Resultado Grêmio x Fluminense na Copa do Brasil 2015 (1-1)

Fluminense consegue a classificação na Arena. O antes desacreditado time do técnico Enderson Moreira retoma a atitude sob o comando de Eduardo Baptista e avança na Copa do Brasil 2015. O Grêmio, do técnico Roger, fica pelo caminho. Insistiu nas bolas aéreas, mas não teve sucesso para reverter o gol sofrido no primeiro tempo. Com o placar de 1 a 1, e pelo tento marcado fora de casa por Fred, o Fluminense avança para encarar o Palmeiras na fase semifinal.

51' ACABOU! FLUMINENSE CLASSIFICADO NA ARENA!

50' Cartão amarelo para Osvaldo, do Fluminense.

48' Bola ajeitada de cabeça por Bobô, Giuliano não alcança, pede pênalti e é só tiro de meta a Cavalieri. Cartão amarelo para o meia Giuliano por reclamação.

46' Tiro de meta novamente na investida que terminou em dividida de Edinho pela linha de fundo. Vamos a 50.

45' Bobô toca de cabeça na cobrança de falta de Galhardo. Tiro de meta.

43' Luan finaliza de fora pela linha de fundo.

42' Thyere não consegue desviar às redes. Tiro de meta ao Fluminense.

41' Nova falta, agora sobre Luan. Vem bola na área do Flu.

41' Falta sobre Marcelo Oliveira pela esquerda.

39' PRA FORA! Erazo mete a cabeça na bola e ela se perde pela linha de fundo. Tentou de novo o Tricolor gaúcho.

37' CAVALIERI! Espalma cabeçada de Fernandinho sobre o travessão! Escanteio ao Grêmio!

36' UUUUUUUUH! Galhardo manda um foguete de longe e Cavalieri acompanha a saída da bola pela linha de fundo! Quase o gol!

33' Cruzamento por baixo e Gum afasta pelo Fluminense.

32' Troca no Fluminense:

Sai: Jean

Entra: Higor Leite

31' Gustavo Scarpa cobra falta e defesa tira pelo Grêmio.

Bobô empata para o Tricolor e Grêmio vai atrás de um gol pela vaga!

27' GOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOO!

26' Fred finaliza pra fora, sobre a meta.

25' ESPALMA CAVALIERI! Finalização de Maxi Rodríguez de fora da área. Colocou e o goleiro tirou com um tapa!

24' Desarme na bola de Cícero.

23' Troca no Grêmio:

Sai: Pedro Rocha

Entra: Maxi Rodríguez

22' Fernandinho recebe falta no campo de defesa.

19' Pedro Rocha pega sobra de bola e manda mal demais, pela linha de fundo.

18' Marcelo Oliveira pede falta no fundo e é só tiro de meta pro Fluminense.

17' Impedimento de Luan! Parado o ataque do Grêmio.

15' Fernandinho ganha falta pela esquerda, ao lado da área.

14' Troca no Grêmio:

Sai: Douglas

Entra: Fernandinho

12' Pedro Rocha tenta cruzamento no chão e defesa do Flu tira.

9' Cícero tenta em contra-ataque, recebe da esquerda, bate e Grohe pega firme no chão.

8' Marcelo Oliveira arrisca de longe e manda pra fora. Torcedor perde a paciência.

7' Também não tá! Pedro Rocha aciona Bobô na esquerda e o atacante estava adiantado.

7' Não tá valendo! Flu roda a bola no ataque. Fred, na área, serve Marcos Junio, que é flagrado em impedimento.

6' Giuliano invade a área, cai, pede pênalti e Cavalieri fica com a bola, evitando escanteio.

5' Pedro Rocha recebe passe forte demais, se esforça, mas é só tiro de meta.

3' Pedro Rocha corta pro meio, bate e Cavalieri cai para firme defesa.

3' Cícero arrisca de longe e Grohe segura em dois tempos.

2' Pedro Rocha tenta cruzar, se atrapalha na dividida e é só tiro de meta.

0' Bola rolando no segundo tempo! Grêmio 0-1 Fluminense!

Troca no Grêmio:

Sai: Walace

Entra: Bobô

Grêmio muito nervoso na etapa inicial na Arena. Fluminense passou a ficar mais à vontade na parte final do primeiro tempo e chegou ao gol. Erros na saída de bola gremista são frequentes e, num deles, o cruzamento da direita encontrou a cabeça do atacante Fred. O 1 a 0 é uma vantagem gigantesca ao time carioca. O tricolor gaúcho precisará virar a partida para se classificar à semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver o que o time de Roger Machado consegue.

49' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Fluminense vai vencendo o Grêmio com gol de Fred. Grêmio 0-1 Fluminense!

47' Cartão amarelo para Gustavo Scarpa por falta em Galhardo.

Vamos aos 49 minutos.

47' Douglas tenta escapar pela direita e a bola sai pela linha de fundo.

44' CAVALIERI! Espalma cabeçada gremista à queima-roupa em cobrança de corner!

42' QUASE O SEGUNDO! Cruzamento desviado da direita quase cai no gol e Marcelo Grohe dá um tapa!

