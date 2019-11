Resultado Huracán x Sport na Copa Sul-Americana 2015 (3-0)

00:05 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (30). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

00:02 Com o resultado desta noite, o Huracán está nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2015. O Sport, agora, volta as atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro.

48’ Fim de jogo! Huracán bate Sport com tranquilidade e avança às semifinais da Copa Sul-Americana 2015.

45’ Três minutos de acréscimos.

42’ Expulso! Volante Wendel acerta rosto do adversário com cotovelo e é mais um expulso no confronto.

39’ Huracán segue para uma vitória tranquila nesta partida. Leoninos não mostram poder de reação.

37’ Amarelo! Villaruel também é punido com cartão, mas por conta de falta.

36’ Amarelo! André, atacante do Sport, recebe cartão amarelo por conta de reclamação.

34’ Última modificação no Huracán: Sai: Bogado. Entra: Torassa.

31’ Última modificação no Sport: Sai: Diego Souza. Entra: Ewerton Páscoa.

28’ Vermelho! Ferrugem entra da maneira ríspida em Bogado e acaba sendo expulso direto.

27’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO HURACÁN! Bola é cruzada pela direita, Ábila cabeceia, Danilo Fernandes defende, mas o atacante pega o rebote e manda para o fundo das redes.

25’ Alteração no Huracán: Sai: Toranzo. Entra: Villaruel.

23’ Amarelo! Bogado faz falta em Diego Souza e recebe cartão amarelo.

22’ Élber faz boa jogada pela esquerda e aciona Renê dentro da área, mas o lateral-esquerdo acaba furando.

18’ Alteração no Huracán: Sai: Montenegro. Entra: Distéfano.

17’ Huracán vai controlando o confronto. Rubro-negros não conseguem atacar para buscar uma reação.

13’ Élber recebe pela esquerda, mas acaba tocando errando e facilita o trabalho defensivo do adversário.

11’ Modificações no Sport: Saem: Régis e Rithely. Entram: Maikon Leite e Élber.

7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO HURACÁN! Bogado recebe com liberdade na entrada da área e chuta cruzado, tirando qualquer chance de defesa do goleiro rubro-negro.

5’ André recebe perto da entrada da área e ajeita para Diego Souza chegar batendo e mandar para fora.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO HURACÁN! Ábila recebe bom passe de Espinoza em contra-ataque, aproveita falha da marcação e toca na saída do goleiro rubro-negro para delírio do torcedor argentino.

1’ Toranzo faz falta, sem bola, em Régis e o árbitro não mostra o cartão.

0’ Começa o segundo tempo!

23:10 Equipes estão de volta para o segundo tempo e, aparentemente, não sofrem alterações.

22:56 Ferrugem, lateral-direito do Sport: “Estamos chegando firme e eles também, mas o árbitro só marca a nossas faltas. Isso irrita um pouco. Vamos buscar um pouco mais de calma para chegar bem e marcar o gol.”

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos.

42’ Expulso! Técnico Paulo Roberto Falcão é expulso por conta de reclamação.

41’ Uuuhhh! Renê faz cruzamento e a bola passa muito perto de André, que poderia, caso tocasse, mandar para o fundo das redes.

38’ Amarelo! Régis faz falta, fica reclamando e é mais um jogador punido com cartão.

35’ San Román avança pela direita e tenta fazer cruzamento, mas acaba jogando a bola para longe da meta.

32’ Huracán melhor neste momento do jogo. Equipe brasileira não consegue sair do campo de defesa.

27’ Uuuhhh! Montenegro acerta lindo passe, Espinoza encontra facilidade para ficar livre na grande área e chutar para fora. Ótima chance desperdiçada.

24’ Uuuhhh! Régis toca errado, Espinoza fica com a bola e cruza para Montenegro, que chuta forte. A bola pega em Matheus Ferraz e vai para linha de fundo.

22’ Montenegro domina pelo meio e aciona Espinoza livre pela direita, porém, o atacante cruza muito mal.

20’ Ferrugem aproveita cochilada da defesa argentina, rouba a bola e faz cruzamento rasteiro para André, no entanto, Mancinelli conseguiu cortar.

17’ Marlone recebe pela direita, vai até a linha de fundo e cruza para Diego Souza cabecear fraco e facilitar o trabalhar da defesa.

15’ Régis faz boa jogada individual, mas no momento do passe acaba errando e a defesa argentina tem tranquilidade para sair tocando.

