita. A bola vai na junção da trave com a travessão e volta para a posse Colorada. Que lance do meio-campista!

19' Se empolgou!

Vitinho aplica um lindo chapéu, ajeita para o chute e... isola a bola, muito longe do gol.

17' Substituição no Inter: entra Alex Santana, sai Wellington.

16' Pela falta no lance do pênalti, Silva recebeu o cartão amarelo.

14' Camisa 10 do Santos encheu o pé para balançar a malha Colorada. Vira o jogo o Peixe!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! GABRIEL É O NOME DA FERA!

13' Gabriel será o encarregado da cobrança.

12' Camisa 20 do Santos se preparava para o chute quando foi parado por Silva na entrada da área. Peixe tem a chance de virar o jogo!

12' É PENÂLTI PARA O SANTOS!

11' Acionado na área, Nilson tenta o chute, mas manda em cima de Paulão.

10' Santos troca passes no campo de defesa.

6' O famoso "rodízio" que se instala hoje no Internacional é de quem marca Lucas Lima. Já foram William e Wellington. Agora é a vez do garoto Silva.

4' Victor Ferraz vai no fundo e joga com força na área. Atento, Alisson sai do gol e afasta.

3' Péssima encenação. Após troca de passes com Valdívia, Nilton vai ao chão e pede falta. Ninguém caiu na do volante colorado.

2' Gabriel arrisca de longe e Alisson agarra firme.

2' Victor Ferraz manda por cima, sem sustos para Alisson.

0' Show de horrores

Após boa tabela, Marquinhos Gabriel é parado com violência por Juan, que não tem vergonha e dá carrinho violento no santista. É falta boa para o Santos e cartão para o defensor.

0' Bola rolando, recomeça a partida entre Santos x Internacional.

Equipes posicionadas, tudo pronto para começar o segundo tempo.

Com a substituição, William volta para a lateral.

Argel fechou a casinha de vez. Entrou o volante Silva no lugar de Léo.

Duas equipes já no gramado.

No outro jogo do horário, Atlético Paranaense e Ponte Preta vão empatando por 1 a 1 em Curitiba. Biro Biro abriu o placar para os campineiros e Bruno Mota deixou tudo igual.

Fala, Valdívia!

"Estamos marcando atrás, mas é isso, o desafogo é eu e o Vitinho ali na frente".

Fala, Marquinhos Gabriel!

"A gente tá perdendo muito no meio campo, perdemos o controle no jogo. Segundo tempo é trabalhar a bola com mais calma, um pouco de paciência".

Valdívia, de pênalti, abriu o placar para os visitantes aos 26 minutos. 10 minutos depois, Nilson fez o gol de empate do Santos.

50' Alisson segura firme e se encerra o primeiro tempo na Vila Belmiro! Santos 1 x 1 Internacional.

50' Falta para o Santos na intermediária. Vem bola na área Colorada.

49' Valdívia aparece pelo lado esquerdo para auxiliar a defesa porto alegrense.

48' Bola jogada na área, Nilson se estica todo, dá carrinho mas joga a bola pra fora, rente a trave.

48' Opa! Zeca tenta o cruzamento mas escorrega. O lateral consegue se recuperar e ganha o escanteio.

46' Iremos até os 50 minutos na etapa inicial.

45' Que lance! Zeca faz grande jogada pela esquerda e cruza na área, mas esbarra na defesa visitante.

44' Tudo certo com o camisa 6. Bola volta a rolar na Vila Belmiro.

43' Caído, William recebe atendimento médico no gramado.

41' William faz boa jogada na lateral da área e toca para Anderson, que é travado com precisão por Renato na hora do chute.

40' Lucas Lima puxa para o meio e cruza na área. Atento, Alisson deixa a meta e afasta de soco.

38' Marquinhos Gabriel serve Gabriel, que tenta a caneta em Paulão. A bola bate no defensor e volta para o santista, que chuta para tranquila defesa de Alisson.

