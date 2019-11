Resultado Vasco x São Paulo pela Copa do Brasil 2015 (1-1)

48'' FIM DE JOGO! SÃO PAULO CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL! Em partida interessante, Vasco e São Paulo terminam em empate por 1 a 1 com gols marcados por Riascos e Centurión. Agora, o São Paulo aguarda o vencedor de Santos e Figueirense, partida que será disputada amanhã.

45'' Teremos três minutos de acréscimos.

39'' Renato Kayzer escapa pela direita e arrisca chute forte, mas Rogério Ceni defende com segurança.

38'' Belo contra-ataque armado pelo São Paulo com Pato que toca para Centurión, mas o argentino erra a devolução e perde grande chance para o Tricolor.

37'' Show de belos lances no Maracanã! Primeiro, Serginho aplica belo lençol em Pato e na sequencia, o atacante do São Paulo descontou com um bonito drible e o volante do Vasco cometendo falta.

36'' Jogo é reiniciado.

33'' Após choque de cabeça entre Rodrigo Caio e Romarinho, o jogo é paralisado para atendimento médico.

32'' UUUUUUHHHHH! Romarinho pega rebote após escanteio e quase desempata a partida. Um chutaço do jovem jogador.

31'' A partida cai muito de produção nesse momento. O Vasco precisa de quatro gols para se classificar e desanimou, já o São Paulo vai se classificando com o resultado e não força as jogadas.

28' Anunciado o público presente no Maracanã: 6.237 pessoas.

24'' Riascos sente lesão e não ficará em campo. Em seu lugar entra Renato Kayzer.

22'' Lucão para contra-ataque do Vasco e recebe cartão amarelo.

20'' UUUUUUUHHHHHHH! Mais leve em campo, o São Paulo quase vira o jogo com Thiago Mendes que recebe na área e chuta forte, mas a bola vai na rede pelo lado de fora.

18'' Com esse gol, não teremos mais penalidades máximas. O Vasco precisa marcar mais 4 gols para se classificar.

13'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Ganso recupera bola no meio de campo e toca para Pato que ajeita o corpo e chuta cruzado para Centurión que só escora para o fundo das redes.

11'' UUUUUUHHHHHHH! Pato arrisca chute de longa distância e obriga o goleiro Jordi a fazer grande defesa. Quase o empate do Tricolor.

10'' Última alteração no São Paulo: saiu Carlinhos que sentiu lesão e entrou Hudson.

6'' Christianno dá bom passe para Lucas que de frente para o gol, pega muito mal na bola e a torcida do Vasco enlouquece no Maracanã.

2'' UUUUHHHH! Emanuel Biancucchi cobra falta muito perigosa, a bola bate na barreira e saí muito perto do gol de Rogério Ceni.

1'' Já no São Paulo, saíram Lyanco e Wilder e entraram respectivamente Bruno e Ganso.

1'' No Vasco, sai Herrera e entra Rafael Silva.

0'' Começa o segundo tempo no Maracanã com três mudanças.

46' Termina o primeiro tempo! Vasco 1x0 Sao Paulo com gol marcado por Riascos. Os Cruzmaltinos foram mais ativos no ataque e saíram com uma merecida vitória que entretanto ainda dá a vaga para o Tricolor que pouco atacou e buscou se defender e manter a posse de bola.

43' Lyanco cruza na área, mas nem Carlinhos e nem Pato alcançam a bola.

41' Herrera dá belo passe em profundidade para Jean Patrick, mas o lateral cruza em cima do defensor e a jogada não evolui.

38' Primeira chegada do São Paulo. Pato recebe na entrada da área, ajeita o corpo, mas bate fraco sem maiores problemas para Jordi.

34' Dessa vez é Reinaldo que perde a bola e arma ataque do Vasco com Serginho que demora muito para cruzar e quando faz, não executa da melhor maneira e perde boa chance para o Cruzmaltino.

33' Lyanco erra passe no meio de campo e arma contra-ataque do Vasco com Christianno que chuta mal e a defesa do São Paulo rebate.

28' Thiago Mendes para contra-ataque do Vasco e recebe o primeiro cartão amarelo do duelo.

25' O São Paulo tenta esfriar os ânimos do Vasco mantendo a posse de bola.

19' Com esse resultado, a vaga ainda é do São Paulo que pode levar mais um gol que garante a sua classificação. O Vasco tem que fazer mais dois gols para levar a partida para a disputa de pênaltis.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Lucas dá belo passe em profundidade para Riascos que chuta bem, Rogério Ceni defende, mas no rebote, o colombiano chuta para o fundo das redes.

15' O Vasco começa melhor a partida, até pela diferença que o time precisa tirar no confronto. Já o São Paulo apenas se defende e toca a bola, sem oferecer perigo ao adversário.

9' UUUUUHHHHH! Anderson Salles cobra falta com categoria e obriga uma bela defesa do goleiro Rogério Ceni, na sequencia Riascos faz falta na área.