40' Fluminense ganha tempo no campo de defesa com o atendimento médico.

Cruzamento da direita e o artilheiro mandou para as redes! Fred! Fluminense sai na frente na Arena!

39' GOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSEEEEEEE! FRED!

37' CAVALIERI! Grêmio gira bola da direita para esquerda. Luan pega a redonda na área, chuta colocado e o goleiro do Flu segura firme, à meia altura.

33' De novo Gerson! Finaliza por cima da meta defendida pelo goleiro gremista!

33' MARCELO GROHE! Gerson abre espaço pelo meio, finaliza e Grohe segura firme.

31' Falta na defesa em favor do Grêmio.

30' Reclamação de pênalti para o Fluminense, mas nada marcado na disputa com Erazo. Time carioca rondou a área gremista.

28' Walace pega rebote de escanteio e chuta mal, pela linha de fundo. Tiro de meta a Cavalieri.

27' Marcos Junio vai ao fundo e comete falta que favorece ao Grêmio.

24' Diego Cavalieri leva para o pé direito, que não é o bom e despacha errado. Grêmio não aproveita e bola retorna ao goleiro.

22' Falta marcada! Marcelo Oliveira disputa no ataque e a bola pega em seu braço segundo o árbitro. Marcação contestada.

21' Douglas comete falta de ataque sobre o zagueiro Gum.

19' UUUUUUUH! Chute cruzado de Galhardo na área, Erazo completa para o travessão! Quase o gol do Grêmio.

19' Cruzamento de Galhardo na direita, zaga do Flu cede escanteio no corte.

18' Marcelo Oliveira inaugura um belo drible na esquerda, chega ao fundo, mas a bola corre demais e sai em tiro de meta.

15' Douglas tabela pela direita, mas é só lateral para o Fluminense.

14' Goleiro Marcelo Grohe fica no gramado e é mais um a receber atendimento médico. Foi atingido pelo companheiro Thyere.

13' Marcos Junio tenta por na área e Erazo corta de cabeça para escanteio. Lado direito.

11' Rafael Thyere recebe atendimento médico pelo Grêmio.

10' MARCELO GROHE! Goleiro gremista defende a primeira em chegada do Flu com Gerson de calcanhar!

10' OPAAA! Agora Marcos Junio é quem acerta carrinho perigoso e recebe cartão amarelo. Falta sobre Pedro Rocha.

9' Falta agora pela direita de ataque do Flu. Vão alçar na área.

8' Falta sobre Pierre no lado direito da defesa do Fluminense.

6' Douglas recupera bola na meia-direita e recebe falta na sequência.

5' Levantamento na área gremista e Galhardo corta estranho para escanteio.

4' Giuliano é acionado na direita, cruza e a defesa afasta pelo Flu.

2' Grêmio tenta subir pela direita e vai ganhando laterais somente.

0' OPAAA! Walace acerta cotovelada em Marcos Junio e toma cartão amarelo pelo Grêmio.

0' Bola rolando na Arena! Fluminense, à direita das cabines, dá a saída.

Saída para a equipe do Fluminense.

Hino nacional brasileiro já executado com sucesso. A bola vai rolar na Arena!

Geral do Grêmio com suas barras verticais de tecido e bandeiras. Promessa de apoiar ao time durante a partida decisiva.

Grêmio de uniforme tradicional. Camisa tricolor, calções pretos e meias brancas.

Fluminense com a mesma equipe da ida. Apenas Jean, que cumpria suspensão, entrou no lugar de Wellington Silva.

Escalação gremista ovacionada ao ser divulgada pela narração oficial do estádio.

Aquecimento dos goleiros gremistas e da equipe do Fluminense encerrado. Corrente final no vestiário para levar as equipes ao gramado.

Mais de 20 mil gremistas na Arena do Grêmio.

Nesta quinta-feira, 21h:

Santos x Figueirense (ida 1-0)

Às 22h, jogam também:

Palmeiras x Internacional (ida: 1-1)

Vasco da Gama x São Paulo (ida: 0-3)

Meia hora para a bola rolar valendo na Arena. Equipes no aquecimento no gramado. Decibéis crescentes nos interiores da casa gremista.

Fluminense partiu das oitavas. Passou pelo Paysandu.

Grêmio passou por: Campinense-PB, CRB, Criciúma e Coritiba.

São mais de 10 mil gremistas já dentro da Arena. Expectativa acima dos 45 mil.

Pedro Rocha ganha a posição de Bobô no Grêmio. Era a principal dúvida para a partida.

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Galhardo, Erazo, Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Walace, Edinho, Douglas, Giuliano e Luan; Pedro Rocha.

Fluminense confirmado: Diego Cavalieri, Gum, Marlon e Léo; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Gérson e Marcos Junio; Fred.

Rio Grande do Sul apreensivo na noite desta quarta-feira. Ao chegar a quinta, podemos ter Gre-Nal na semifinal da Copa do Brasil. No mesmo horário de Grêmio x Fluminense, Palmeiras x Internacional duelam no Allianz Parque. O jogo de ida, no Beira-Rio, foi 1 a 1.

