Luverdense aproveita chance, derrota Ceará e afunda ainda mais rival no Z-4

INCIDENCIAS : partida válida pela 29ª rodada da série b do campeonato brasileiro, realizada na arena castelão, em fortaleza

Nesta terça-feira (29), Ceará e Luverdense duelaram pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2015, em partida realizada na Arena Castelão, em Fortaleza. Em uma partida morna, a equipe mato-grossense aproveitou a melhor chance que teve na partida e venceu por 1 a 0 com um gol de Lucas Fernandes.

Com o resultado, o Luverdense segue na 10ª colocação com 42 pontos, enquanto o Ceará também segue no Z-4, mais exatamente na 17ª colocação, podendo ser ultrapassado pelo Boa Esporte e ter a "desvantagem" aumentada para Macaé e Oeste.

Na próxima rodada, 30ª do campeonato, o Luverdense retorna ao Passo das Emas onde encara o Sampaio Corrêa na próxima terça-feira (6), às 21h30. O Ceará só jogará nesta rodada no dia 20 (terça-feira) contra o Botafogo, em jogo que será adiado. O alvinegro só volta a campo no dia 17 (sábado), às 16h30, quando encara, pela 31ª rodada, o Criciúma, fora de casa.

Luverdense passa perto de abrir o placar, mas resultado permanece igual

Por jogar em casa, o Ceará teve o domínio do jogo nos primeiros minutos, mas sem tanta objetividade, parando na ótima muralha formada pelos comandados de Júnior Rocha. Além disso, o Luverdense até chegava nos primeiros minutos, só que apenas em cobranças de escanteio, mas os donos da casa iam conseguindo se virar naquelas ocasiões.

O primeiro chute do jogo só veio acontecer aos 23' e na especialidade de Ricardinho, que cobrou falta com veneno e obrigou Edson a espalmar para a lateral. A primeira chance de gol dos visitantes só aconteceu aos 32', quando Osman recebeu na esquerda e arriscou, obrigando Luís Carlos a fazer uma boa defesa. O jogo começava a fluir naquele momento.

E parece que a primeira boa chegada acordou de vez o Luverdense, que foi para o ataque. Aos 39', Paulinho recebeu belo passe em profundidade pela esquerda e cruzou. Alípio antecipou Charles e finalizou, fazendo com que Luís Carlos se esticasse todo para fazer a defesa. Minutos depois, os visitantes voltaram a dar perigo, quando Osman recebeu na entrada da área, cortou Guilherme Andrade e bateu cruzado. A bola passou raspando a trave de Luís Carlos.

No último lance da primeira etapa, o Ceará voltou a assustar, quando Ricardo Conceição recebeu na entrada da área e arriscou de cabeça baixa, mas a bola passou perto do gol de Edson. O lance fechou uma primeira etapa morna.

Lucas Fernandes marca e Luverdense afunda Ceará

O segundo tempo também começou bem morna e com pouca intensidade, mas com um receio maior pelos dois lados, principalmente pelo lado do Luverdense, que se fechava muito bem e tentava sair nos contra-ataques, buscando surpreender os donos da casa. O Ceará ainda não conseguia furar o ótimo bloqueio dos visitantes.

E depois de ter as melhores chances na primeira etapa, o Luverdense finalmente chegou ao seu gol. Aos 16', Diego Rosa, melhor jogador dos visitantes na partida, recebeu na esquerda, cortou muito bem dois defensores e cruzou para Lucas Fernandes, que pegou de primeira quase na pequena área e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar na Arena Castelão: 1 a 0 Luverdense.

O Luverdense conseguia comandar o jogo naquele momento, mas na medida que o tempo passava, o Ceará ia se soltando e abafando a equipe mato-grossense, que se fechava como podia. Aos 33', o Ceará teve uma grande chance para empatar, quando, após escanteio, a bola sobrou para Fernandinho, que ficou cara a cara com Edson, mas o goleiro dos visitantes levou a melhor.

No final da partida, o Ceará chegou bem mais duas vezes. A primeira foi em pancada de primeira de Ricardinho, mas Edson fez grande defesa e mandou para escanteio. Na cobrança do escanteio, a bola sobrou para Rafael Costa, que mandou por cima do gol a última esperança de empate alvinegra.