6'' Riascos recebe na direto do ataque, faz dois belos dribles em cima de Reinaldo, mas erra o cruzamento e a zaga são-paulina afasta.

3' Primeiro ataque do jogo. Após cobrança de escanteio, Riascos escora a bola e Herrera completa de cabeça pra fora. O atacante argentino estava desequilibrado no lance e não concluiu como desejava.

0' Começa a partida entre Vasco x São Paulo no Maracanã.

As duas equipes entram em campo nesse momento.

O São Paulo também já está escalado oficialmente: Rogério Ceni; Lyanco, Rodrigo Caio, Lucão e Reinaldo; Thiago Mendes, Carlinhos e Wesley; Centurion, Wilder e Pato. Treinador: Juan Carlos Osorio.

O público até o momento é muito fraco no estádio do Maracanã.

O Vasco já está escalado oficialmente: Jordi, Jean Patrick, Jomar, Anderson Salles e Christianno; Guiñazu, Serginho e Emanuel Biancucchi; Riascos, Lucas e Herrera. Treinador: Jorginho.

Paulo Henrique Ganso disse que apesar da vantagem do São Paulo no confronto, não dá pra pensar em mesclar jogadores e sim, entrar com força máxima para garantir a classificação para as semifinais do torneio: “O Vasco vem forte, o Jorginho é inteligente e vai saber montar o time. Eles estão em recuperação no Campeonato Brasileiro e será um jogo difícil. Por isso, não dá pra mesclar o time. Tem que ir a campo quem está mais preparado, mas sei que o Osorio vai montar uma equipe forte. O Vasco no Rio sempre é muito difícil.”, comentou o camisa 10 do Tricolor.

O palco do duelo de hoje será o histórico Maracanã, que foi reformado em 2013 e teve sua capacidade reduzida para 78.838 pessoas e deve receber um público mediano nessa noite.

Em compensação, Hudson volta a ser relacionado após ausência por lesão e pode inclusive ganhar vaga na equipe titular.

No São Paulo, Luiz Eduardo, Breno, Michel Bastos, Luís Fabiano e Alan Kardec se recuperam de lesões e Rogério não pode jogar por ter atuado pelo Vitória na Copa do Brasil.

Entretanto, Serginho que não atuou no final de semana e Luan, suspenso para o próxima partida no Brasileirão, serão titulares no confronto diante o São Paulo.

O Vasco irá poupar seus principais jogadores como: Martin Silva, Nenê e Andrezinho. Já Leandrão não pode atuar por já ter jogado a competição por outro clube.

FIQUE DE OLHO: Paulo Henrique Ganso, meia do São Paulo: O camisa 10 do Tricolor tão criticado no início do ano evoluiu na temporada e vem disputando boas partidas. Até o momento, já foram 10 assistências para seus companheiros em 2015.

FIQUE DE OLHO: Jorge Henrique, atacante do Vasco: O baixinho do Vasco costuma dar trabalho para os defensores e essa partida é uma boa oportunidade de Jorge Henrique brilhar e conquistar a torcida.

Enquanto isso, no São Paulo, o volante Thiago Mendes não quer que o São Paulo se acomode com a vantagem e pede o time buscando a vitória, mesmo jogando no Maracanã: “Temos que entrar em campo com o mesmo pensamento que tivemos no Morumbi, de buscar a vitória. Se conseguirmos marcar um gol dará mais tranquilidade.”, avaliou o jovem meio-campista.

Jorginho, treinador do Vasco, ciente da difícil missão do time no duelo contra o São Paulo, decidiu que irá poupar alguns atletas para focar na salvação da equipe que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro: “Como disse no domingo, estaria esperando 48 horas para conversar com os atletas e decidimos poupar alguns jogadores, só resta saber quantos. Temos que ter cuidado para não perder atletas para as partidas importantes que virão.”, anunciou.

São Paulo e Vasco já se enfrentaram em outra oportunidade em 2015, quando o Tricolor venceu o Cruzmaltino em Brasília por 4 a 0 pela 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro.

O último duelo foi justamente na semana passada quando o São Paulo bateu o Vasco por 3 a 0 com gols de Alexandre Pato (2) e Luís Fabiano.

No total dos confrontos entre essas duas equipes, houve 79 confrontos com 30 vitórias vascaínas, 20 empates e 29 vitórias são-paulinas.

Vindo da Libertadores, o Tricolor entrou somente nas oitavas-de-final e eliminou o Ceará.

O São Paulo tem situação tranquila e pode até perder por dois gols de diferença que avança as semifinais do torneio.

Para chegar nessa fase, o Cruzmaltino eliminou: Rio Branco-AC, Cuiabá, América-RN e Flamengo.

O Vasco, mandante do confronto, precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para conseguir a classificação.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vasco x São Paulo, pela partida de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil, partida a ser disputada às 22h, no estádio do Maracanã.