36' Nilson acerta grande passe para Marquinhos Gabriel, que avança e chuta firme no canto esquerdo de Alisson e empata o jogo! Tudo igual na Vila!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE MARQUINHOS GABRIEL!

35' Victor Ferraz tenta ir ao fundo do campo, mas adianta demais e deixa a bola sair em tiro de meta para os visitantes.

33' Bola nem voltou a rolar e o Wellington leva o cartão. Estava pendurado e desfalca o Inter na próxima rodada.

30' Árbitro interrompe a partida para a hidratação dos atletas.

30' Cartão amarelo para William.

29' Em breve teremos o tempo técnico para a hidratação dos jogadores.

25' O artilheiro do Inter manda na parede do gol, Vanderlei até cai no canto certo mas não alcança a bola. 1 a o Inter!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! VALDÍVIA É O NOME DELE!

24' Valdívia será o encarregado da cobrança.

24' Anderson joga na área, Juan tenta o cabeceio mas é puxado por Paulo Ricardo. Tem a chance de abrir o placar o Colorado.

24' PÊNALTI PARA O INTER!

23' Sequência de erros de passe na faixa central do gramado. Parece que ninguém quer a pelota.

21' Renato arrisca da intermediária e Alisson segura firme, sem maiores dificuldades.

19' Não apareceu ninguém para concluir

Lucas Lima escapa da marcação de William, vai ao fundo e cruza rasteiro, mas ninguém aparece para mandar para o gol.

19' William marca em cima e obriga Lucas Lima a recuar tudo. Jogador Colorado é a sombra do camisa 20 do Santos.

17' Que jogada!

Valdívia deu bela arrancada, driblou, puxou para o meio e mandou para o gol. A bola desviou em Paulo Ricardo antes de sair pela linha de fundo.

16' Goleiros pouco trabalharam até o momento.

15' Marquinhos Gabriel encontra espaço e arrisca de longe. A bola desvia em Paulão e sai em escanteio.

13' Após boa troca de passes, Gabriel vai ao fundo do campo e cruza pra trás, mas a zaga gaúcha age rápido e afasta o perigo. Anfitriões pediram toque de mão do defensor Colorado no lance.

10' Por cima! Anderson cobra escanteio, Nilton sobe mais alto que todo mundo e cabeceia por cima do gol, sem sustos para Vanderlei.

9' O improvisado Ernando chega no fundo do campo e joga a bola na área. Defesa santista manda para escanteio.

8' Inter acuado neste momento da partida. Santos tem boa presença ofensiva.

7' Que isso, Vitinho!?

Atacante respondeu rápido mas chutou sobre o gol, muito longe da meta santista.

6' Lucas Lima recebe fora da área e arrisca para defesa firme de Alisson. Primeiro chute do jogo.

6' Gabriel chuta com efeito pra área, a bola passa por todo mundo e chega nos pés de Léo que, pressionado, joga pra fora.

4' O improvisado William carrega a responsabilidade de marcar o camisa 20 do Santos.

2' Lucas Lima dá bom drible no meio-campo e tenta acionar Nilson no ataque, mas manda muito forte e a bola fica nas mãos de Alisson.

0' Inter se faz presente no campo santista nestes primeiros segundos de jogo.

0' Apita o árbitro! Rola a bola para Santos x Internacional!

Tudo pronto para o início do jogo.

Inter veste o uniforme principal, com meias, calções e camisa vermelha. O Santos, por sua vez, vem com a vestimenta branca.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Pendurados no Internacional: Alisson, Geferson, Léo, Paulão, Taiberson e Wellington.

Pendurados no Santos: Chiquinho, Daniel Guedes, Gabriel, Lucas Lima, Marquinhos Gabriel, Vladimir e Zeca.

Duas equipes entram simultaneamente no gramado da Vila neste momento.

Sob vaias dos santistas, jogadores reservas do Inter entram em campo.

Torcida Colorada tem presença ainda tímida nas arquibancadas da Vila Belmiro.

