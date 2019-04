Thiago Scuro é apresentado como novo diretor de futebol do Cruzeiro: "Me sinto capacitado"

O Cruzeiro apresentou na manhã desta terça-feira (30), o seu mais novo diretor de futebol: Thiago Scuro. O ex-dirigente do Red Bull Brasil chega à Belo Horizonte sob os aval do vice-presidente celeste, Bruno Vicintin, e do mandatário Gilvan de Pinho Tavares. Scuro substitui Isaías Tinoco, demitido no final de agosto, junto com o ex-treinador da Raposa, Vanderlei Luxemburgo.

A apresentação teve início com uma breve declaração do presidente Gilvan Tavares. O mandatário falou sobre a demora na contratação de um profissional para dirigir o futebol do clube, explicando a criteriosidade que usou na escolha de nomes, e posteriormente, entrevistas, assim, Gilvan viu em Scuro, o"perfil que procurava" para ocupar o cargo.

“Houve uma certa demora na decisão da diretoria, porque preferimos fazer escolha com pesquisa de nomes e entrevistas. Thiago foi, sem dúvida, o que apresentou aquilo que esperávamos. Ele se deu muito bem em clubes como o Audax, o Red Bull, e tem perfil de quem procurávamos”, afirmou.

Em seguida, foi a vez de Bruno Vicintin falar sobre a nova contratação. O vice-presidente aprovou a entrevista que teve com Scuro antes da contratação, e classificou o profissional como "ambicioso", fato este que foi determinante para a aprovação do nome, uma vez que o clube busca a reformulação do elenco, para voltar a conquistar títulos futuramente.

“A gente fez uma entrevista muito boa, discutimos vários pontos, tanto da carreira quanto para o futuro. Ele falou no final da entrevista que não poderia errar no próximo passo na carreira. A gente queria uma pessoa que tivesse questões profissionais, mas também ambições. Ser campeão está no DNA do Cruzeiro”, declarou.

Por fim, Thiago Scuro fez seu primeiro discurso como funcionário do Cruzeiro. O dirigente irá trabalhar em parceria com o técnico Mano Menezes para montar elencos competitivos, sobretudo, na próxima temporada. Scuro disse ter uma "ótima impressão" de Mano, e considerou "atrativas", as características de seu novo clube.

“Todas as características do Cruzeiro são muito atrativas, a estrtura, o presidente vencedor, o vice como o Bruno, com visão que tem. A primeira impressão é ótima. O treinador é parte fundamental do projeto de qualquer clube. Espero ter o mais rápido possível relação com Mano, para termos ambiente saudável, para conseguirmos títulos sempre”, observou.

O novo dirigente é habituado em trabalhar com pouco orçamento disponível. Sobre 2016, Scuro quer um Cruzeiro forte, mas também irá olhar e ter uma atenção especial, para as categorias de base do clube, aproximando as Tocas I e II, sendo a primeira estrutura, disponível apenas para os jovens celestes, enquanto a segunda, é usada para os profissionais.

"Estou habituado a isso. Até pelos clubes que trabalhei, a questão de orçamento é cultural. Sei da condição do clube, do trabalho que precisa ser feito. Acredito que profissional tem de trabalhar pelas instituições. Trabalharei para Cruzeiro estar muito mais forte quando sair daqui. A forma de proceder o futebol com essa visão, eu já desenvolvi esses anos. Isso não me preocupa", garantiu, completando.

"Eu acredito que também essa é uma das razões para eu estar aqui. Tenho visão sobre formação de atletas. Vi grandes jogadores começarem. A ideia é cada vez mais aproximar o profissional da base. Podemos dizer que a base do Cruzeiro está entre as três melhores do Brasil. A ideia é aproveitar máximo o investimento que o clube faz. A ideia é cada vez mais aproximar Toca I e II”, concluiu.