Jovem atacante Pedro Rocha é confirmado por Roger Machado para começar o jogo diante do Flu. Ganhou a posição no ataque gremista.

Delegações de Grêmio e Fluminense já dentro da Arena. Expectativa muito grande por ambos os lados. Decisão em aberta com o placar zerado do jogo de ida.

Arbitragem para Grêmio x Fluminense: Ricardo Marques Ribeiro é mineiro e tem 36 anos. Faz parte do quadro da Fifa. Será auxiliado pelos também mineiros Marcio Eustaquio Santiago e Guilherme Dias Camilo.

O Fluminense se deu bem contra o Paraná na Copa do Brasil sub-20. O Tricolor das Laranjeiras bateu o time sulista por 3 a 0. Como a ida havia terminado em empate por 2 a 2, o Fluzão segue adiante na competição.

Na Copa do Brasil sub-20, o Grêmio não obteve sucesso. Venceu o Joinville pela partida de volta da primeira fase por 1 a 0. Porém, como perdeu a ida por 2 a 0, deu adeus à competição de mata-mata das categorias de base. O tricolor de Santa Catarina segue no torneio.

Grêmio espera público acima de 45 mil torcedores para esta noite de decisão na Copa do Brasil. Hoje, mais cedo, havia pouco mais de 4 mil ingressos ainda à venda.

Palco do jogo: Arena do Grêmio. Inaugurada em dezembro de 2012, a Arena do Grêmio recebe o Fluminense pela quarta vez. No histórico do confronto no estádio, foram duas vitórias gremistas e um empate até aqui.

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Fluminense: Luan. Ele tem sido o destaque do Grêmio na temporada. Tem oito gols no Campeonato Brasileiro e um futebol que lhe rendeu convocação à seleção olímpica. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Fluminense: Gustavo Scarpa. De contrato renovado, Scarpa é um dos que escapa das críticas dos torcedores após a queda de rendimento do Fluminense no Brasileiro. Ele anotou gol nos dois últimos jogos do Flu pela competição de pontos corridos. Olho nele!

No Grêmio, a atenção maior era pelo retorno de lesionados. O volante Maicon fica fora do jogo. O zagueiro Pedro Geromel, que voltou a treinar esta semana, tem liberação do departamento médico, mas não inicia. A zaga será composta pelo equatoriano Erazo e pelo jovem Rafael Thyere.

Por outro lado, o Fluminense tem a boa notícia da renovação de contrato de Gustavo Scarpa até 2019. A VAVEL, claro, cobriu os dois acontecimentos.

Ronaldinho Gaúcho encerrou sua passagem pelo Fluminense. Em comunicado oficial, o clube das Laranjeiras e o atleta fizeram um acordo e a rescisão do contrato marca o fim do breve ciclo. Foram apenas nove jogos disputados, nenhum gol marcado e nenhuma assistência com a camisa do Fluzão.

Como chegam?

O Tricolor do Rio de Janeiro é o 12º colocado, com 37 pontos ganhos. Na rodada do fim de semana, voltou a vencer após um longo jejum. Bateu o Goiás por 2 a 0, gols de Fred e Gustavo Scarpa e somou três pontos importantes para manter-se afastado da zona de rebaixamento. A crise do Fluminense perdurava neste returno do Brasileirão, conseguindo, no último sábado, sua primeira vitória na segunda metade do torneio.

O Tricolor gaúcho é 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, venceu o Avaí por 3 a 1 na Arena e abriu folga para o quarto colocado, que é o Palmeiras. Os gols do triunfo gremista foram de Giuliano (2x) e Maxi Rodríguez, em um golaço de fora da área. O Grêmio soma 51 pontos na tabela de classificação, nove a menos que o líder Corinthians e sete a mais do que o 5º, o Santos.

O Grêmio busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, competição na qual é o maior campeão. O Fluminense luta pelo bicampeonato. Conquistou a edição de 2007 ao vencer o Figueirense na final.

No histórico da Copa do Brasil, Fluminense e Grêmio já cruzaram-se quatro vezes. Os gaúchos seguiram adiante em três ocasiões: 2001, 2004 e 2010. Os cariocas levaram a melhor no ano de 2005.

O Fluminense do técnico Eduardo Baptista venceu 2 e empatou diante do Grêmio até aqui. O Tricolor das Laranjeiras estreou somente nas oitavas de final. Passou pelo Paysandu com duas vitórias e tenta passar também pelo Tricolor gaúcho.

O Grêmio do técnico Roger Machado soma 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota na trajetória da Copa do Brasil 2015. Em casa, perdeu para o Criciúma na 3ª fase, mas reverteu a vantagem dos catarinenses na volta e conseguiu classificar-se nos pênaltis.

Um empate com gols dá classificação ao visitante Fluminense. Novo placar sem gols colocará a decisão da vaga na disputa de pênaltis. A partida começa às 22h, em Porto Alegre.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, tudo sobre Grêmio x Fluminense, na Arena do Grêmio, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2015! O jogo de ida foi 0 a 0 no Maracanã e quem vencer estará classificado para jogar as semifinais!