Uma criança síria, integrante do grupo de 100 refugiados que presenciarão a partida, entrará em campo junto com o meio-campista Renato.

Os suplentes do Inter são: Muriel, Dida, Artur, Bertotto, Réver, Silva, Alex Santana, Bruno Baio e Taiberson. Banco recheado de jogadores da base.

O banco de reservas do time da Vila Belmiro tem: Vladimir, Daniel Guedes, Leonardo, Chiquinho, Lucas Otávio, Serginho, Vitor Bueno, Citaddini, Ledesma, Marquinhos, Leandro e Neto Berola.

Leia mais: Santos e Internacional fazem confronto para se reaproximar da última vaga no G-4.

Responsável pelas relações institucionais da ONG, Mohamad El Kadrid salientou a importância da ação ao site globoesporte.com.

“Esta ação do Santos é de fundamental importância. Por meio do clube, reconhecido mundialmente, poderemos divulgar o trabalho e toda a necessidade dos refugiados. Todos receberam muito bem a ideia. Agradecemos ao Peixe. Foi um gol de placa”.

O Santos montou uma ação diferente para a partida deste domingo. Em parceria com a ONG Oasis Solidário, o clube levará cerca de 100 refugiados sírios para assistir ao jogo contra o Internacional.

Alisson comentou ainda sobre a realidade de ter que manter o foco em duas competições diferentes, lembrando que a equipe passou pela mesma situação quando disputava a Copa Libertadores e afirmando que o Inter não privilegiará apenas um torneio.

“Tivemos um momento em que escolhemos uma competição durante este ano, até certo ponto deu certo, mas nesta altura do ano temos que nos mantermos focados no nosso objetivo. Devemos manter o discurso de jogo a jogo no Brasileirão e sabendo que a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores. Esse título é muito importante para a gente, mas no momento não vamos dar preferência para nenhuma competição”.

Quem falou no Colorado foi o goleiro Alisson. Destaque do último jogo pela Copa do Brasil ao defender um pênalti, o arqueiro da Seleção Brasileira destacou a linha de frente do adversário de domingo.

“O Santos é um grande time, está no mesmo bolo que briga pela vaga na Libertadores. O jogo é importante por ser um confronto direto. Vamos procurar fazer um confronto de igual para igual. Sabemos que é difícil. Eles têm jogadores de qualidade e rápidos. Precisamos estar atentos com o ataque deles, que é muito bom. O Ricardo Oliveira é o artilheiro, tem ainda o Gabigol. O pessoal ali de trás precisa ter atenção para não sofrer gol e caprichar na frente para conseguir uma vitória”.

Substituto de Ricardo Oliveira na partida de logo mais, o atacante Nilson comentou sobre o duelo, ponderando a preparação para o jogo e lembrando de um alerto feito pelo comandante santista: ”Estou me preparando forte, todos que não estão jogando estão atentos. Dorival alerta que quando a gente menos espera, podemos jogar uma partida. Espero poder ajudar no domingo”.

Pelos serviços prestados ao Colorado, D'Alessandro recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre na última sexta-feira. Leia mais aqui.

As ausências no Internacional são ainda mais numerosas. Lesionados, Zé Mário, Geferson, Nico Freitas, Sasha, D'Alessandro, Rafael Moura e Lisandro López são desfalques confirmados. Completam a lista Alex, poupado, e Rodrigo Dourado, que sentiu uma pancada no duelo contra o Palmeiras na última quarta.

Por outro lado, o Peixe terá os desfalques de Alison, Valencia, Geuvânio, Longuine (machucados), e dos suspensos Werley, David Braz e Ricardo Oliveira. Este, recentemente convocado, disputará os dois primeiros jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Contratado recentemente, o meio-campista Ledesma foi relacionado pela primeira vez para uma partida do Santos.