11’ Amarelo! Rithely faz falta matando o contra-ataque adversário e recebe o primeiro cartão do jogo.

11’ Díaz! Defesa argentina falha na marcação e Marlone recebe a bola na entrada da pequena área. O meia rubro-negro tenta tocar por cobertura e o goleiro faz boa defesa.

6’ Espinoza recebe com certa liberdade na entrada da área, mas acaba finalizando errado e a bola vai para linha de fundo.

5’ Toranzo recebe pela direita e faz cruzamento buscando Ábilia, mas Durval manda para escanteio.

4’ Régis trabalha a bola com Renê pelo lado esquerdo e tenta acionar Diego Souza, mas a defesa argentina afasta o perigo.

1’ Toranzo cruza, a bola pega efeito e vai direto para o gol, mas Danilo Fernandes defende com tranquilidade.

0’ Começa! A bola está rolando na Argentina para Huracán x Sport. Vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Equipes já estão no gramado do estádio El Palácio. Havia uma expectativa do estádio receber um público superior a 20 mil, mas isso não deve acontecer.

O público do estádio El Palácio, neste momento, é fraco.

Já já a bola vai rolar! Não saiam daqui

Sport sobe para o campo de jogo para fazer o último bate-bola

No momento, 15ºC em Buenos Aires, com 51% de umidade

O técnico Eduardo Domínguez tem à disposição no banco: Giordano, Echeverria, Distéfano, Borghello, Arano, Villaruel e Torassa

Huracán confirmado! Globo vai a campo com: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli e Balbi; Vismara, Bogado, Toranzo e Montenegro; Ábila e Espinoza

Jogadores do Sport aproveitam para realizar a última movimentação antes da bola rolar no vestiário

Mesmo dentro de casa e com vantagem, o Huracán ainda não divulgou a escalação do time titular

Nem mesmo a distância de 4.706 quilômetros fez os torcedores do Sport arredarem o pé. Aproximadamente 70 torcedores presentes ao El Palacio

Banco do Leão: ​Magrão, Ewerton Páscoa, Danilo, Neto Moura, Maikon Leite, Élber e Hernane Brocador

Sport definido! Com duas mudanças consideradas surpreendentes, Falcão confirma o Leão com: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone, Diego Souza e Régis; André.

Representantes da Fifa e da Conmebol já foram visitar o vestiário do Sport para conferir a numeração do Sport

O adversário de Huracán e Sport, no entanto, só sairá nessa quinta-feira (1º). Defensor e Lanús se enfrentam no Luis Franzini, a partir das 21h, em Montevideo. A ida foi 0 a 0

Ao classificado, a Conmebol dará uma premiação de R$ 1,2 milhão. Além disso, é uma classificação inédita para ambos às quartas de final da competição

Retornando à titularidade após ficar ausente da equipe no último fim de semana, Ferrugem espera brigar pelo título, o qual chegou perto ao ser vice-campeão com a Ponte Preta, em 2013: "Infelizmente, não conseguimos o título, mas foi uma campanha histórica. Espero pode repetir agora com o Sport, mas dessa vez com o título. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas temos condições de buscar essa vaga. Será um confronto difícil, mas temos uma equipe de qualidade para impor nosso jogo"

Pré-jogo: Huracán e Sport medem forças por classificação inédita na Sul-Americana

Na atual edição do certame internacional, será o segundo jogo. Antes, apitou Defensor 3x0 Bolívar, válido pela ida da primeira fase

Essa será a 12ª partida, em toda a história, do paraguaio na Copa Sul-Americana. A estreia foi em 2011, na vitória da Universidad de Chile por 1 a 0 sobre Fênix-URU

A arbitragem do confronto é do paraguaio Julio Quintana, que será auxiliado pelos conterrâneos Rodney Aquino e Carlos Cáceres

O arqueiro ainda ressaltou que o grupo está preparado para evitar os pênaltis, mas reafirmou que está apto para a disputa: "Sabemos o que precisamos fazer. Espero que não vá para os pênaltis, mas se for eu estou preparado"

Quem falou do lado do Sport foi o goleiro Danilo Fernandes, que se diz pronto para a disputa de pênaltis, caso venha a ocorrer: "Estou tranquilo. A preparação não será diferente. Tem apenas um estudo a mais que vou fazer. Vou estudar os batedores, onde costumam bater, mas a tranquilidade é a mesma"