Em 1992, ocorreu uma das maiores goleadas do confronto. Jogando pela Primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Santos treinado por Geninho não tomou conhecimento do rival e aplicou 4 a 0 na Vila Belmiro. Axel, Paulinho McLaren e Cilinho (2) anotaram os gols. Após a bobeada do goleiro Fernandez, que deu o gol de presente para McLaren, o Inter teve três jogadores expulsos por reclamação: Marquinhos, Gérson, e o próprio Fernandez. Levando em conta os jogadores que saíram de campo lesionados, o Colorado encerrou a partida com seis atletas em campo.

Em 2002, Santos e Internacional protagonizaram um duelo recheado de gols pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogando na Vila Belmiro, paulistas e gaúchos empataram em 3 a 3. Odvan e Oséas (duas vezes) marcaram para os anfitriões, enquanto Fernando Baiano (duas vezes) e Fabiano anotaram os tentos visitantes. No jogo da volta, o Inter venceu pelo placar mínimo e avançou na competição, sendo eliminado para o Atlético Mineiro nas oitavas.

No encontro entre as equipes no primeiro turno, vitória do Inter. Valdívia marcou de falta o único gol da partida e garantiu os três pontos. Na época, Diego Aguirre ainda era o treinador Colorado, enquanto Marcelo Fernandes comandava o Peixe.

No retrospecto entre as equipes, equilíbrio, mas com ligeira vantagem paulistas. De acordo com o Futpedia, foram 63 duelos entre 1963 e 2015, com 24 vitórias do Alvinegro, 22 triunfos gaúchos e 17 empates. Levando em conta somente os embates realizados na Vila Belmiro, a vantagem do Santos aumenta. Foram 18 cotejos, com 12 vitórias santistas, um triunfo vermelho e cinco empates.

Antes disso, no final de semana, os porto alegrenses perderam o 100% de aproveitamento no Beira-Rio sob o comando de Argel Fucks após o empate em 1 a 1 com o Figueirense, pela 27º rodada do Brasileiro. Leia mais aqui.

Quarta-feira a equipe também foi a campo pela Copa do Brasil. Empate em 1 a 1 com o Palmeiras, com direito a pênalti defendido por Alisson quando a partida estava empatada sem gols. Leia mais aqui.

No Brasileiro o Internacional se encontra apenas uma posição a frente dos santistas. O Colorado tem 41 pontos, com 11 triunfos, oito empates e oito derrotas.

Antes disso, na última rodada do Nacional, Peixe não manteve o retrospecto positivo contra o Corinthians nessa temporada, perdeu, e se distanciou do G4. Leia mais aqui.

No meio da semana, o time do litoral paulista entrou em campo pela Copa do Brasil. Apesar da polêmica envolvendo o gol anulado de Gabriel, o Peixe venceu o Figueirense por 1 a 0 em Florianópolis e largou em vantagem nas quartas de final do torneio. Leia mais aqui.

O dono da casa do confronto de logo mais é o Santos, 8º colocado no Brasileiro com 40 pontos somados. Até aqui foram 11 vitórias, sete empates e nove derrotas.

A Vila Belmiro será o palco da partida entre Santos x Internacional, válida pelo Brasileirão 2015. De acordo com o site oficial do Santos FC, o estádio teve seu recorde de público em 15 de fevereiro de 1976, quando o Peixe mediu forças com o Palmeiras, pelo Torneio Governador do Estado: 31.662 torcedores acompanharam a partida.

FIQUE DE OLHO: Nilson. Contratado junto ao Cianorte após disputar o Campeonato Paulista pelo São Bento, o atacante de 24 anos terá a incumbência de substituir o artilheiro do Nacional, Ricardo Oliveira. Importante para o jogador, a partida pode ratificar seu nome como suplente de Oliveira quando este estiver a serviço Seleção Brasileira.

FIQUE DE OLHO: Léo. Contratado como solução para a lateral direita, nada fez para justificar essa ideia. Com a suspensão de Dourado e o deslocamento de William para o meio-campo, Léo ganha mais uma oportunidade para mostrar que pode ser mais utilizado no grupo do Inter.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 8º Santos 40 11 7º Internacional 41 11

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Santos x Internacional válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!