O centroavante ainda destacou a importância de se classificar às quartas de final: "Se passarmos, teremos depois longas semanas para nos concentrarmos ainda mais (no campeonato). Para isso, vamos nos esforçar visando nos classificar à próxima Copa Sul-Americana"

Pelo lado do Huracán, o atacante e goleador Ramón Ábila lamenta o desgaste da equipe, mas se diz focado na partida para brigar pela classificação inédita: "Teremos mais uma partida complicada contra o Sport. Chegamos cansados, mas mentalmente bem, e isso acaba compensando o desgaste"

O estádio El Palacio é o palco do confronto de logo mais entre Huracán e Sport. O estádio tem capacidade para 48 mil torcedores e promete receber bom público, já que o foco do Globo é na Copa Sul-Americana

De resto, o Leão deverá ser o mesmo que jogou contra a Chapecoense, com Danilo na cabeça de área e responsável por segurar os ímpetos pelo lado direito de ataque do Huracán

O Sport, porém, terá apenas a baixa do lateral-direito Samuel Xavier para o confronto que começa em instantes. O atleta, que foi expulso na partida de ida contra o Bahia ainda na fase nacional, cumprirá o terceiro jogo da suspensão

A única dúvida do treinador Eduardo Domínguez fica na lateral-direita, conforme ocorreu no jogo em Recife. Balbi e Arano brigam pela vaga, com Balbi sendo o escolhido na última quarta-feira (23)

Em seu lugar, voltará o experiente Daniel Montenegro, que não atuou nos dois últimos jogos, inclusive na ida, por conta de uma contusão. Distéfano, que iniciou contra o Vélez Sarsfield, foi quem perdeu espaço entre os 11

Para a partida, o Huracán terá apenas uma baixa. Trata-se do meia Ivan Moreno y Fabianesi, que foi titular na ida e sofreu, no último fim de semana, uma entorse no tornozelo esquerdo e não foi liberado

FIQUE DE OLHO Huracán x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport, que vem se destacando pela forte presença ofensiva. O camisa 87 é um dos principais nomes no meio-campo, o mais experiente na posição e pode ser o diferencial para que o Leão conquiste a vaga inédita

FIQUE DE OLHO Huracán x Sport: Patrício Toranza, meia do Huracán. El Pato, como é conhecido pela torcida do Huracán, se destaca por fazer bem o estilo argentino. Cria da base do River Plate, o meia-campista acumula passagens por Quilmes, Atlético Rafaela, Racing, All Boys e Shanghai Shenhua, sua única experiência fora da Argentina

Falcão, técnico do Sport, ignora qualquer possibilidade de antijogo e lamenta o procedimento usado no jogo de ida: "Na necessidade de jogar em casa, eles vão ter que ir para o jogo. Não acredito que vão fazer cera com 0 a 0. Estamos preparados para um jogo difícil. Essa foi uma das reclamações que fiz. Era demais e irritante"

Enquanto o Huracán está estreando no certame internacional, buscando surpreender, o Sport chega às oitavas de final da Copa Sul-Americana pela segunda vez em três participações. Em 2013, acabou sendo eliminado pelo Libertad. Em 2014, caiu para o Vitória ainda na segunda fase

Após empate em 1 a 1 na última quarta-feira (23), o Huracán saiu com vantagem. Empate sem gols dá vaga nas quartas ao Globo, enquanto qualquer igualdade a partir do 2 a 2 classifica o Leão. Em caso de vitória, o vencedor se qualifica

Após viver situação conturbada no Brasileirão, o Sport mostrou recuperação após vencer no último domingo (27). Dentro de casa, o Leão venceu a Chapecoense, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento e se reaproximando do G-4

Já o Sport eliminou o Bahia na fase nacional. Após perder por 1 a 0 na Fonte Nova, o Leão mostrou forças dentro da Ilha do Retiro e venceu por 4 a 1, com dois gols do atacante Hernane Brocador

Apesar de motivado para o confronto internacional, o Huracán vem de empate no Argentino. No último domingo (27), o Globo empatou com o Vélez Sarsfield, sem gols. Resultado, este, caso seja repetido nesta noite, dá vaga aos argentinos

O mando de campo é do Huracán, que chega após despachar, com méritos, o Tigre também pela fase nacional. O Globo foi superior nas duas partidas e levou a melhor em ambas. Na ida, venceu fora de casa por 5 a 2. Dentro de seus domínios, bateu pelo placar mínimo

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Huracán x Sport, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2015, partida a ser disputada às 22h, no El Palacio, em Buenos Aires